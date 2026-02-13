फाल्गुन माह 2026: शिव पूजा से लेकर दान तक, जानें इस महीने के 5 जरूरी काम!

Falgun Month 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह माघ पूर्णिमा के बाद आता है, जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी है. हिंदू धर्म में इस माह का बेहद ही आध्यात्मिक महत्व है.

फाल्गुन माह में ही शिवरात्रि और होली जैसे प्रमुख त्योहार भी आते हैं. इसके अलावा विजय एकादशी, आमलकी एकादशी, यशोदा जयंती और जानकी जयंती जैसे अलग-अलग व्रत भी शामिल हैं.

प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक, फाल्गुन माह मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता का को प्राप्त करने का अच्छा अवसर होता है. फाल्गुन माह के दौरान करने वाले जरूरी काम कौन-कौन से हैं? आइए नजर डालते हैं.

फाल्गुन माह में भगवान शिव की पूजा और उपासना करने से कई लाभ प्राप्त होते हैं. वसंत ऋतु के आगमन पर शिवलिंग पर जल और पीले फूल अर्पित करने शुभ माना जाता है. ऊं नमः शिवाय जैसे मंत्रों के नियमित जाप से मन स्थिरत, शांत और प्रसन्न होता है.

कृष्ण आराधना के जरिए सकारात्मक लाना

यह महीना भगवान कृष्ण का सम्मान करने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है. राधा-कृष्ण को गुलाल अर्पित करने के साथ फाल्गुन भजन गाना उत्सव का माहौल बना देता है, जिससे वैवाहिक जीवन में समृद्धि आती है.

जीवन के लक्ष्यों के अनुरूप कृष्ण पूजा

फाल्गुन माह में संतान की इच्छा करने वालों को कृष्ण के बाल रूप की पूजा विशेष तौर पर करनी चाहिए, जबकि प्रेम और सुख की तलाश करने वालों को युवा कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

ज्ञान और बुद्धि के लिए गुरु कृष्ण की पूजा करना जरूरी होता है, जो व्यक्तियों को उनके जीवन के उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है.

चंद्रमा की पूजा से मानसिक शांति की प्राप्ति

नौ ग्रहों में से चंद्रमा मन और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है, और फाल्गुन माह में रोजाना दूध से अर्घ्य देकर इसका सम्मान करना चाहिए. माना जाता है कि, यह प्रथा मानसिक तनाव को कम करने के साथ कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करने का काम करती है.

दान के जरिए पुण्य कमाने का अवसर

फाल्गुन महीने के दौरान, लोगों को अपनी क्षमता के मुताबिक, शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज और कपड़े जैसी वस्तुओं का दान करना चाहिए.

होलाष्टक के दौरान वर्जित कार्य

फाल्गुन के अंतिम आठ दिनों को होलाष्टक के नाम से जाना जाता है. विवाह, गृहप्रवेश या अन्य महत्वपूर्ण समारोहों के आयोजन के लिए अशुभ माने जाते हैं.

तामसिक खाद्य पदार्थों और नशीलें पदार्थों से परहेज करना

फाल्गुन के पूरे महीने में मांस, मछली, शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से परहेज करना चाहिए. मानसिक पवित्रता बनाए रखने के साथ वाणी पर नियंत्रण रखना और क्रोध से बचने की जरूरत है.

फाल्गुन माह प्रेम और आनंद का महीना है. कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने, द्वेष रखने या दूसरों को हानि पहुंचाने से बचना महत्वपूर्ण है. दयालुता को अपनाने से यह माह जीवन में सच्ची मिठास से भर जाएगा.

