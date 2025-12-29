हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Paush Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी पर राशि अनुसार विष्णु जी को लगाएं इन चीजों का भोग

Paush Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी पर राशि अनुसार विष्णु जी को लगाएं इन चीजों का भोग

Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी 30 जनवरी 2025 को है. इस व्रत में व्यक्ति को राशि अनुसार भोग लगाना चाहिए, मान्यता है इससे लक्ष्मी जी संग ग्रहों का आशीर्वाद मिलता है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 29 Dec 2025 07:05 AM (IST)
Paush Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 30 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा. इस दिन श्रीहरि को उनके पसंदीदा व्यंजन का भोग लगाना बेहद फलदायी होता है. ज्योतिष शास्त्र में एकादशी पर राशि अनुसार भोग लगाना दुख, दरिद्रता, रोग, शोक को दूर करने वाला माना जाता है, क्योंकि इससे ग्रहों के दोष दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है. 

पौष पुत्रदा एकादशी पर राशि अनुसार भोग

  1. मेष राशि के जातक को पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को गाजर के हलवे का भोग लगाना चाहिए. 
  2. वृषभ राशि के जातक पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए.
  3. मिथुन राशि के लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी वाले दिन मूंग दाल के हलवे या उससे बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए.
  4. कर्क राशि के जातक को पौष पुत्रदा एकादशी पर मावे की बर्फी का भोग लगाना चाहिए.
  5. सिंह राशि वालों को पौष पुत्रदा एकादशी पर तिल-गुड़ की बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए.
  6. कन्या राशि के लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी पर धनिए की पंजीरी का भोग श्री हरि को लगाना चाहिए.
  7. तुला राशि के जातक को पौष पुत्रदा एकादशी पर जगत के पालनहार को खीर का भोग लगाना चाहिए.
  8. वृश्चिक राशि के जातक को पौष पुत्रदा एकादशी पर गुड़, चिक्की का भोग लगाना चाहिए.
  9. धनु राशि के लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए.
  10. मकर राशि के जातक को पौष पुत्रदा एकादशी पर विष्णु जी को काले तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए.
  11. कुंभ राशि के लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी पर गुलाब जामुन का भोग लगाना चाहिए.
  12. मीन राशि के जातक को पौष पुत्रदा एकादशी पर केसर की खीर का भोग नारायण को लगाना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 29 Dec 2025 07:05 AM (IST)
Vishnu Ji Ekadashi 2025 Putrada Ekadashi 2025
