Paush Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी पर राशि अनुसार विष्णु जी को लगाएं इन चीजों का भोग
Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी 30 जनवरी 2025 को है. इस व्रत में व्यक्ति को राशि अनुसार भोग लगाना चाहिए, मान्यता है इससे लक्ष्मी जी संग ग्रहों का आशीर्वाद मिलता है.
Paush Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 30 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा. इस दिन श्रीहरि को उनके पसंदीदा व्यंजन का भोग लगाना बेहद फलदायी होता है. ज्योतिष शास्त्र में एकादशी पर राशि अनुसार भोग लगाना दुख, दरिद्रता, रोग, शोक को दूर करने वाला माना जाता है, क्योंकि इससे ग्रहों के दोष दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है.
पौष पुत्रदा एकादशी पर राशि अनुसार भोग
- मेष राशि के जातक को पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को गाजर के हलवे का भोग लगाना चाहिए.
- वृषभ राशि के जातक पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए.
- मिथुन राशि के लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी वाले दिन मूंग दाल के हलवे या उससे बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए.
- कर्क राशि के जातक को पौष पुत्रदा एकादशी पर मावे की बर्फी का भोग लगाना चाहिए.
- सिंह राशि वालों को पौष पुत्रदा एकादशी पर तिल-गुड़ की बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए.
- कन्या राशि के लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी पर धनिए की पंजीरी का भोग श्री हरि को लगाना चाहिए.
- तुला राशि के जातक को पौष पुत्रदा एकादशी पर जगत के पालनहार को खीर का भोग लगाना चाहिए.
- वृश्चिक राशि के जातक को पौष पुत्रदा एकादशी पर गुड़, चिक्की का भोग लगाना चाहिए.
- धनु राशि के लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए.
- मकर राशि के जातक को पौष पुत्रदा एकादशी पर विष्णु जी को काले तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए.
- कुंभ राशि के लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी पर गुलाब जामुन का भोग लगाना चाहिए.
- मीन राशि के जातक को पौष पुत्रदा एकादशी पर केसर की खीर का भोग नारायण को लगाना चाहिए.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
