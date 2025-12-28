हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBurger in Bhog: भगवान को बर्गर का भोग लगाना सही या गलत ?

Burger in Bhog: भगवान को बर्गर का भोग लगाना सही या गलत ?

Premanand Maharaj: भगवान को भोग लगाना पूजा का ही हिस्सा है, लेकिन क्या भगवान को बर्गर-पिज्जा का भोग लगाया जा सकता है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 28 Dec 2025 12:11 PM (IST)
Preferred Sources

Premanand Maharaj: शास्त्रों में कहा गया है कि स्वयं भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए. हिंदू धर्म में पूजा पाठ आदि में तो भगवान को भोग लगाया ही जाता है कई घरों में रोजाना जो भोजन पकता है उसका भोग भी ईश्वर को समर्पित किया जाता है उसके बाद ही परिवार वाले भोजन करते हैं.

भगवान के लिए हम जब भी भोग बनाते हैं, तो भोजन की शुद्धता, पवित्रता और सात्विकता का ध्यान रखते हैं. कई भक्तों के मन में ये सवाल रहता है कि हम जो खाते हैं उसे भगवान को अर्पित कर सकते हैं क्या जैसे प्रेमानंद महाराज से एक व्यक्ति ने सवाल किया कि क्या भगवान को बर्गर-पिज्जा भोग में चढ़ाया जा सकता है. इस पर महाराज ने उत्तर देकर बड़ी सरलता से उसकी दुविधा दूर की.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dharm Moksh (@dharmmoksh3)

भगवान को भोग में बर्गर भोग लगाना सही या गलत

एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या घर में पिज्जा-बर्गर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं, इस पर  प्रेमानंद महाराज ने कहा कि ईश्वर भक्त का भाव देखते हैं, इसलिए आप उनके लिए घर में सात्विक रूप से इन चीजों को बनाकर भोग लगा सकते हैं. घर और बाजार के खाने में अंतर है, घर में हम शुद्ध घी या तेल से भोजन पकाते हैं लेकिन बाजार में शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए बाजार के खाने पर अंकुश रखें. भोग में अपवित्र खाने का कोई स्थान नहीं होता.

भोग क्यों लगाया जाता है

शास्त्रों के अनुसार भगवान को भोग लगाकर भोजन करने से अन्न दोष दूर होता है. भगवान के लिए भोग बनाना जातक की त्याग और दान की भावना दर्शाती है. उदाहरण- जब आप लड्डू खाते हो तो वो स्वंय और स्वजनों को खिलाते हो का होता है जबकि वही लड्डू जब भोग लगाते हो तो ढूंढ-ढूंढकर लोगों को बांटते हो, जो त्याग की भावना दर्शाता है.  

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 28 Dec 2025 12:11 PM (IST)
Tags :
Burger Bhog Premanand Maharaj
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन, खालिस्तानी समूह ने डाला अड़ंगा, जानें पूरा मामला
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन, खालिस्तानी समूह ने डाला अड़ंगा, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
Delhi Pollution: दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
बॉलीवुड
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
Advertisement

वीडियोज

Congress Foundation Day: कांग्रेस का 140 वां स्थापना दिवस, सभी बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय में जुटे
Delhi Pollution: गैस चैंबर बनी दिल्ली...घर सेबाहर निकलना हुआ जानलेवा! | BJP | CM Rekha | AQI | ABP
Unnao Case: High Court के फैसले के खिलाफ पीड़िता का बड़ा एलान, आज Jantar- Mantar पर धरना...
BMC Election 2026: BMC चुनाव के लिए BJP और Shiv Sena के बीच समझौता | BMC Election
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | UP SIR | Digvijaya Singh | Maharashtra | Unnao Case | Aravali Hills
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन, खालिस्तानी समूह ने डाला अड़ंगा, जानें पूरा मामला
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन, खालिस्तानी समूह ने डाला अड़ंगा, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
Delhi Pollution: दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
बॉलीवुड
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
हेल्थ
अब सीटी स्कैन से होगी बीमारी की सटीक पहचान, सफदरजंग में बिना चीरा लगाए टिश्यू की जांच शुरू
अब सीटी स्कैन से होगी बीमारी की सटीक पहचान, सफदरजंग में बिना चीरा लगाए टिश्यू की जांच शुरू
शिक्षा
एक डीएम कितने प्रमोशन के बाद बन जाता है प्रमुख सचिव, कितनी बढ़ जाती है उसकी सैलरी?
एक डीएम कितने प्रमोशन के बाद बन जाता है प्रमुख सचिव, कितनी बढ़ जाती है उसकी सैलरी?
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget