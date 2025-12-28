Burger in Bhog: भगवान को बर्गर का भोग लगाना सही या गलत ?

Premanand Maharaj: शास्त्रों में कहा गया है कि स्वयं भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए. हिंदू धर्म में पूजा पाठ आदि में तो भगवान को भोग लगाया ही जाता है कई घरों में रोजाना जो भोजन पकता है उसका भोग भी ईश्वर को समर्पित किया जाता है उसके बाद ही परिवार वाले भोजन करते हैं.

भगवान के लिए हम जब भी भोग बनाते हैं, तो भोजन की शुद्धता, पवित्रता और सात्विकता का ध्यान रखते हैं. कई भक्तों के मन में ये सवाल रहता है कि हम जो खाते हैं उसे भगवान को अर्पित कर सकते हैं क्या जैसे प्रेमानंद महाराज से एक व्यक्ति ने सवाल किया कि क्या भगवान को बर्गर-पिज्जा भोग में चढ़ाया जा सकता है. इस पर महाराज ने उत्तर देकर बड़ी सरलता से उसकी दुविधा दूर की.

भगवान को भोग में बर्गर भोग लगाना सही या गलत

एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या घर में पिज्जा-बर्गर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं, इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि ईश्वर भक्त का भाव देखते हैं, इसलिए आप उनके लिए घर में सात्विक रूप से इन चीजों को बनाकर भोग लगा सकते हैं. घर और बाजार के खाने में अंतर है, घर में हम शुद्ध घी या तेल से भोजन पकाते हैं लेकिन बाजार में शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए बाजार के खाने पर अंकुश रखें. भोग में अपवित्र खाने का कोई स्थान नहीं होता.

भोग क्यों लगाया जाता है

शास्त्रों के अनुसार भगवान को भोग लगाकर भोजन करने से अन्न दोष दूर होता है. भगवान के लिए भोग बनाना जातक की त्याग और दान की भावना दर्शाती है. उदाहरण- जब आप लड्डू खाते हो तो वो स्वंय और स्वजनों को खिलाते हो का होता है जबकि वही लड्डू जब भोग लगाते हो तो ढूंढ-ढूंढकर लोगों को बांटते हो, जो त्याग की भावना दर्शाता है.

