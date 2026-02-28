हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
March Ekadashi 2026: मार्च में कामदा एकादशी और पापमोचिनी एकादशी कब ? नोट करें डेट

March Ekadashi 2026: मार्च में कामदा एकादशी और पापमोचिनी एकादशी का संयोग बनेगा. ये दोनों ही व्रत मोक्ष प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए खास हैं. मार्च में एकादशी कब-कब हैं जान लें डेट,

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 28 Feb 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

Ekadashi in March 2026: मार्च में चैत्र माह की 15 मार्च को पापमोचनी एकादशी और 29 मार्च को कामदा एकादशी व्रत किए जाएंगे. एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ हैं.

पद्म पुराण के अनुसार एकादश्यां निराहारो यो भुंक्ते हरिमर्चयन्। सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति॥ अर्थात जो व्यक्ति एकादशी के दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है.

पापमोचनी एकादशी - 15 मार्च 2026

तिथि - चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि शुरू 14 मार्च 2026 को सुबह 08:10 से 15 मार्च 2026 को सुबह 09:16 तक रहेगी.

  • पूजा मुहूर्त - सुबह 8.01 - दोपहर 12.30
  • व्रत पारण समय - सुबह 6.30 - सुबह 8.54 (16 मार्च 2026)

महत्व - पापमोचनी नामैषा सर्वपापप्रणाशिनी। उपवासेन यत्पुण्यं तत्सर्वं लभते नरः॥ अर्थात - यह “पापमोचनी” नाम की एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है. जो व्यक्ति इसका व्रत करता है, वह महान पुण्य प्राप्त करता है.

कामदा एकादशी - 29 मार्च 2026

तिथि - चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि शुरू 28 मार्च 2026 को सुबह 8.45 से 29 मार्च 2026 को सुबह 7.46 तक रहेगी.

  • पूजा मुहूर्त - सुबह 7.48 - दोपहर 12.26
  • व्रत पारण समय - सुबह 6.14 - सुबह 7.09 (30 मार्च 2026)

महत्व - कामदा नाम सा प्रोक्ता सर्वकामफलप्रदा। शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि व्रतस्यास्य महात्मनः॥ अर्थात - यह एकादशी “कामदा” नाम से प्रसिद्ध है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है. हे राजन्! मैं इसके महान व्रत का वर्णन करता हूं.

एकादशी का आध्यात्मिक महत्व

  • शरीर और आत्मा की शुद्धि का सर्वोत्म माध्यम है.
  • मन, इंद्रियों और आहार पर नियंत्रण सिखाती है.
  • भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.
  • मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग माना गया है.
  • पितृदोष और ग्रहदोष शांति में भी सहायक मानी गई है.
  • एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति विष्णुलोक में स्थान पाता है

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 28 Feb 2026 03:37 PM (IST)
#ekadashi March Ekadashi 2026 Chaitra Month 2026 Kamada Ekadashi 2026 Papmochani Ekadashi 2026
