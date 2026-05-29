Aaj Ka Panchang 29 May 2026: आज लक्ष्मी पूजन में रवि योग का महासंयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
Panchang 29 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास की चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 29 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार है. इस दिन कमलगट्टे की माला से ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करने से धन लाभ के योग बनते हैं. छोटी कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद लें. इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.
29 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 29 May 2026)
- तिथि - त्रयोदशी (28 मई सुबह 7.56 - 29 मई 2026, सुबह 9.50)
- वार- शुक्रवार
- नक्षत्र- स्वाती
- योग- परिघ, रवि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.36
- सूर्यास्त- रात 07.07
- चंद्रोदय- शाम 5.43
- चंद्रोस्त- सुबह 4.09, 30 मई
- चंद्र राशि- तुला राशइ
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.24 - सुबह 10.35
- शाम का चौघड़िया - रात 9.46 - रात 11.02
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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 10.35 - दोपहर 12.18
- यमगण्ड काल- दोपहर 3.46 - शाम 5,29
- विडाल योग - सुबह 10.38 - सुबह 5.54, 30 मई
- गुलिक काल - सुबह 7.08 - सुबह 8.52
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 29 May 2026)
- सूर्य- वृषभ
- चंद्रमा - तुला
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
29 मई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
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