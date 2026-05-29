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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 29 May 2026: आज लक्ष्मी पूजन में रवि योग का महासंयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 29 May 2026: आज लक्ष्मी पूजन में रवि योग का महासंयोग, पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Panchang 29 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास की चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 29 May 2026 05:09 AM (IST)
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Hindi Panchang, 29 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार है. इस दिन कमलगट्टे की माला से ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करने से धन लाभ के योग बनते हैं. छोटी कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद लें. इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

29 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 29 May 2026)

  • तिथि - त्रयोदशी (28 मई सुबह 7.56 - 29 मई 2026, सुबह 9.50)
  • वार- शुक्रवार
  • नक्षत्र- स्वाती
  • योग- परिघ, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.36
  • सूर्यास्त- रात 07.07
  • चंद्रोदय- शाम 5.43
  • चंद्रोस्त- सुबह 4.09, 30 मई
  • चंद्र राशि- तुला राशइ

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.24 - सुबह 10.35
  • शाम का चौघड़िया - रात 9.46 - रात 11.02

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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 10.35 - दोपहर 12.18 
  • यमगण्ड काल- दोपहर 3.46 - शाम 5,29
  • विडाल योग - सुबह 10.38 - सुबह 5.54, 30 मई
  • गुलिक काल - सुबह 7.08 - सुबह 8.52

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 29 May 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - तुला
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

29 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)

आज आपके दिन की शुरुआत आपके अनुकूल रहेगी और कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी. क्रिएटिव और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है, वहीं ऑफिस में नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी.

वृष राशि (Taurus)

आज आपका दिन उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. बिजनेस पार्टनर के साथ किए गए कामों से बड़ा लाभ मिलेगा और दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.

मिथुन राशि (Gemini)

आज आपकी मेहनत का शानदार परिणाम मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और व्यापार में लाभ के योग बनेंगे.

कर्क राशि (Cancer)

आज ऑफिस में काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन अधिकारियों के सहयोग से सभी कार्य समय पर पूरे होंगे. घर में धार्मिक आयोजन का माहौल बनेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सिंह राशि (Leo)

आज सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता लोगों को प्रभावित करेगी. नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं और समाज में मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं.

कन्या राशि (Virgo)

आज आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और अपनों की मदद से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे. व्यापार और नौकरी दोनों क्षेत्रों में आपके सुझावों की सराहना होगी.

तुला राशि (Libra)

आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने की संभावना है. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन बेवजह के विवादों से दूर रहें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आप धैर्य और समझदारी से हर काम को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी और परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा.

धनु राशि (Sagittarius)

आज व्यापार में अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और विद्यार्थियों को नए अवसर प्राप्त होंगे. ऑफिस का काम समय से पहले पूरा होगा और परिवार के साथ संतुलन बना रहेगा.

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन मिलाजुला रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती जाएंगी. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे और कार्यक्षेत्र में यात्रा के योग बन सकते हैं.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है. नए कार्यों की योजना भविष्य में आर्थिक लाभ दिला सकती है.

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन नई उमंग और आर्थिक लाभ लेकर आएगा. कला, साहित्य और व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने हुनर दिखाने का बेहतरीन मौका मिलेगा.

आज का उपाय
ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभयो नम इस मंत्र का विधिवत जाप करें. धन प्राप्ति के योग बनते हैं.

आज का लकी कलर 

गुलाबी, लाल रंग शुभ होगा

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 29 May 2026 05:09 AM (IST)
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