हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMotivational Quotes: स्त्री प्रेम क्यों नहीं करती? क्योंकि उसे स्वतंत्र नहीं रहने दिया गया, जानें ओशो का प्रेम उपदेश

Motivational Quotes: स्त्री प्रेम क्यों नहीं करती? क्योंकि उसे स्वतंत्र नहीं रहने दिया गया, जानें ओशो का प्रेम उपदेश

Motivational Quotes: ओशो कहते हैं, स्त्री तब प्रेम देती है जब स्वतंत्र और शिक्षित हो. बंधन, दबाव और असमानता प्रेम को मार देते हैं. सच्चा प्रेम स्वेच्छा और बराबरी पर जन्मता है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Nov 2025 09:48 AM (IST)
Preferred Sources

Osho Teachings: ओशो कहते हैं कि जिस क्षण स्त्री सचमुच स्वतंत्र होगी. उसी क्षण सबसे बड़ा उपहार पुरुष को मिलेगा. अब तक पुरुष ने स्त्री को कैद में रखा. यह सोचकर कि वह उसका सौभाग्य बढ़ा रहा है. लेकिन उसके उल्टा उसका प्रेम ही मर गया.  संबंध अभिनय बन गया. कैद में जीने वाली स्त्री प्रेम नहीं दे सकती. क्योंकि उसका प्रेम मजबूरी बन जाता है.

ओशो का स्पष्ट मत है कि जहाँ स्वतंत्रता नहीं, वहां प्रेम नहीं खिलता. प्रेम तभी जिंदा है जब वह स्वेच्छा से दिया गया हो. जैसे फूल अपनी खुशबू देता है. कैद में रखा गया फूल मुरझा जाता है. वैसे सदियों से स्त्री की आत्मा मुरझाई हुई है.

प्रेम को सुरक्षा नहीं, साहस चाहिए 

ओशो समझाते हैं कि आज स्त्री घर संभाल सकती है. सेवा कर सकती है. पर वह प्रेम की सखी नहीं बन सकती. पति-पत्नी का संबंध आज बंधन है, मित्रता नहीं. साथ रहना उस बंधन की बाध्यता है. इसलिए झगड़ा भी बाध्यता बन गया है.

ओशो कहते हैं कि प्रेम अब केवल अभिनय हो गया है. समाज की स्वीकृति पाने के लिए निभाया गया एक नाटक है.  यह प्रतिष्ठा और परंपरा के नाम पर रिश्तों को बांधता है. पर जहां बंधन है, वहां प्रेम की ऊर्जा मर जाती है. ओशो कहते हैं -"कानून प्रेम की रक्षा नहीं कर सकता.  प्रेम को सुरक्षा नहीं चाहिए. उसे साहस चाहिए. और साहस तभी जन्म लेता है जब स्त्री और पुरुष बराबरी पर हों.

शिक्षा ही मुक्ति का आरंभ 

ओशो कहते हैं कि स्त्री को सदियों तक शिक्षा से वंचित रखा गया ताकि वह हमेशा मालिक के अधीन रहे. जिसके पास ज्ञान है. वह किसी और को स्वामी नहीं मानता. इस सामाजिक संरचना ने पत्नी शब्द का अर्थ ही दासी बना दिया और  पति का अर्थ स्वामी बना दिया.

ऐसे में प्रेम कैसे जन्म ले सकता है. प्रेम तो हमेशा दो मित्रों के बीच होता है. जहां कोई ऊंचा-नीचा नहीं होता. ओशो कहते हैं कि जिस दिन स्त्री शिक्षित होगी. जागेगी. विद्रोह करेगी. उसी दिन प्रेम सच्चा होगा. फिर स्त्री रसोई की नहीं. आत्मा की सखी होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 22 Nov 2025 09:48 AM (IST)
Tags :
Motivational Quotes Osho Teachings
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी में पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद घाटी में और एक्टिव हुए आतंकी, सामने आई बड़ी जानकारी
भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी में पाकिस्तान! घाटी में फिर से एक्टिव हुए आतंकी, सामने आई बड़ी जानकारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
क्रिकेट
ENG vs AUS Ashes: 148 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, मिचेल स्टार्क ने पकड़ा ऐतिहासिक कैच
148 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, मिचेल स्टार्क ने पकड़ा ऐतिहासिक कैच
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 8: 'दे दे प्यार दे 2' की 8वें दिन भी घटी कमाई, लेकिन रकुल प्रीत की बन गई दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
'दे दे प्यार दे 2' की 8वें दिन भी घटी कमाई, लेकिन रकुल प्रीत की बन गई दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast Case: फोन में छिपा था आतंक का 'राज', जांच में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा | ABP News
West Bengal News: बाबरी मस्जिद बनाने के एलान पर घमासान! TMC पर शुरू हुआ नया बवाल | Mamata Banerjee
प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी में पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद घाटी में और एक्टिव हुए आतंकी, सामने आई बड़ी जानकारी
भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी में पाकिस्तान! घाटी में फिर से एक्टिव हुए आतंकी, सामने आई बड़ी जानकारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
क्रिकेट
ENG vs AUS Ashes: 148 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, मिचेल स्टार्क ने पकड़ा ऐतिहासिक कैच
148 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, मिचेल स्टार्क ने पकड़ा ऐतिहासिक कैच
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 8: 'दे दे प्यार दे 2' की 8वें दिन भी घटी कमाई, लेकिन रकुल प्रीत की बन गई दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
'दे दे प्यार दे 2' की 8वें दिन भी घटी कमाई, लेकिन रकुल प्रीत की बन गई दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रैवल
Mystical Kashmir: IRCTC का शानदार टूर पैकेज, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा मिस्टिकल कश्मीर की सैर का बेहतरीन मौका
IRCTC का शानदार टूर पैकेज, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा मिस्टिकल कश्मीर की सैर का बेहतरीन मौका
नौकरी
PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget