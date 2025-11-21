हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Motivational Quotes: जब तुम चुप हो जाते हो, तब दुनिया आपको देखती है, जानें ओशो का उपदेश

Motivational Quotes: जब आप शांत और चुप हो जाते हैं, तब आपकी आभा और ऊर्जा अपने आप सामने आती है. ओशो कहते हैं, मौन में शक्ति है, जो शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली होती है. पढ़ें मॉर्निंग मोटिवेशन.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Osho Wisdom: क्या तुमने कभी गौर किया है. कुछ लोग बिना एक शब्द बोले अपने आसपास का वातावरण बदल देते हैं. वे ना चिल्लाते हैं. ना किसी से कुछ माँगते हैं. वे बस खामोश हो जाते हैं और अचानक हवा का रुख बदल जाता है. यही मौन की शक्ति है. 

क्या कहते हैं ओशो?

ओशो कहते हैं, सच्चा बल मौन में है. क्योंकि शब्द सीमित हैं और मौन असीम. जब तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो. तब तुम्हारे भीतर एक नया केंद्र जन्म लेता है. यह केंद्र स्थिरता का है.

यह शक्ति का है. लोग सोचेंगे कि तुम दूर चले गए हो. पर वास्तव में तुम अपने भीतर उतर गए हो. वह व्यक्ति जो अपने भावों. शब्दों और क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है. वही आत्म-शासक है. और यही सच्चा ब्रह्मचर्य है.

प्रतिक्रिया से मुक्त रहें 

ओशो का कहना है कि दुनिया हमेशा चाहती है कि तुम प्रतिक्रिया दो, गुस्सा करो. समझाओ. बहस करो. लेकिन जिस क्षण तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो. उसी क्षण तुम अपने भीतर से आज़ाद हो जाते हो. लोग तुम्हें बार-बार उकसाएंगे. ताकि वे तुम्हारे मन को नियंत्रित कर सकें.

पर तुम चुप रहो, क्योंकि मौन ही सबसे सशक्त उत्तर है. ओशो कहते हैं, जब तुम पीछे हटते हो भागने के लिए नहीं. बल्कि दुनिया को समझने के लिए पीछे हटते हो  तब वह पीछे हटना ध्यान बन जाता है.

मौन व्यक्ति किसी से युद्ध नहीं करता. वह केवल देखता है. देखने में ही ज्ञान है. प्रतिक्रिया में मन है. पर मौन में आत्मा है और जो आत्मा को पहचान लेता है. वह जीवन के हर शोर से मुक्त हो जाता है.

मौन ही ध्यान है: ब्रह्मांड से संवाद करो 
ओशो का मानना है कि मौन भागना नहीं है. यह गहराई में उतरना है. यह शब्दों से परे की भाषा है. जो सीधे ब्रह्मांड से संवाद करती है. जब तुम चुप होते हो. तुम्हारी उपस्थिति बोलती है. लोग तुम्हारे शब्द नहीं. तुम्हारी तरंगें महसूस करते हैं. यही वह क्षण है जब ध्यान घटता है.

जब भीतर से प्रकाश फैलता है. ओशो कहते हैं, मौन में उतरने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता. वह अस्तित्व के साथ एक हो जाता है. मौन तुम्हें भीतर से जोड़ता है तुम ईश्वर से जुड़ते हो.  

अपने ही अस्तित्व से जुड़ते हो. यहीं से सच्चा प्रेम शुरू होता है. करुणा और आनंद प्रवाहित होता है. मौन कोई क्रिया नहीं है. यह  जागृत होने की एक अवस्था है. संपूर्ण होने की एक अवस्था है. जब तुम सच में मौन हो जाते हो. ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

कहकशां परवीन 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 21 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Motivational Quotes Power Of Silence Osho Wisdom
