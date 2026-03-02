हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHolika Dahan 2026 Upay: शत्रु बाधा और नजर दोष से हैं परेशान! होलिका दहन पर करें ये अचूक उपाय

Holika Dahan 2026 Upay: शत्रु बाधा और नजर दोष से हैं परेशान! होलिका दहन पर करें ये अचूक उपाय

Holika Dahan 2026 Upay: होलिका दहन पर जीवन की तमाम बाधाओं, नकारात्मकता, नजर दोष और शत्रु आदि से मुक्ति पाने का अवसर होता है. इस दिन किए उपाय इन समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 Mar 2026 04:15 PM (IST)
Preferred Sources

Holika Dahan 2026 Upay: जब प्रगति के मार्ग में अकारण शत्रु उत्पन्न होने लगे या बिना कारण कामों में रुकावट आने लगे, तो होलिका दहन का अवसर इन नकारात्मक शक्तियों को शांत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है. होली से पहले किया जाने वाला होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा का होता है.

होलिका दहन का सटीक समय (Holika Dahan 2026 Time)

धार्मिक मान्यता के अनुसार, होलिका दहन के लिए प्रदोषकाल, पूर्णिमा तिथि और भद्रा काल रहित होना चाहिए. शास्त्रों के अनुसार यदि पूरी रात भद्रा रहे तो भद्रा पुच्छ काल में होलिक दहन किया जा सकता है. ऐसे में 02 मार्च को भद्रा पुच्छ रात 11:53 से रात 01:26 मिनट तक है. इस समय में होलिका दहन कर सकते हैं.  

होलिका दहन उपाय

पीली सरसों और नमक का सुरक्षा कवच- होलिका दहन के दिन थोड़ी सी पीली सरसों और सेंधा नमक को एक कागज में लपेटकर अपने ऊपर से 7 बार वार लें और इसे जलती हुई होलिका की अग्नि मे डाल दें. बुरी नजर या नजर दोष उतारने का यह पुराने और पारंपरिक उपाय है.

लौंग का उपाय- शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए 7 साबुत लौंग लेकर होलिका दहन के समय एक-एक लौंग को अग्नि में डालते जाएं और अपने शत्रु का नाम लेते जाएं. यदि शत्रु का नाम ज्ञात न हो तो 'गुप्त शत्रु' कहते हुए लौंग डालते जाएं. इस उपाय से शत्रु बाधा दूर होती है. 

काले तिल और साबुत उड़द- होलिका दहन की रात एक मुट्ठी काले तिल और 7 साबुत काली उड़द के दानों को अपने सिर के ऊपर से वार कर अग्नि में समर्पित क दें. यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन पर कोई तांत्रिक क्रिया प्रभाव या फिर टोना टोटका किया गया है.

हनुमान चालीसा का 'संकल्प' पाठ- होलिका दहन की लौ को देखते हुए वहीं खड़े होकर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें. पाठ के अंत में हनुमान जी से शत्रुओं के दमन और आत्म-रक्षा की प्रार्थना करें. हनुमान जी की ऊर्जा किसी भी प्रकार के भय और शत्रु भय को दूर करने में सक्षम हैं.

ये भी पढ़ें: Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण 3 मार्च को, जानें सूतक, समय, राशियों पर असर और प्राकृतिक संकेतों की भविष्यवाणी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 02 Mar 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Holika Dahan Holika Dahan Upay Holi 2026 Holika Dahan 2026 Holika Dahan 2026 Time Falgun Purnima
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Holika Dahan 2026 Upay: शत्रु बाधा और नजर दोष से हैं परेशान! होलिका दहन पर करें ये अचूक उपाय
Holika Dahan 2026 Upay: शत्रु बाधा और नजर दोष से हैं परेशान! होलिका दहन पर करें ये अचूक उपाय
धर्म
Holika Dahan 2026 Shubh Muhurat Live: आज शाम 5.45 पर शुरू होगी भद्रा, जानें होलिका दहन किस मुहूर्त में करें
आज शाम 5.45 पर शुरू होगी भद्रा, जानें होलिका दहन किस मुहूर्त में करें
धर्म
Holika Dahan 2026 Muhurat: 2 मार्च को होलिका दहन आपके शहर में कब होगा ? देखें मुहूर्त
Holika Dahan 2026 Muhurat: 2 मार्च को होलिका दहन आपके शहर में कब होगा ? देखें मुहूर्त
धर्म
Ramadan 2026 Day 12: रजमान के 12वें रोजे में मगफिरत की महक, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
Ramadan 2026 Day 12: रजमान के 12वें रोजे में मगफिरत की महक, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Iran-Isarel News: ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
इंडिया
'सूर्यकुमार यादव से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद....', CJI सूर्यकांत ने T-20 मैचों पर क्या और क्यों कहा, जानें
'सूर्यकुमार यादव से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद....', CJI सूर्यकांत ने T-20 मैचों पर क्या और क्यों कहा, जानें
क्रिकेट
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें टी20 वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें डिटेल्स
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
टेलीविजन
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
यूटिलिटी
क्या है दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना, इसमें लड़कियों के खाते में आएंगे कितने रुपये? 
क्या है दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना, इसमें लड़कियों के खाते में आएंगे कितने रुपये? 
यूटिलिटी
लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?
लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget