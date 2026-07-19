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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShani Mangal Drishti 2026: सावन के पहले सोमवार तक शनि-मंगल का शुभ संयोग, 4 राशियों को धन लाभ के संकेत

Shani Mangal Drishti 2026: सावन के पहले सोमवार तक शनि-मंगल का शुभ संयोग, 4 राशियों को धन लाभ के संकेत

Shani Mangal Shubh Drishti 2026: सावन के पहले सोमवार 3 अगस्त तक वृषभ सहित 4 राशियों की मौज रहने वाली है क्योंकि शनि मंगल पर शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, क्या लाभ मिलेगा इन राशियों को देखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 19 Jul 2026 06:00 AM (IST)
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Sawan 2026, Shani Mangal Drishti: सावन 30 जुलाई से शुरू होगा और पहला सोमवार 3 अगस्त को है. सावन के पहले सोमवार तक शनि और मंगल की शुभ स्थिति कुछ राशियों को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचा सकती है. दरअसल इस समय शनि मीन राशि और मंगल वृषभ राशि में हैं.

वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि मंगल पर तीसर दृष्टि डाल रहे हैं. इस स्थिति को शुभ माना जाता है जो कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं. किसे होगा लाभ, क्या है शनि की तीसरी दृष्टि, क्या लाभ देती है जान लें.

शनि की मंगल पर तीसरी दृष्टि क्या मतलब

शनि धैर्य, अनुशासन, मेहनत, न्याय और दीर्घकालिक योजना का कारक है. वहीं मंगल साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भूमि, तकनीक, सेना और त्वरित निर्णय का कारक है. बृहत् पराशर होरा शास्त्र के अनुसार शनि की तीसरी दृष्टि परिश्रम, अनुशासन, संघर्ष और धैर्य का प्रभाव देती है. जब यह दृष्टि मंगल पर पड़ती है तो इस तरह परिणाम देखने को मिलते हैं.

  • तकनीकी, इंजीनियरिंग, सेना, पुलिस, निर्माण और भूमि संबंधी क्षेत्रों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.
  • मंगल की उग्रता और जल्दबाजी नियंत्रित होती है.
  • कार्यों में योजना और धैर्य बढ़ता है.
  • मेहनत के बाद सफलता मिलने की संभावना रहती है.

शनि कब-कब तीसरी दृष्टि डालते हैं

वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि अपनी स्थिति से तीसरे, सातवें और दसवें भाव पर विशेष दृष्टि डालते हैं इसलिए जब मंगल शनि से तीसरे भाव में स्थित होता है, तब शनि मंगल पर अपनी तीसरी दृष्टि डालते हैं.

  • यदि शनि मेष राशि में हैं और मंगल मिथुन राशि में हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर होगी.
  • यदि शनि वृषभ में हैं और मंगल कर्क में हैं, तब भी तीसरी दृष्टि बनेगी.
  • यदि शनि मीन में हैं और मंगल वृषभ में हैं, तो भी शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ेगी.

सावन के पहले सोमवार तक इन राशियों की मौज

कर्क राशि

  • शनि की मंगल पर पड़ रही शुभ दृष्टि कर्क राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं लेकर आ सकती है.
  • लंबे समय से जिस काम में रुकावट महसूस हो रही थी, उसमें अब गति आने के संकेत हैं.
  • नौकरी करने वालों को वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा मिलेगा, जिससे नई जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिल सकता है.
  • कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.
  • घर-परिवार का माहौल पहले से अधिक शांत रहेगा और किसी पुराने विवाद का समाधान निकलने की संभावना है. मानसिक रूप से भी आप अधिक संतुलित और सकारात्मक महसूस करेंगे.

वृषभ राशि

  • वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रह स्थिति आर्थिक मजबूती का संकेत दे रही है. आय के नए स्रोत बनने या पहले किए गए प्रयासों का लाभ मिलने की संभावना है.
  • करियर में बदलाव की सोच रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है.
  • नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जबकि व्यापारियों को नए ग्राहक या लाभदायक समझौते मिल सकते हैं.
  • परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और घर में किसी शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है. आत्मविश्वास बढ़ने से महत्वपूर्ण फैसले लेने में आसानी होगी.

मकर राशि

  • मकर राशि के लिए शनि और मंगल का यह संबंध मेहनत का फल दिलाने वाला माना जा रहा है.
  • रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी.
  • आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी और बचत बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं.
  • यदि निवेश की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ दे सकता है.
  • परिवार के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा.
  • दांपत्य जीवन में तालमेल बेहतर रहेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के संकेत हैं.

कन्या राशि

  • कन्या राशि वालों के लिए आने वाले करीब 16 दिन उपलब्धियों से भरे रह सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे और रुके हुए कार्य तेजी से पूरे हो सकते हैं.
  • जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
  • व्यापारियों को लाभ देने वाले नए सौदे मिल सकते हैं और पुराना अटका हुआ धन वापस आने के योग हैं.
  • संपत्ति, वाहन या घर से जुड़े मामलों में भी शुभ समाचार मिल सकता है. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और ऊर्जा व आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि देखने को मिलेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 19 Jul 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Saturn Mercury Sawan 2026 Shani Mangal Drishti 2026
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