Shani Mangal Drishti 2026: सावन के पहले सोमवार तक शनि-मंगल का शुभ संयोग, 4 राशियों को धन लाभ के संकेत
Shani Mangal Shubh Drishti 2026: सावन के पहले सोमवार 3 अगस्त तक वृषभ सहित 4 राशियों की मौज रहने वाली है क्योंकि शनि मंगल पर शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, क्या लाभ मिलेगा इन राशियों को देखें.
Sawan 2026, Shani Mangal Drishti: सावन 30 जुलाई से शुरू होगा और पहला सोमवार 3 अगस्त को है. सावन के पहले सोमवार तक शनि और मंगल की शुभ स्थिति कुछ राशियों को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचा सकती है. दरअसल इस समय शनि मीन राशि और मंगल वृषभ राशि में हैं.
वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि मंगल पर तीसर दृष्टि डाल रहे हैं. इस स्थिति को शुभ माना जाता है जो कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं. किसे होगा लाभ, क्या है शनि की तीसरी दृष्टि, क्या लाभ देती है जान लें.
शनि की मंगल पर तीसरी दृष्टि क्या मतलब
शनि धैर्य, अनुशासन, मेहनत, न्याय और दीर्घकालिक योजना का कारक है. वहीं मंगल साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भूमि, तकनीक, सेना और त्वरित निर्णय का कारक है. बृहत् पराशर होरा शास्त्र के अनुसार शनि की तीसरी दृष्टि परिश्रम, अनुशासन, संघर्ष और धैर्य का प्रभाव देती है. जब यह दृष्टि मंगल पर पड़ती है तो इस तरह परिणाम देखने को मिलते हैं.
- तकनीकी, इंजीनियरिंग, सेना, पुलिस, निर्माण और भूमि संबंधी क्षेत्रों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.
- मंगल की उग्रता और जल्दबाजी नियंत्रित होती है.
- कार्यों में योजना और धैर्य बढ़ता है.
- मेहनत के बाद सफलता मिलने की संभावना रहती है.
शनि कब-कब तीसरी दृष्टि डालते हैं
वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि अपनी स्थिति से तीसरे, सातवें और दसवें भाव पर विशेष दृष्टि डालते हैं इसलिए जब मंगल शनि से तीसरे भाव में स्थित होता है, तब शनि मंगल पर अपनी तीसरी दृष्टि डालते हैं.
- यदि शनि मेष राशि में हैं और मंगल मिथुन राशि में हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर होगी.
- यदि शनि वृषभ में हैं और मंगल कर्क में हैं, तब भी तीसरी दृष्टि बनेगी.
- यदि शनि मीन में हैं और मंगल वृषभ में हैं, तो भी शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ेगी.
सावन के पहले सोमवार तक इन राशियों की मौज
कर्क राशि
- शनि की मंगल पर पड़ रही शुभ दृष्टि कर्क राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं लेकर आ सकती है.
- लंबे समय से जिस काम में रुकावट महसूस हो रही थी, उसमें अब गति आने के संकेत हैं.
- नौकरी करने वालों को वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा मिलेगा, जिससे नई जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिल सकता है.
- कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.
- घर-परिवार का माहौल पहले से अधिक शांत रहेगा और किसी पुराने विवाद का समाधान निकलने की संभावना है. मानसिक रूप से भी आप अधिक संतुलित और सकारात्मक महसूस करेंगे.
वृषभ राशि
- वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रह स्थिति आर्थिक मजबूती का संकेत दे रही है. आय के नए स्रोत बनने या पहले किए गए प्रयासों का लाभ मिलने की संभावना है.
- करियर में बदलाव की सोच रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है.
- नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जबकि व्यापारियों को नए ग्राहक या लाभदायक समझौते मिल सकते हैं.
- परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और घर में किसी शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है. आत्मविश्वास बढ़ने से महत्वपूर्ण फैसले लेने में आसानी होगी.
मकर राशि
- मकर राशि के लिए शनि और मंगल का यह संबंध मेहनत का फल दिलाने वाला माना जा रहा है.
- रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी.
- आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी और बचत बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं.
- यदि निवेश की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ दे सकता है.
- परिवार के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा.
- दांपत्य जीवन में तालमेल बेहतर रहेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के संकेत हैं.
कन्या राशि
- कन्या राशि वालों के लिए आने वाले करीब 16 दिन उपलब्धियों से भरे रह सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे और रुके हुए कार्य तेजी से पूरे हो सकते हैं.
- जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
- व्यापारियों को लाभ देने वाले नए सौदे मिल सकते हैं और पुराना अटका हुआ धन वापस आने के योग हैं.
- संपत्ति, वाहन या घर से जुड़े मामलों में भी शुभ समाचार मिल सकता है. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और ऊर्जा व आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि देखने को मिलेगी.
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