हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNew Year 2026 Spiritual Wishes: प्रियजनों को भेजें धार्मिक शुभकामनाएं संदेश, नववर्ष 2026 होगा मंगलमय

New Year 2026 Spiritual Wishes: प्रियजनों को भेजें धार्मिक शुभकामनाएं संदेश, नववर्ष 2026 होगा मंगलमय

New Year 2026 Spiritual Wishes: नया साल 2026 शुरू होते ही चारों ओर शुभकामनाओं की झड़ी लगी है. लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर की बधाई दे रहे हैं. आप धार्मिक संदेश भेज नववर्ष को मंगलमय बना सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Jan 2026 05:15 AM (IST)
Preferred Sources

New Year 2026 Spiritual Wishes: नए साल 2026 का आगमम हो चुका है. लोग विभिन्न भाषा और माध्यम से अपने दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों, प्रियजनों और करीबियों को नए साल की शुभकामनाएं संदेश भेज रहे हैं. नववर्ष को शुभ और मंगलमय बनाने के लिए आप धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश भेज सकते हैं.

इसलिए नववर्ष 2026 पर सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर कहना काफी नहीं होगा. जब संदेश धार्मिक भाव और शुभकामना से भरा होगा, तो उसका प्रभाव भी गहरा होगा. ऐसे में अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजकर आप न केवल उन्हें याद करते हैं, बल्कि उनके जीवन के लिए मंगलमय, उज्जवल और सफल वर्ष की कामना भी व्यक्त करते हैं. शुभकामनाएं भेजने के लिए यहां देखिए मंत्र, श्लोक और भक्तिभय संदेश.  

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।।
नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः॥
नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥
नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुप्रियायै च धीमहि।
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्॥ नव वर्ष 2026 मंगलमय हो 

स नववर्ष लक्ष्मी पधारे आपके द्वार,
घर आंगन में आपके खुशहाली हो
इसी के साथ आपको न्यू ईयर 2026 की बधाई हो ।

गणेश हरैं सब विघ्न आपके, लक्ष्मी बैठैं दोनों हाथ।

खुशियां आपके सदा कदम चूमें, तरक्की हो दिन रात।
कान्हा आपको दें कामयाबी, राधारानी दें आपको प्यार।
नव वर्ष यह सब दे आपको, यही दुआ हैं मेरी आज।
नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।
शरण्ये त्र्यंबके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥
नव वर्ष 2026 मंगलमय हो 

जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है,
पुष्प सदैव महकता रहता है, उसी तरह आने वाला हमारा यह नूतन वर्ष आपके लिए
हर दिन, हर पल के लिए मंगलमय हो.
नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 01 Jan 2026 05:15 AM (IST)
Naya Saal New Year 2026 Happy New Year 2026 Nav Varsh New Year 2026 Spiritual Wishes
