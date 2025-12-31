हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNew Year 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें नए साल 2026 की शुभकामनाएं, ये बेहतरीन संदेश भेज कहें नूतन वर्षाभिनंदन

New Year 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें नए साल 2026 की शुभकामनाएं, ये बेहतरीन संदेश भेज कहें नूतन वर्षाभिनंदन

Happy New Year 2026 Wishes Sanskrit: नववर्ष 2026 शुरू होने से पहले शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है. अगर आप संस्कृत में शुभकामनाएं ढूंढ रहे हैं तो यहां देखिए बेहतरीन शुभकामनाएं संदेश.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 31 Dec 2025 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

Happy New Year 2026 Wishes Sanskrit: कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जोकि बेहद खास होती है और हम इसे कभी नहीं भूलते, जिसमें शामिल है 1 जनवरी यानी साल की पहली तारीख. साल 2026 शुरू होने वाला है और इसका काउंटडाउन (New Yaer 2026 Countdown) भी शुरू हो चुका है. 31 दिसंबर (31st Evening) की शाम से ही शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है. दुनियाभर के लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं भेजते हैं.

अलग-अलग शब्द और भाषा के जरिए लोग नववर्ष का संदेश पहुंचाते हैं. लेकिन शुभकामना यदि संस्कृत में हो फिर क्या ही कहने. अगर आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिजनों को नए साल की शुभकामनाएं यदि संस्कृत में देना चाहते हैं तो यहां देखिए संस्कृत में बेहतरीन शुभकामनाएं संदेश वो भी हिंदी अर्थ के साथ.

संस्कृत में नए साल की शुभकामनाएं संदेश (New Year 2026 Wishes in Sanskrit)

आशासे यत् नववर्षं भवतु मङ्गलकरम् अद्भुतकरञ्च।
जीवनस्य सकलकामनासिद्धिरस्तु।
नूतन वर्षाभिनंदन 2026

अर्थ- मुझे आशा है कि आपके लिए यह नया साल सुखद आश्चर्य लेकर आएगा और आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वह आपको मिलेगा.



New Year 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें नए साल 2026 की शुभकामनाएं, ये बेहतरीन संदेश भेज कहें नूतन वर्षाभिनंदन

सूर्य संवेदना पुष्पे, दीप्ति कारुण्यगंधने।
लब्ध्वा शुभं नववर्षेऽस्मिन कुर्यात्सर्वस्य मंगलम्‌।।
नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

अर्थ- जिस प्रकार सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, फूल हमेशा महकता है. उसी तरह से आने वाला नया साल आपके लिए हर दिन और हर पल के लिए मंगलमय हो.


New Year 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें नए साल 2026 की शुभकामनाएं, ये बेहतरीन संदेश भेज कहें नूतन वर्षाभिनंदन

अवतु प्रीणातु च त्वां भक्तवत्सलः ईश्वरः।
नववर्षशुभकामनाः/शुभाशयाः/शुभाकाङ्क्षाः।

अर्थ- ईश्वर आपकी सुरक्षा करे और आप पर अपनी कृपा बनाए रखे. नए साल की शुभकामना.


New Year 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें नए साल 2026 की शुभकामनाएं, ये बेहतरीन संदेश भेज कहें नूतन वर्षाभिनंदन

नातिक्रान्तानि शोचेत प्रस्तुतान्यनागतानि चित्यानि।

अर्थ- बीते समय पर की गई बातों पर अब दुख करने का लाभ नहीं. इससे अच्छा है कि हम सभी वर्तमान और भविष्य पर ध्यान दें.


New Year 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें नए साल 2026 की शुभकामनाएं, ये बेहतरीन संदेश भेज कहें नूतन वर्षाभिनंदन

आशासे त्वज्जीवने नवं वर्षम् अत्युत्तमं शुभप्रदं स्वप्नसाकारकृत् कामधुग्भवतु।

अर्थ- उम्मीद है नया साल 2026 आपके जीवन का सबसे अच्छा साल होगा. आपके सभी सपने सच हों और आपकी सभी आशाएं पूर्ण हों.


New Year 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें नए साल 2026 की शुभकामनाएं, ये बेहतरीन संदेश भेज कहें नूतन वर्षाभिनंदन

सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु।
सर्वः कामानवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु।।

अर्थ- सब कठिनाइयों को पार करें, कल्याण ही कल्याण देखें, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सभी हर परिस्थिती में आनंदित रहें.


New Year 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें नए साल 2026 की शुभकामनाएं, ये बेहतरीन संदेश भेज कहें नूतन वर्षाभिनंदन

नववर्ष 2026 संस्कृत श्लोक (New Year 2026 Wishes in Sanskrit Shlokas)

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।​​ भगवद्गीता (2.47)

अर्थ- तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं.

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य।​​ भगवद्गीता (2.66)

अर्थ- असंयमित व्यक्ति में बुद्धि नहीं होती.

सङ्गच्छध्वं सं वदध्वम्।​​ ऋग्वेद (10.191.2)

अर्थ- एक साथ चलें, एक साथ बोलें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 31 Dec 2025 12:25 PM (IST)
Tags :
Naya Saal New Year 2026 Astrology 2026 Happy New Year 2026 New Year 2026 Wishes Sanskrit Shlokas New Year 2026 Wishes Sanskrit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
इंडिया
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
क्रिकेट
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
Advertisement

वीडियोज

2025 को अलविदा कहता सूरज, Kanyakumari में दिखा मन मोह लेने वाला नजारा | New Year 2026 | Sunrise
MP News: Indore में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत,आखिर क्या है ये दूषित पानी की कहानी? Breaking
Horoscope 2026: सावधान! 2026 में सिर्फ इन 4 राशियों का शुरू होगा 'स्वर्ण युग' | Anupam V Kapil
Horoscope 2026: आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा साल 2026? मूलांक से जानें अपना भविष्य | Anupam V Kapil
Horoscope 2026: 2026 में इन राशियों की खुलेगी लॉटरी! अंक ज्योतिषी Anupam V Kapil की भविष्यवाणी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
इंडिया
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
क्रिकेट
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ओटीटी
New Year 2026: 'द फैमिली मैन 3' से 'क्रिमिनल जस्टिस 4' तक, नए साल पर घर बैठे OTT पर एंजॉय करें ये 10 धमाकेदार सीरीज, जानें- कहां हैं अवेलेबल
नए साल पर घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय करें ये 10 धमाकेदार सीरीज, यकीन मानिए मजा आ जाएगा
शिक्षा
IGNOU ने शुरू किया MSc डेटा साइंस कोर्स, अब घर बैठें बनें डेटा एक्सपर्ट
IGNOU ने शुरू किया MSc डेटा साइंस कोर्स, अब घर बैठें बनें डेटा एक्सपर्ट
हेल्थ
Food Noise: पेट भरा फिर भी खाने की सोच? जानें फूड नॉइज की वजह और इससे निपटने के तरीके
पेट भरा फिर भी खाने की सोच? जानें फूड नॉइज की वजह और इससे निपटने के तरीके
जनरल नॉलेज
इंदिरा गांधी की शादी में क्यों नहीं गए थे जवाहर लाल नेहरू, क्या दूसरा धर्म था वजह?
इंदिरा गांधी की शादी में क्यों नहीं गए थे जवाहर लाल नेहरू, क्या दूसरा धर्म था वजह?
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget