हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNew Year 2026 Mistake: 2026 में दूर रहेंगे दुख, दरिद्रता, बस नए साल के पहले दिन न करें ये गलती

New Year 2026 Mistake: 2026 में दूर रहेंगे दुख, दरिद्रता, बस नए साल के पहले दिन न करें ये गलती

New Year 2026: नए साल खुशियां और समृद्धि लेकर आए सभी की यही इच्छा होती है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप सालभर सुख पाना चाहते हैं तो साल के पहले दिन भूलकर भी कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 25 Dec 2025 07:26 AM (IST)
New Year 2026: 1 जनवरी को हर साल न सिर्फ तारीख बदलती है बल्कि नया साल जीवन में कई बदलाव लेकर आता है. नए साल को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है. साल के पहले दिन को लेकर मान्यता है कि अगर ये दिन शुभ कार्य कर आरंभ किया जाए तो सालभर सुख-समृद्धि बनी रहती है.

यही वजह है कि नए साल की शुरुआत लोग पूजा पाठ, हवन, दान आदि से करते हैं लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो साल के पहले दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए नहीं तो परिणाम शुभ नहीं होते.

नए साल 2026 के पहले दिन न करें ये काम

पैसों का लेन-देन- साल के पहले दिन भूलकर भी किसी से उधारी नहीं करनी चाहिए, न तो पैसे लें न ही दें. पूजा का सामान, राशन या अन्य कोई छोटे से कार्य के लिए भी पैसों का लेन-देन न करें. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार नए साल के पहले दिन कर्ज का लेन-देन करने पर आर्थिक तौर पर परेशानी झेलनी पड़ती है.

विवाद न करें – जिस घर में हंसी खुशी का माहौल रहता है तो वहां मां लक्ष्मी सदा वास करती हैं. ऐसे में साल के पहले दिन घर में किसी भी तरह का क्लेश न करें, साथ ही अगर जीवन में किसी चीज की कमी है, किसी बात से परेशान हैं तो उसके लिए आंसू न बहाएं. कहते हैं ऐसा करने पर आप आए दिन उस तनाव में परेशान रहते हैं.  

न पहने ये कपड़े – साल के पहले दिन फटे, पुराने, काले रंग के कपड़े या किसी से उधार लिए कपड़े न पहने, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और दुर्भाग्य पीछे पड़ सकता है.

घर में अंधेरा न रखें - घर में अंधेरा न करें खासकर ईशान कोण में अंधेरा करना दरिद्रता को न्योता देने के समान है. घर की मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर दीपक जरूर जलाएं.

देर से न उठें – 31 दिसंबर को सेलिब्रेशन करने के बाद कई लोग आलस्य के कारण नए साल के पहले दिन देर से उठते हैं ऐसा करना शुभ नहीं होता. क्योंकि आलस्य वो जहर है जो व्यक्ति के जीवन को खोखला कर देता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 25 Dec 2025 07:26 AM (IST)
New Year 2026 January 2026
