New Year 2026: 1 जनवरी को हर साल न सिर्फ तारीख बदलती है बल्कि नया साल जीवन में कई बदलाव लेकर आता है. नए साल को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है. साल के पहले दिन को लेकर मान्यता है कि अगर ये दिन शुभ कार्य कर आरंभ किया जाए तो सालभर सुख-समृद्धि बनी रहती है.

यही वजह है कि नए साल की शुरुआत लोग पूजा पाठ, हवन, दान आदि से करते हैं लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो साल के पहले दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए नहीं तो परिणाम शुभ नहीं होते.

नए साल 2026 के पहले दिन न करें ये काम

पैसों का लेन-देन- साल के पहले दिन भूलकर भी किसी से उधारी नहीं करनी चाहिए, न तो पैसे लें न ही दें. पूजा का सामान, राशन या अन्य कोई छोटे से कार्य के लिए भी पैसों का लेन-देन न करें. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार नए साल के पहले दिन कर्ज का लेन-देन करने पर आर्थिक तौर पर परेशानी झेलनी पड़ती है.

विवाद न करें – जिस घर में हंसी खुशी का माहौल रहता है तो वहां मां लक्ष्मी सदा वास करती हैं. ऐसे में साल के पहले दिन घर में किसी भी तरह का क्लेश न करें, साथ ही अगर जीवन में किसी चीज की कमी है, किसी बात से परेशान हैं तो उसके लिए आंसू न बहाएं. कहते हैं ऐसा करने पर आप आए दिन उस तनाव में परेशान रहते हैं.

न पहने ये कपड़े – साल के पहले दिन फटे, पुराने, काले रंग के कपड़े या किसी से उधार लिए कपड़े न पहने, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और दुर्भाग्य पीछे पड़ सकता है.

घर में अंधेरा न रखें - घर में अंधेरा न करें खासकर ईशान कोण में अंधेरा करना दरिद्रता को न्योता देने के समान है. घर की मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर दीपक जरूर जलाएं.

देर से न उठें – 31 दिसंबर को सेलिब्रेशन करने के बाद कई लोग आलस्य के कारण नए साल के पहले दिन देर से उठते हैं ऐसा करना शुभ नहीं होता. क्योंकि आलस्य वो जहर है जो व्यक्ति के जीवन को खोखला कर देता है.

