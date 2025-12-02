हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNew Year 2026 First Day: साल 2026 किस व्रत-त्योहार से शुरू होगा ?

New Year 2026 First Day: साल 2026 किस व्रत-त्योहार से शुरू होगा ?

1 January 2026 Vrat: नया साल 2026 का पहला दिन बहुत खास है, 1 जनवरी को गुरु प्रदोष व्रत से नए साल का आरंभ हो रहा है, ऐसे में पहले दिन क्या करना शुभ होगा यहां जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 02 Dec 2025 05:02 PM (IST)
New Year 2026 Vrat: नया साल शुरू होने में बस कुछ दिन शेष हैं. नए साल का पहला दिन बहुत महत्वपूर्म माना जाता है. मान्यता है इस दिन अपने ईष्ट देव की पूजा कर दिन की शुरुआत की जाए तो सालभर सुख,समृद्धि से भरा रहता है, खास बात ये है कि पहले दिन कोई व्रत-त्योहार हो तो सोने पर सुहागा, क्योंकि इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है.

गुरु प्रदोष होगा साल 2026 का पहला व्रत

इस बार 1 जनवरी 2026 को गुरु प्रदोष व्रत पड़ रहा है यानी गुरुवार से साल का आगाज होगा. गुरुवार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का माना गया है. खास बात ये है कि साल 2026 के राजा भी बृहस्पति होंगे. ऐसे में जातक को साल के पहले गुरु प्रदोष व्रत के दिन पूजन का विशेष लाभ मिलेगा.

क्या करें पहले दिन

नए साल के पहले दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और सूर्य को जल अर्पित करें. गुरु प्रदोष व्रत का संकल्प लें, पहले दिन पंचदेव (गणेश, शिव जी, मां दुर्गा, विष्णु जी, सूर्य देव) की पूजा करें. फिर शाम को प्रदोष काल में भोलेनाथ का अभिषेक करें, अपनी क्षमता अनुसार जरुरतमंदों को दान दें. साल के पहले दिन घर में सत्यनारायण कथा कराना शुभ होगा, क्योंकि इस दिन गुरुवार भी है.

अंग्रेजी और हिंदू नववर्ष दोनों गुरुवार से शुरू

ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है जब अंग्रेजी और हिंदू नववर्ष की शुरुआत दोनों ही एक दिन यानी गुरुवार से हो रही हो. 1 जनवरी से अंग्रेजी नववर्ष शुरू होता है तो वहीं हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है. 19 मार्च से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होगा. यह विक्रम नवसंवत्सर 2083 रहेगा. गुरुवार के दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी, इसलिए इस वर्ष के राजा गुरु (बृहस्पति) होंगे.

Sakat Chauth 2026 Date: सकट चौथ 2026 में कब ? साल की बड़ी चतुर्थी क्यों है सबसे खास जानें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 02 Dec 2025 05:02 PM (IST)
Vishnu Ji Shiv Ji New Year 2026 Guru Pradosh Vrat 2026 Pradosh Vrat 2026 Guruwar 2026
