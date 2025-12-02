New Year 2026 First Day: साल 2026 किस व्रत-त्योहार से शुरू होगा ?

New Year 2026 Vrat: नया साल शुरू होने में बस कुछ दिन शेष हैं. नए साल का पहला दिन बहुत महत्वपूर्म माना जाता है. मान्यता है इस दिन अपने ईष्ट देव की पूजा कर दिन की शुरुआत की जाए तो सालभर सुख,समृद्धि से भरा रहता है, खास बात ये है कि पहले दिन कोई व्रत-त्योहार हो तो सोने पर सुहागा, क्योंकि इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है.

गुरु प्रदोष होगा साल 2026 का पहला व्रत

इस बार 1 जनवरी 2026 को गुरु प्रदोष व्रत पड़ रहा है यानी गुरुवार से साल का आगाज होगा. गुरुवार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का माना गया है. खास बात ये है कि साल 2026 के राजा भी बृहस्पति होंगे. ऐसे में जातक को साल के पहले गुरु प्रदोष व्रत के दिन पूजन का विशेष लाभ मिलेगा.

क्या करें पहले दिन

नए साल के पहले दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और सूर्य को जल अर्पित करें. गुरु प्रदोष व्रत का संकल्प लें, पहले दिन पंचदेव (गणेश, शिव जी, मां दुर्गा, विष्णु जी, सूर्य देव) की पूजा करें. फिर शाम को प्रदोष काल में भोलेनाथ का अभिषेक करें, अपनी क्षमता अनुसार जरुरतमंदों को दान दें. साल के पहले दिन घर में सत्यनारायण कथा कराना शुभ होगा, क्योंकि इस दिन गुरुवार भी है.

अंग्रेजी और हिंदू नववर्ष दोनों गुरुवार से शुरू

ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है जब अंग्रेजी और हिंदू नववर्ष की शुरुआत दोनों ही एक दिन यानी गुरुवार से हो रही हो. 1 जनवरी से अंग्रेजी नववर्ष शुरू होता है तो वहीं हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है. 19 मार्च से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होगा. यह विक्रम नवसंवत्सर 2083 रहेगा. गुरुवार के दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी, इसलिए इस वर्ष के राजा गुरु (बृहस्पति) होंगे.

