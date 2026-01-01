हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
New Year 2026: 1 जनवरी को दिन के इस डेढ़ घंटे में भूलकर भी न करें कोई काम, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ेगा

New Year 2026: नए साल 2026 के पहले दिन कई लोग धार्मिक अनुष्ठान, यात्राएं, निवेश आदि कई तरह के शुभ काम करते हैं लेकिन 1 जनवरी को इस 1 घंटे के अशुभ मुहूर्त में ये कार्य न करें, शुभ नहीं माना गया.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 01 Jan 2026 08:33 AM (IST)
New Year 2026: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है, साल पहले दिन 1 जनवरी से नववर्ष की शुरुआत अच्छी हो इसके लिए हिंदू धर्म के लोग शुभ मुहूर्त में तमाम शुभ कार्य करते हैं. इस दौरान राहुकाल का विशेष ध्यान रखना चाहिए. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहुकाल में किया गया काम नकारात्मक परिणाम लेकर आता है, मान्यता है कि इसके अशुभ प्रभाव के कारण सालभर कष्ट झेलने पड़ सकते हैं.

1 जनवरी 2026 को इस मुहूर्त में न करें कोई काम

नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को राहुकाल दोपहर 1 बजकर 42 मिनट से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा. इस दौरान किए गए कार्य असफल हो सकते हैं या उनमें बाधाएं आ सकती हैं. ऐसे में इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य करने से बचें, न ही किसी नए कार्य की शुरुआत करें.

राहुकाल क्या है

यह दिन का वह अशुभ मुहूर्त (समय) है जब क्रूर ग्रह राहु का प्रभाव बढ़ जाता है. यह हर दिन लगभग डेढ़ घंटे (90 मिनट) का होता है और इसका समय सूर्योदय व सूर्यास्त के अनुसार बदलता रहता है. राहु एक छाया ग्रह है, जो भ्रम, अनिश्चितता, लालच और आकस्मिक घटनाओं का प्रतीक होता है. इस काल में लिए गए निर्णय अक्सर ग़लत दिशा में जा सकते हैं,  इसलिए सावधानी जरूरी है.

न करें ये काम

राहुकाल के दौरान शादी, गृह प्रवेश, शेयर बाजार, सोना, वाहन, जमीन आदि  खरीदना, नई डील साइन करना, नया बैंक खाता खोलना, पैसे का बड़ा लेन-देन या कोई नया और महत्वपूर्ण काम शुरू न करें. पहले से कोई कार्य शुरू कर दिया है तो उसे जारी रख सकते हैं.

क्या करें

राहुकाल के दौरान हनुमान चालीसा, शिव जी का अभिषेक, सत्संग, ध्यान और आध्यात्मिक कार्य किए जा सकते हैं. इससे राहु का प्रभाव कम होता है.

Disclaimer : यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 01 Jan 2026 08:33 AM (IST)
Rahukaal New Year 2026 1 January 2026
