New Year 2026: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है, साल पहले दिन 1 जनवरी से नववर्ष की शुरुआत अच्छी हो इसके लिए हिंदू धर्म के लोग शुभ मुहूर्त में तमाम शुभ कार्य करते हैं. इस दौरान राहुकाल का विशेष ध्यान रखना चाहिए. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहुकाल में किया गया काम नकारात्मक परिणाम लेकर आता है, मान्यता है कि इसके अशुभ प्रभाव के कारण सालभर कष्ट झेलने पड़ सकते हैं.

1 जनवरी 2026 को इस मुहूर्त में न करें कोई काम

नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को राहुकाल दोपहर 1 बजकर 42 मिनट से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा. इस दौरान किए गए कार्य असफल हो सकते हैं या उनमें बाधाएं आ सकती हैं. ऐसे में इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य करने से बचें, न ही किसी नए कार्य की शुरुआत करें.

राहुकाल क्या है

यह दिन का वह अशुभ मुहूर्त (समय) है जब क्रूर ग्रह राहु का प्रभाव बढ़ जाता है. यह हर दिन लगभग डेढ़ घंटे (90 मिनट) का होता है और इसका समय सूर्योदय व सूर्यास्त के अनुसार बदलता रहता है. राहु एक छाया ग्रह है, जो भ्रम, अनिश्चितता, लालच और आकस्मिक घटनाओं का प्रतीक होता है. इस काल में लिए गए निर्णय अक्सर ग़लत दिशा में जा सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है.

न करें ये काम

राहुकाल के दौरान शादी, गृह प्रवेश, शेयर बाजार, सोना, वाहन, जमीन आदि खरीदना, नई डील साइन करना, नया बैंक खाता खोलना, पैसे का बड़ा लेन-देन या कोई नया और महत्वपूर्ण काम शुरू न करें. पहले से कोई कार्य शुरू कर दिया है तो उसे जारी रख सकते हैं.

क्या करें

राहुकाल के दौरान हनुमान चालीसा, शिव जी का अभिषेक, सत्संग, ध्यान और आध्यात्मिक कार्य किए जा सकते हैं. इससे राहु का प्रभाव कम होता है.

