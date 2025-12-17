January Festival 2026: जनवरी 2026 में लगेगी व्रत-त्योहार की झड़ी, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या समेत पूरी लिस्ट देखें
January Vrat Tyohar 2026: जनवरी 2026 इस बार बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति के साथ मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी भी जनवरी माह में मनाए जाएंगे. आइए जानें जनवरी के व्रत-त्योहार की लिस्ट.
January Vrat Tyohar 2026: जनवरी 2026 में व्रत-त्योहार की झड़ी लगने वाली है. हर साल मकर संक्रांति का त्योहार जनवरी में ही आता है लेकिन इस बार बसंत पंचमी भी इसी माह में मनाई जाएगी. यही वजह है कि नववर्ष का पहला महीना बहुत खास होगा. इतना ही नहीं माघ मेले का आयोजन भी इसी महीने में होगा.
माघ मेले के दौरान गंगा स्नान समस्त पाप कर्मों का निवारण माना जाता है. खासकर मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करने पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं जनवरी 2026 के व्रत त्योहार की लिस्ट.
जनवरी 2026 व्रत-त्योहार
|1 जनवरी 2026, गुरुवार
|प्रदोष व्रत
|3 जनवरी 2026, शनिवार
|पौष पूर्णिमा
|6 जनवरी 2026, मंगलवार
|सकट चौथ
|14 जनवरी 2026, बुधवार
|मकर संक्रांति, पोंगल
|14 जनवरी 2026, बुधवार
|षटतिला एकादशी
|16 जनवरी, शुक्रवार
|प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
|18 जनवरी 2026, रविवार
|मौनी अमावस्या
|23 जनवरी 2026, शुक्रवार
|बसंत पंचमी
|25 जनवरी 2026, रविवार
|रथ सप्तमी
|26 जनवरी, 2026, सोमवार
|भीष्म अष्टमी
|29 जनवरी, 2026, रविवार
|जया एकादशी
|30 जनवरी, शुक्रवार
|प्रदोष व्रत
मौनी अमावस्या
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है. ऐसे में जो भी साधक इस दिन पर गंगा स्नान करता है, उसके जाने-अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं. माघ मेले में मौनी अमावस्या पर कई श्रद्धालु स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं.
सकट चौथ व्रत
साल की बड़ी चतुर्थी में से एक सकट चौथ का व्रत भी जनवरी में रखा जाता है. सकट चौथ का पर्व सकट माता को समर्पित है एवं इस दिन मातायें अपने पुत्रों के कल्याण की कामना से व्रत रखती हैं. सकट चौथ की कथा सकट देवी की कृपालु प्रवृत्ति का वर्णन करती है.
बसंत पंचमी
यह वसंत ऋतु के आगमन और प्रकृति के नवजीवन का प्रतीक है. विद्या, ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती को समर्पित है, जिससे छात्रों को बुद्धि और कला में सफलता मिलती है.
