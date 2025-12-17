हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
January Festival 2026: जनवरी 2026 में लगेगी व्रत-त्योहार की झड़ी, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या समेत पूरी लिस्ट देखें

January Festival 2026: जनवरी 2026 में लगेगी व्रत-त्योहार की झड़ी, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या समेत पूरी लिस्ट देखें

January Vrat Tyohar 2026: जनवरी 2026 इस बार बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति के साथ मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी भी जनवरी माह में मनाए जाएंगे. आइए जानें जनवरी के व्रत-त्योहार की लिस्ट.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 17 Dec 2025 07:21 PM (IST)
January Vrat Tyohar 2026: जनवरी 2026 में व्रत-त्योहार की झड़ी लगने वाली है. हर साल मकर संक्रांति का त्योहार जनवरी में ही आता है लेकिन इस बार बसंत पंचमी भी इसी माह में मनाई जाएगी. यही वजह है कि नववर्ष का पहला महीना बहुत खास होगा. इतना ही नहीं माघ मेले का आयोजन भी इसी महीने में होगा.

माघ मेले के दौरान गंगा स्नान समस्त पाप कर्मों का निवारण माना जाता है. खासकर मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करने पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं जनवरी 2026 के व्रत त्योहार की लिस्ट.

जनवरी 2026 व्रत-त्योहार

1 जनवरी 2026, गुरुवार प्रदोष व्रत
 3 जनवरी 2026, शनिवार पौष पूर्णिमा
 6 जनवरी 2026, मंगलवार सकट चौथ
 14 जनवरी 2026, बुधवार मकर संक्रांति, पोंगल 
14 जनवरी 2026, बुधवार षटतिला एकादशी 
16 जनवरी, शुक्रवार   प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
18 जनवरी 2026, रविवार मौनी अमावस्या 
23 जनवरी 2026, शुक्रवार  बसंत पंचमी
 25 जनवरी 2026, रविवार रथ सप्तमी
 26 जनवरी, 2026, सोमवार भीष्म अष्टमी
29 जनवरी, 2026, रविवार जया एकादशी 
30 जनवरी, शुक्रवार  प्रदोष व्रत

मौनी अमावस्या

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है. ऐसे में जो भी साधक इस दिन पर गंगा स्नान करता है, उसके जाने-अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं. माघ मेले में मौनी अमावस्या पर कई श्रद्धालु स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं.

सकट चौथ व्रत

साल की बड़ी चतुर्थी में से एक सकट चौथ का व्रत भी जनवरी में रखा जाता है. सकट चौथ का पर्व सकट माता को समर्पित है एवं इस दिन मातायें अपने पुत्रों के कल्याण की कामना से व्रत रखती हैं. सकट चौथ की कथा सकट देवी की कृपालु प्रवृत्ति का वर्णन करती है.

बसंत पंचमी

यह वसंत ऋतु के आगमन और प्रकृति के नवजीवन का प्रतीक है. विद्या, ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती को समर्पित है, जिससे छात्रों को बुद्धि और कला में सफलता मिलती है.

Disclaimer : यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 17 Dec 2025 07:21 PM (IST)
Embed widget