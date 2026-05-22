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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavgrah Katha 6: नवग्रहों में मैं शुक्र देव हूं... दांपत्य सुख, कला और ऐश्वर्य का दाता

Navgrah Katha 6: नवग्रहों में मैं शुक्र देव हूं... दांपत्य सुख, कला और ऐश्वर्य का दाता

Navgrah Shukra Dev Katha: नवग्रहों में शुक्र देव ने अपने स्वरूप, शक्ति व प्रभाव का वर्णन किया है. शुक्र सौंदर्य प्रेम, श्रृंगार, आकर्षण के कारक हैं. शुक्रवार को व्रत और देवी पूजा से लाभ होता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 22 May 2026 08:45 AM (IST)
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Navgrah Shukra Dev Katha: एक समय स्वर्गलोक के सत्ता सिंहासन पर आसीन इन्द्रदेव ने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु से अनुरोध किया कि आप लोग क्रमशः अपने मुख से अपना-अपना शुभ, अशुभ, आकृति-प्रकृति, व्यक्तित्व, प्रभाव, शक्ति, पराक्रम और गरिमा का वर्णन करें. तब नवग्रहों में सबसे सूर्य, फिर चंद्रमा,फिर मंगल, फिर बुध और फिर गुरु बृहस्पति ने अपने गुणों का गुणगान किया, जिसकी कथा हमने आपको बताई थी. यहां पढ़ें- Navgrah Katha 5: नवग्रहों में मैं देव गुरु बृहस्पति हूं... जानें कैसे बदलता हूं भाग्य और ज्ञान

शुक्र ग्रह की कथा (Shukra Dev ki Kahani)

देव गुरु बृहस्पति ने जब अपने गुण और स्वभाव का वर्णन किया जब इंद्रसभा में शुक्र ने अपने गुणों का गुणगान करते हुए कहा- मैं आकाशमंडल में सबसे अधिक तेजस्वी, श्यामल और गौर वर्ण से युक्त ग्रह हूं. मेरे उदय और अस्त का विशेष महत्व माना जाता है. विद्या, वाणी, कला, साहित्य और संगीत का प्रभाव मेरे द्वारा आंका जाता है.

मैं मनुष्यों में सौंदर्य प्रेम, श्रृंगार, अभिनय कला और आकर्षण का संचार करता हूं. पुरुषों के वीर्य तथा दांपत्य सुख पर भी मेरा प्रभाव माना जाता है. माता का सुख, वाहन सुख और सम्मान भी मेरी कृपा से प्राप्त होता है.

मैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने वाला ग्रह हूं. मुझे सुगंध, सुंदर वस्त्र और प्रसाधन प्रिय हैं. मेरे प्रभाव वाले जातक देवताओं के उपासक, आकर्षक व्यक्तित्व वाले, चंचल स्वभाव के, रूपवान और प्रभावशाली वक्ता होते हैं. जिस व्यक्ति पर मेरी कृपा होती है, वह नेता, अभिनेता, नर्तक, संगीतकार या कलाकार बन सकता है.

लेकिन जब मैं अशुभ या क्रोधित हो जाता हूं, तब व्यक्ति को दांपत्य जीवन में परेशानियां, संतान सुख में बाधा, शारीरिक कमजोरी और जीवन में अभाव का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे लोगों को सुख-सुविधाएं आसानी से प्राप्त नहीं होतीं.

मेरे वार में जन्म लेने वाला व्यक्ति जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त करता है तथा दीर्घायु होता है. मुझे प्रसन्न करने के लिए स्वच्छता, सुंदर रहन-सहन, मंत्र जाप और व्रत का विशेष महत्व माना गया है. जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरी उपासना करता है, मैं उसके जीवन में सुख, वैभव और समृद्धि प्रदान करता हूं.

मेरी स्वराशि वृषभ और तुला है. मीन मेरी उच्च राशि और कन्या मेरी नीच राशि मानी जाती है. शनि मेरा मित्र और बृहस्पति मेरा शत्रु माना गया है. जिन जातकों की कुंडली में मैं शुभ स्थिति में होता हूं, उन्हें विलासिता, सम्मान, कला और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है.

ये भी पढ़ें: Navgrah Katha 4: नवग्रहों में पढ़ें बुध देव की कथा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 22 May 2026 07:51 AM (IST)
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Navgrah Shukra Grah Pauranik Katha Shukrawar Upay Shukrawar Puja Navgrah Katha
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