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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: मीन राशि वालों को बड़ी बिजनेस डील के योग, मगर ये छोटी लापरवाही कर सकती है नुकसान

Meen Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: मीन राशि वालों को बड़ी बिजनेस डील के योग, मगर ये छोटी लापरवाही कर सकती है नुकसान

Meen Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: मीन राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 12 से 18 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 11 Jul 2026 07:45 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 12 to 18 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह मीन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मीन राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और नौकरी

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य से भरपूर रहने वाला है. इस सप्ताह आप अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ पूरा करेंगे. कार्यक्षेत्र में टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाकर आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे. आपकी कार्ययोजना, नेतृत्व क्षमता और सुझावों से संस्थान को लाभ मिलेगा, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे.

यदि आप लंबे समय से किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. किसी विशेष उपलब्धि या उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको मंच पर सम्मानित किए जाने की भी संभावना है. राजनीति, प्रशासन या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत अनुकूल रहेगा. अपने व्यावसायिक कौशल, अनुभव और सही रणनीति के बल पर आप मनचाहा लाभ अर्जित करने में सफल होंगे. कारोबार के विस्तार के लिए किए गए प्रयास सकारात्मक परिणाम देंगे और आपकी बाजार में साख मजबूत होगी. पूरे सप्ताह आप अपने ब्रांड, प्रतिष्ठा और ग्राहक वर्ग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी बड़ी कारोबारी डील या नए अनुबंध के सफल होने की संभावना है. इससे भविष्य में आय के नए स्रोत बनने के संकेत मिलेंगे. संचित धन में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत दिखाई देगी. यदि आप किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा. परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग और आपसी समझ बनी रहेगी. पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा. परिवार के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है. घर का वातावरण खुशहाल रहेगा और परिजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. यदि परिवार में लंबे समय से कोई मतभेद चल रहा था तो उसे दूर करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है. सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. लव पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. यदि आप अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल साबित हो सकता है. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग हर कार्य में प्राप्त होगा. साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाने और यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में मधुरता और पारदर्शिता बनी रहने से मानसिक संतोष भी प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य और धार्मिक कार्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा. फिर भी अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें और पर्याप्त आराम करें ताकि ऊर्जा बनी रहे. नियमित योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम आपको शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम, पूजा-पाठ या तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर मिल सकता है. आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने से मानसिक शांति मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. पूरे सप्ताह आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच बनाए रखने से आपको करियर, कारोबार, परिवार और सामाजिक जीवन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हो सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope 2026 Meen Saptahik Rashifal 2026
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