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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: कन्या वालों को लोन चुकाने में मिल सकती है आर्थिक मदद, सप्ताह की शुरुआत में बस न करें ये गलती

Kanya Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: कन्या वालों को लोन चुकाने में मिल सकती है आर्थिक मदद, सप्ताह की शुरुआत में बस न करें ये गलती

Kanya Saptahik Rashifal 2026: कन्या राशि के लिए जुलाई नया सप्ताह यानी 5 से 11 जुलाई 2026 करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 11 Jul 2026 05:50 AM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal 12 to 18 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह कन्या राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

पारिवारिक जीवन

कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत में होने वाली छोटी-मोटी घरेलू समस्याओं को यदि नजरअंदाज कर दें, तो पूरा हफ्ता शुभ रहने वाला है. परिवार में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थिति जल्द सामान्य हो जाएगी.

इस दौरान स्वजनों के साथ वाद-विवाद करने से बचें और अपनी वाणी पर संयम रखें. दूसरों से अधिक अपेक्षाएं रखने के बजाय अपने कार्यों को स्वयं पूरा करने का प्रयास करें. ऐसा करने से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि रिश्तों में अनावश्यक तनाव भी नहीं आएगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग धीरे-धीरे मिलता रहेगा और घर का वातावरण सप्ताह के उत्तरार्ध में अधिक सुखद रहेगा.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह संतुलित और सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और जिम्मेदारी की सराहना होगी. यदि किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसे समय पर पूरा करने में सफलता मिलेगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें. अपनी योजनाओं पर आत्मविश्वास के साथ कार्य करें, क्योंकि दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता आपके काम में देरी का कारण बन सकती है. सप्ताह के अंत तक आपकी कार्यक्षमता और प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह आपके पक्ष में रहने वाला है. यदि आपने किसी प्रकार का लोन या धन उधार लिया है, तो सप्ताह के अंत तक उसे चुकाने की परिस्थितियां बन सकती हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को नियमित लाभ मिलने के संकेत हैं और पुराने निवेश से भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. किसी नए आर्थिक निर्णय को सोच-समझकर लें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. यदि आप किसी नई योजना में निवेश करना चाहते हैं तो पहले उसके सभी पहलुओं का आकलन अवश्य करें. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे मजबूती आने से मानसिक संतोष भी बना रहेगा.

शिक्षा और यात्रा

सप्ताह का मध्य छात्रों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है. इस दौरान पढ़ाई-लिखाई में रुचि बढ़ेगी और सकारात्मक सोच के कारण उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. शिक्षकों और वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं. यह यात्रा कार्य, शिक्षा या पारिवारिक कारणों से हो सकती है. यात्रा के दौरान आवश्यक दस्तावेज और सामान का विशेष ध्यान रखें तथा स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

रिश्ते-नातों की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध राहत देने वाला रहेगा. यदि प्रेम संबंधों में पहले से कोई गलतफहमी या दूरी बनी हुई थी तो वह धीरे-धीरे समाप्त हो सकती है. लव पार्टनर के साथ संवाद बेहतर होगा और आपसी विश्वास मजबूत होगा. विवाहित लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. जीवनसाथी का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा और उनके साथ सुखद पल बिताने का अवसर मिलेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों को मिलकर निभाने से रिश्तों में और अधिक मधुरता आएगी.

संतान पक्ष से भी सुखद समाचार या सहयोग मिलने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. पूरे सप्ताह धैर्य, सकारात्मक सोच और संयमित व्यवहार बनाए रखने से अधिकांश कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे और मानसिक संतुलन भी बना रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 05:50 AM (IST)
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Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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