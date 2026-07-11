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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Saptahik Rashifal 12 to 18 July 2026: नौकरी में आएगा नया ट्विस्ट, पैसों से जुड़ा बड़ा फैसला लेने से बचें, देखें साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal 12 to 18 July 2026: नौकरी में आएगा नया ट्विस्ट, पैसों से जुड़ा बड़ा फैसला लेने से बचें, देखें साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal 2026: कुंभ राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 12 से 18 जुलाई का करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 11 Jul 2026 07:38 AM (IST)
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Kumbh Saptahik Rashifal 12 to 11 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और नौकरी

कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किस्मत से ज्यादा अपने कर्म पर भरोसा करना होगा. कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको पूरी मेहनत और अनुशासन के साथ काम करना होगा. सप्ताह की शुरुआत में भाग्य का अपेक्षित साथ न मिलने के कारण कुछ कार्यों में रुकावट या देरी हो सकती है. अचानक सामने आने वाली चुनौतियां आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप परिस्थितियों को संभालने में सफल रहेंगे.

नौकरीपेशा लोगों पर अतिरिक्त कार्यभार रह सकता है, जिसके कारण समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा. करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने वरिष्ठों या शुभचिंतकों की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा. आलस्य और लापरवाही से बचते हुए पूरी लगन से कार्य करें.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह हर निर्णय सोच-समझकर लेना चाहिए. यदि आप कारोबार में किसी बदलाव या नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी न करें. मनोनुकूल दिखाई देने वाला परिवर्तन भी भविष्य में चुनौती का कारण बन सकता है. किसी भी नई साझेदारी या बड़े आर्थिक फैसले से पहले अनुभवी लोगों की राय अवश्य लें. वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह बहुत अधिक अनुकूल नहीं रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक हुए खर्चों के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और धन संबंधी लेन-देन पूरी सावधानी से करें. यदि आप बचत पर ध्यान देंगे तो आर्थिक दबाव को काफी हद तक कम कर पाएंगे.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी. छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद या तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए किसी भी बात को अनावश्यक रूप से बढ़ाने से बचें. परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर संवाद करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है. यदि किसी पारिवारिक समस्या का समाधान निकालना हो तो धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ें. सप्ताह के अंत तक घरेलू वातावरण में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह संयम और विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा. छोटी-छोटी बातों पर नाराजगी या गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें. लव पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्वक सुलझाएं. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने और आपसी समझ बढ़ाने की आवश्यकता होगी. रिश्तों में पारदर्शिता और सहयोग का भाव बनाए रखने से संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य और यात्रा

सप्ताह के मध्य में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं. यात्रा के दौरान अपने सामान और स्वास्थ्य दोनों का विशेष ध्यान रखें. कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. इसलिए पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या बनाए रखें. मौसम के अनुसार खान-पान अपनाएं और पानी का पर्याप्त सेवन करें. नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान करने से मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा बनी रहेगी. पूरे सप्ताह धैर्य, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ने पर आप अधिकांश चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर पाएंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 07:38 AM (IST)
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Saptahik Rashifal Kumbh Weekly Horoscope
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