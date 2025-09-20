हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मZamzam Water: मुसलमान जमजम का पानी खड़े होकर क्यों पीते हैं? क्या है जमजम पानी का रहस्य!

Zamzam Water: मुसलमान जमजम का पानी खड़े होकर क्यों पीते हैं? क्या है जमजम पानी का रहस्य!

Zamzam: जमजम का पानी यह मुसलमानों के लिए एक पवित्र जल है. जिसे अल्लाह का एक तोहफा माना जाता है, और इसका एक धार्मिक महत्व भी है क्योंकि माना जाता है कि हजरत इस्माइल के पैरों के रगड़ने से जारी हुआ था.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Sep 2025 11:09 AM (IST)

Zamzam Pani in Makka: जमजम का पानी सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित मस्जिद अल-हरम के अंदर एक कुएं से आता है. यह मुसलमानों के लिए एक पवित्र जल है, जिसे अल्लाह का एक तोहफा माना जाता है, और इसका एक धार्मिक महत्व है.

माना जाता है कि यह हजरत इस्माइल के पैरों के रगड़ने से प्रकट हुआ था. यह पानी कभी खराब नहीं होता और न ही कभी सूखता है. इस्लामी परंपरा के अनुसार, यह कुआं पैगंबर इब्राहिम, उनकी पत्नी हाजिरा और बेटे इस्माइल से जुड़ा है. यह पानी सऊदी अरब की सबसे पवित्र जगह मक्का में स्थित काबा के पास है. 

जमजम का पानी खराब नहीं होता, इसमें कोई कीड़े या बैक्टीरिया पैदा नहीं होते और यह कभी सड़ता नहीं है. तो अब बात आती है मुसलमान जमजम का पानी खड़े होकर क्यों पीते हैं. तो आइए जानते हैं.

मुसलमान जमजम का पानी खड़े होकर क्यों पीते हैं?

मुसलमान जमजम का पानी खड़े होकर पीते हैं, क्योंकि पैगंबर मुहम्मद ने भी खड़े होकर ही जमजम का पानी पिया था, जो कि उनके एक साथी हजरत इब्ने अब्बास द्वारा हदीस में बताया गया है.

इस कार्य को जमजम पानी के प्रति सम्मान और उसकी बरकत को शरीर के हर अंग में पहुंचाने की एक वजह माना जाता है, हालांकि पानी पीने का बैठना एक सामान्य सुन्नत है और खड़े होकर पानी पीना सिर्फ कुछ खास मौकों या जमजम के पानी के लिए ही है.

खड़े होकर जमजम का पानी पीने के कारण-

  • पैगंबर की सुन्नत (PBUH): पैगंबर मुहम्मद (PBUH) ने खुद खड़े होकर जमजम का पानी पिया था. पैगंबर मुहम्मद की एक साथी हजरत इब्ने अब्बास (RA) द्वारा बताया गया है.
  • सम्मान और बरकत: जमजम का पानी सबसे अफजल पानी माना जाता है और इसे खड़े होकर पीना इसकी बरकत को पूरे शरीर में फैलाने का एक तरीका माना जाता है.
  • जरूरत के समय: सामान्य तौर पर बैठकर पानी पीना बेहतर सुन्नत है, लेकिन जब बैठने की गुंजाइश न हो या कोई मजबूरी हो, तो खड़े होकर भी पानी पिया जा सकता है.

 जमजम पानी का रहस्य

जमजम पानी का रहस्य इसके रासायनिक गुणों और धार्मिक महत्व में छिपा है. यह मक्का में स्थित जमजम कुएं से आता है और इसमें खनिज, विशेषकर बाइकार्बोनेट, प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो इसे रोगाणु-मुक्त और स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं.

मुसलमानों के लिए यह एक पवित्र जल है, जिसका उपयोग वे शिफा यानी इलाज के स्रोत के रूप में करते हैं और यह अल्लाह की रहमत से भरा माना जाता है.

जमजम का पानी दुनिया का सबसे शुद्ध पानी

इस्लामी परंपरा के अनुसार, यह कुआं हजरत इस्माइल और उनकी मां हाजरा के मक्का के रेगिस्तान में प्यासे होने पर अल्लाह द्वारा चमत्कारिक रूप से उत्पन्न किया गया था.

इसे दुनिया का सबसे शुद्ध पानी माना जाता है, जो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया और फफूंद से मुक्त होता है. जमजम पानी के बारे में ऐसा माना जाता है कि, इस पानी में प्यास बुझाने और भूख की पीड़ा को कम करने की शक्ति है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Read
Published at : 20 Sep 2025 10:25 AM (IST)
Tags :
Islam Mecca Islam Religion Zamzam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi Arabia-Pakistan: 'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
बिहार
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
भिवंडी के मासूम के लिए जैकलीन फर्नांडीस बनीं देवदूत, किया ऐसा काम की हर कोई एक्ट्रेस की कर रहा तारीफ
भिवंडी के मासूम के लिए जैकलीन फर्नांडीस बनीं देवदूत, किया ऐसा काम की हर कोई कर रहा तारीफ
Advertisement

वीडियोज

DUSU Elections 2025: DUSU अध्यक्ष की क्या पावर होती है और क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं? | ABPLIVE
Rohini Encounter: Gogi Gang के 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 को लगी गोली
H-1B Visa Fee Hike: US ने बढ़ाई फीस, Indian Professionals पर असर!
DPS समेत दिल्ली के कई स्कूलों में एक बार फिर बम की धमकी, खाली कराया गया परिसर | Breaking
Jammu Kashmir: किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों की आतंकवादियों से मुठभेड़, कई आतंकियों को घेरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi Arabia-Pakistan: 'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
बिहार
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
भिवंडी के मासूम के लिए जैकलीन फर्नांडीस बनीं देवदूत, किया ऐसा काम की हर कोई एक्ट्रेस की कर रहा तारीफ
भिवंडी के मासूम के लिए जैकलीन फर्नांडीस बनीं देवदूत, किया ऐसा काम की हर कोई कर रहा तारीफ
विश्व
चीन कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग संग बातचीत में US राष्ट्रपति ने खुद बताया; बड़ी डील का भी कर दिया ऐलान
चीन कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग संग बातचीत में US राष्ट्रपति ने खुद बताया; बड़ी डील का भी कर दिया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
यूटिलिटी
फेस्टिवल सीजन में बना रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग का प्लान, इन आसान टिप्स से बचा सकते हैं पैसे
फेस्टिवल सीजन में बना रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग का प्लान, इन आसान टिप्स से बचा सकते हैं पैसे
नौकरी
Bank Jobs 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली इन पदों पर वैकेंसी, 93 हजार मिलेगी सैलरी
पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली इन पदों पर वैकेंसी, 93 हजार मिलेगी सैलरी
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget