Viral Video: सीएम मोहन यादव ने आधी रात गाया राधा रानी का भजन, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

Mohan Yadav Singing Viral Video: भोपाल में बीते गुरुवार विधानसभा के विशेष सत्र की समाप्ति के बाद देर रात विधानसभा परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन संध्या का आयोजन किया गया. इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भक्तिभय अंदाज में नजर आए और उन्होंने पूरे माहौल को भी भक्तिभय बना दिया.

सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान राधा रानी का भजन गाया, जिसके बाद सभा में आयोजित सभी लोग भावविभोर हो गए. मुख्यमंत्री द्वारा गाए इस भजन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देख यूजर्स भी कमेंट में राधे-राधे और श्रीराधे लिख रहे हैं. लोगों द्वारा मोहन यादव का यह वीडियो काफी पसंद भी किया जा रहा है. यहां देखिए मोहन यादव द्वारा गाए भजन का वीडियो-

इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को सदन की कार्यवाही के समापन के बाद आधी रात को हुआ. लेकिन जब मुख्यमंत्री ने राधा रानी का भजन गाया तो यह क्षण राजनीतिक गतिविधियों से अलग सौहार्द और आध्यात्मिक माहौल में बदल गया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि राधा-कृष्ण की भक्ति से जुड़े राधा रानी का भजन गाने से सीएम यादव खुद को रोक नहीं पाए. मोहन यादव के साथ ही परिसर में मौजूद मंत्रियों, विधायकों और कर्मचारी भी ताल से ताल मिलाते हुए नजर आए. इस तरह राधा-कृष्ण के भजन ने उपस्थित लोगों में श्रद्धा और उत्साह भर दिया.

मोहन यादव का व्यक्तित्व केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कारों से जुड़ा रहा है. वे कई मौकों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक मंचों पर राधे-राधे भजन गाते हुए नजर आते हैं. इस तरह से राधा-कृष्ण भक्ति उनके स्वभाव में रची-बसी दिखाई देती है.