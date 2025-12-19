Viral Video: सीएम मोहन यादव ने आधी रात गाया राधा रानी का भजन, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मViral Video: सीएम मोहन यादव ने आधी रात गाया राधा रानी का भजन, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

Mohan Yadav Viral Video: सीएम मोहन यादव गुरुवार की रात अलग ही अंदाज में नजर आए. सांस्कृति कार्यक्रम में उन्होंने राधा रानी के भजन गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Dec 2025 03:38 PM (IST)
 Mohan Yadav Singing Viral Video: भोपाल में बीते गुरुवार विधानसभा के विशेष सत्र की समाप्ति के बाद देर रात विधानसभा परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन संध्या का आयोजन किया गया. इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भक्तिभय अंदाज में नजर आए और उन्होंने पूरे माहौल को भी भक्तिभय बना दिया.

सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान राधा रानी का भजन गाया, जिसके बाद सभा में आयोजित सभी लोग भावविभोर हो गए. मुख्यमंत्री द्वारा गाए इस भजन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देख यूजर्स भी कमेंट में राधे-राधे और श्रीराधे लिख रहे हैं. लोगों द्वारा मोहन यादव का यह वीडियो काफी पसंद भी किया जा रहा है. यहां देखिए मोहन यादव द्वारा गाए भजन का वीडियो-

इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को सदन की कार्यवाही के समापन के बाद आधी रात को हुआ. लेकिन जब मुख्यमंत्री ने राधा रानी का भजन गाया तो यह क्षण राजनीतिक गतिविधियों से अलग सौहार्द और आध्यात्मिक माहौल में बदल गया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि राधा-कृष्ण की भक्ति से जुड़े राधा रानी का भजन गाने से सीएम यादव खुद को रोक नहीं पाए. मोहन यादव के साथ ही परिसर में मौजूद मंत्रियों, विधायकों और कर्मचारी भी ताल से ताल मिलाते हुए नजर आए. इस तरह राधा-कृष्ण के भजन ने उपस्थित लोगों में श्रद्धा और उत्साह भर दिया.

मोहन यादव का व्यक्तित्व केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कारों से जुड़ा रहा है. वे कई मौकों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक मंचों पर राधे-राधे भजन गाते हुए नजर आते हैं. इस तरह से राधा-कृष्ण भक्ति उनके स्वभाव में रची-बसी दिखाई देती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 19 Dec 2025 03:38 PM (IST)
Social Media CM Mohan Yadav MOHAN YADAV VIRAL VIDEO
