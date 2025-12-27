हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMotivational Quotes: चुप्पी से बदल सकती है आपकी जिंदगी, जानिए ओशो के अनमोल विचार

Motivational Quotes: चुप्पी से बदल सकती है आपकी जिंदगी, जानिए ओशो के अनमोल विचार

Motivational Quotes: चुप्पी में अद्भुत शक्ति है. ओशो कहते हैं, हर समय प्रतिक्रिया देने से बचें. अपने अंदर की शांति और आत्मविश्वास से जीवन बदलें, इससे आप मानसिक संतुलन और सफलता पा सकते हैं.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Osho Motivational Quotes: कुछ लोग बिना बोले भी अपने असर से माहौल बदल देते हैं. लोग बेचैन हो जाते हैं और उनकी खोज करने लगते हैं.यही मौन की अद्भुत ताकत है. ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है और हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वह दूसरों के नियंत्रण में आ जाता है.

हमारी आदत बन चुकी है कि तुरंत जवाब देना. इससे हमें बचना चाहिए. इससे आप दूसरों की निगाह में आ जाते हैं. और आपकी आंतरिक ऊर्जा धीरे-धीरे खत्म हो जाती है. आज के समय में अपनी उपस्थिति और अपने को मूल्यवान बनाना ही असली स्वतंत्रता है.

तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें

ओशो कहते हैं कि कुछ लोग चुप रहते हैं और अचानक उनका असर सब पर पड़ जाता है. लोग बेचैन हो जाते हैं. उन्हें ढूंढने लगते हैं. यही मौन की ताकत है. जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वह स्वतंत्र नहीं होता है.

वह दूसरों के इशारों का गुलाम बन जाता है. ओशो समझाते हैं कि आज हमारी आदत बन गई है कि किसी ने कुछ कहा तो तुरंत प्रतिक्रिया दें. कोई हमें उकसाता है तो गुस्सा कर दें. कोई कुछ मांगता है तो हां कह दें. हम डरते हैं कि कोई नाराज न हो जाए. लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है.

ओशो कहते हैं कि अगर तुम अपनी प्रतिक्रियाओं की आदत छोड़ दो, तो तुम्हारी शक्ति लौटने लगती है. लोग समझने लगते हैं कि तुम्हें आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है.

तुम्हारे गुस्से, तुम्हारी जल्दी हां कहने की आदत, तुम्हारी डर की आदत बन चुकी होती है. यह सब दूसरों के लिए हथियार बन जाते हैं. जिस दिन तुम इन डोरियों को काट देते हो, उस दिन से खेल बदल जाता है.

ज्यादा उपलब्ध होना अपनी कीमत गिराना है

ओशो कहते हैं कि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि सबको खुश रखो, जल्दी जवाब दो, हमेशा हां बोलो. यही तुम्हारी कीमत है लेकिन ओशो कहते हैं कि यह भ्रम है. ज्यादा उपलब्ध होना तुम्हारी शक्ति को खा जाता है. यह एक कैदखाना है. लोग तब तुम्हें याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए. मदद चाहिए तो बुला लेते हैं.

सहारा चाहिए तो याद कर लेते हैं. काम पूरा होते ही तुम्हें किनारे रख देते हैं. कितनी बार तुमने थककर भी जवाब दिया, मुस्कुराते हुए भी हां कहा. यही आत्मा का नुकसान है. हम अपनी ऊर्जा का अधिकतम हिस्सा उन लोगों पर खर्च करते हैं जो हमारी कदर नहीं करते हैं. फिर दिन के अंत में हमारे पास थकान, चिड़चिड़ापन और खालीपन बचता है. हमारी असली शक्ति खत्म हो जाती है. ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुम कहो अब और नहीं, वही दिन तुम्हारी ताकत लौटने का दिन है.

मौन ही असली शक्ति है

ओशो कहते हैं कि सच्ची शक्ति शब्दों में नहीं है. मौन में है. यह चुप रहना कायरता नहीं है. यह जागरूक चुप्पी है. जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तब तुम देखना शुरू करते हो. कौन तुम्हें उकसाता है, कौन तुम्हारे ऊपर नियंत्रण रखना चाहता है, कौन तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाता है. ये सब साफ दिखाई देने लगता है.

जो लोग हमेशा तुम्हारी प्रतिक्रिया पर निर्भर रहते थे, वे तुम्हारे मौन से डरने लगते हैं. अब उनका नियंत्रण टूटने लगता है. यही शक्ति है. ओशो कहते हैं कि सच्चा मौन वह है जिसमें तुम तय करते हो कि किस बात को मानना है और किस बात को छोड़ना है.

इस चुप्पी में तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहती है. जब ऊर्जा सुरक्षित होती है. तुम्हारी उपस्थिति अपने आप असरदार हो जाती है. बिना कुछ कहे लोग तुम्हारी ओर खिंचते हैं. वे कहते हैं कि मौन केवल किसी को डराने का साधन नहीं है. यह खुद को संभालने और अपनी शक्ति को बचाने का तरीका है. जब तुम खुद के लिए मौन चुनते हो, तब तुम अपनी असली पहचान पाते हो.

खुद के लिए उपलब्ध होना ही असली स्वतंत्रता है

ओशो कहते हैं कि जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद कर देते हो, तब कुछ लोग दूर चले जाते हैं. कुछ कहेंगे कि तुम घमंडी हो. लेकिन सच यह है कि ये लोग कभी तुम्हें समझना नहीं चाहते थे.

वे सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहे थे. जब तुम चुप रहना सीख जाते हो, जब तुम हर वक्त उपलब्ध नहीं रहते, तो तुम खुद को पाते हो. यह अकेलापन कमजोरी नहीं है. यह तुम्हारी शक्ति है. यही वह पल है जब तुम्हारी ऊर्जा लौटती है.

ओशो के अनुसार जो रिश्ते केवल दिखावे के थे, वे खत्म हो जाते हैं. जिन जगहों में शोर और बहस थी, वहां शांति और दूरी बनती है. ओशो कहते हैं कि यह दर्द जन्म का दर्द है. यह अकेलापन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है. ओशो के अनुसार जो हमेशा मिल जाए, उसकी कीमत नहीं रहती है. जो दुर्लभ और कीमती है, वही सम्मान पाता है. अपनी उपस्थिति, अपनी ऊर्जा और अपने मौन को कीमती बनाओ. यही असली शक्ति है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 27 Dec 2025 08:00 AM (IST)
