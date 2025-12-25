हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Motivational Quotes: जो खुद पर विश्वास करता है वही इतिहास रचता है, इमर्सन के मोटिवेशनल कोट्स

Motivational Quotes: जो खुद पर विश्वास करता है वही इतिहास रचता है, इमर्सन के मोटिवेशनल कोट्स

Motivational Quotes: जो व्यक्ति अपने भीतर के आत्मविश्वास पर भरोसा करता है, वही असंभव को संभव बनाकर इतिहास रचता है. जानें आत्मविश्वास ही सफलता और महानता की कुंजी है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Ralph Waldo Emerson: राल्फ वाल्डो इमर्सन अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक, निबंध लेखक, कवि और प्रभावशाली वक्ता थे. उन्हें अमेरिकी नवजागरण का प्रमुख सूत्रधार और ट्रान्सेंडैंटलिज्म आंदोलन का अग्रणी माना जाता है.

उन्होंने आत्मनिर्भरता, व्यक्तिवाद और प्रकृति से जुड़ाव को जीवन की मूल शक्ति बताया. उनके द्वारा दिए गए कई संदेश आज भी दुनिया के लिए महान प्रेरणा बन कर उभरते हैं.

आपकी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है

राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं कि ज़िंदगी की भागदौड़ में इंसान कई बार खुद से ही हार मान लेता है. कभी बीते हुए कल की यादें उसे तोड़ने लगती हैं, तो कभी आने वाले दिनों की चिंता आज की मुस्कान छीन लेती है.

हम यह भूल जाते हैं कि हमारी असली शक्ति हालात में नहीं, हमारे अपने भीतर छुपी होती है. वे इसे बेहद सरल शब्दों में समझाते हैं कि “हमारे पीछे क्या बीत चुका है और आगे क्या आने वाला है, ये दोनों बातें उस शक्ति के सामने बहुत छोटी हैं जो हमारे अंदर मौजूद है.” यह वाक्य हमें अपनी अंतरात्मा की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है.

बीता हुआ कल बोझ नहीं, उससे सीखें

अक्सर हम अपनी गलतियों को अपनी पहचान बना लेते हैं. एक असफल प्रयास, एक टूटा रिश्ता या कोई गलत निर्णय और हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं. जबकि सच्चाई यह है कि अतीत हमें गिराने नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए होता है.

लेकिन यह हमेशा याद रखें कि अतीत आपको गिराने के लिए नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए होता है. अपनी गलतियों को कमजोरी न बनाएं, बल्कि उन्हें सीख में बदलें.

जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख लेता है, वही दोबारा आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो पाता है. कभी यह न सोचें कि बीता हुआ कल आपकी कहानी का अंत है. वास्तव में वही आपकी नई शुरुआत की नींव होती है. इसलिए अतीत को बोझ नहीं, मार्गदर्शक बनाइए.  

वर्तमान आपके हाथ में, भविष्य पर नहीं है नियंत्रण

राल्फ वाल्डो इमर्सन के अनुसार भविष्य आपके पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आज आपके हाथ में जरूर है. इसलिए आज को पूरी ईमानदारी और लगन से जिए.

आज ईमानदारी से किया गया हर छोटा प्रयास कल की सबसे बड़ी जीत बन सकती है. इसलिए डर को अपना रास्ता रोकने न दें, बल्कि भविष्य को अपना साथी बनाइए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए.

महानता की पहली पहचान है विनम्रता

इमर्सन कहते हैं कि एक महान व्यक्ति हमेशा छोटा बनने को तैयार रहता है. जो सच में बड़ा होता है, वह सीखने से नहीं डरता. वह दूसरों को छोटा नहीं समझता और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है. विनम्र इंसान ही सबसे तेज आगे बढ़ता है और सबसे ऊँचाई तक पहुँचता है.

आपकी सोच ही आपका असली चेहरा है

आप दुनिया को जैसे देखते हैं, असल में आप खुद को वैसे ही दिखाते हैं. अगर आपकी सोच में कड़वाहट है, तो दुनिया भी आपको कड़वी लगेगी. और अगर आपकी सोच में उम्मीद है, तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे. याद रखें, आपकी सोच ही आपकी पहचान बनती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

कहकशां परवीन

Published at : 25 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Motivational Quotes Positive Thinking Ralph Waldo Emerson Inner Strength
