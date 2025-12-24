हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMotivational Quotes: बच्चों को महान बनाने के लिए बिल गेट्स के पेरेंटिंग टिप्स सीखें आप भी

Motivational Quotes: बच्चों को महान बनाने के लिए बिल गेट्स के पेरेंटिंग टिप्स सीखें आप भी

Motivational Quotes: पैसा नहीं, संस्कार सबसे बड़ी विरासत हैं. बच्चों को मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाइए. बिल गेट्स मानते हैं कि सही परवरिश ही बच्चों को सच्चे मायनों में महान बनाती है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bill Gates Parenting: दुनिया में जब भी सबसे अमीर लोगों की बात होती है, तो बिल गेट्स का नाम सबसे ऊपर आता है. माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक होने के साथ-साथ वे एक ऐसे पिता भी हैं, जो मानते हैं कि असली संपत्ति पैसे में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र में होती है.

अरबपति होने के बावजूद गेट्स ने अपने बच्चों को शानो-शौकत में डुबोने के बजाय सादगी, मेहनत और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं. उनका मानना है कि अगर बच्चों को सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो वे जीवन का असली मूल्य नहीं समझ पाते हैं.

इसलिए उन्होंने पैसे और सफलता को लेकर अपने बच्चों को ऐसे अनमोल उपदेश दिए हैं जो हर माता-पिता के लिए सबक है. शोहरत के आगे संस्कार भी जीवन को अनमोल बनाते हैं. आइए जानते हैं उनकी कुछ अनमोल बातें-  

विरासत नहीं, मेहनत से बनती है पहचान

बिल गेट्स ने खुलकर कहा है कि उनके बच्चे उनकी पूरी दौलत के वारिस नहीं होंगे. वे चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने दम पर आगे बढ़ें और अपनी अलग पहचान बनाएं.

गेट्स का मानना है कि मेहनत से कमाई गई सफलता इंसान को मजबूत बनाती है. इससे आत्मसम्मान बढ़ता है और जिम्मेदारी का एहसास होता है.अगर सब कुछ विरासत में मिल जाए, तो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से जूझना नहीं सीख पाता.

सीमित विरासत देकर गेट्स अपने बच्चों को यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में कुछ पाने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है. यह सोच उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है. असफलता से डरने के बजाय उससे निरंतर सीखने की कला उनको ताकत देती है.  

चीजों से ज्यादा अनुभवों की अहमियत

बिल गेट्स मानते हैं कि असली खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि अनुभवों में छिपी होती है. उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि सीखना, यात्रा करना और नए लोगों से मिलना जीवन को समृद्ध बनाता है.

गेट्स के अनुसार, पैसा उन चीजों पर खर्च होना चाहिए जो इंसान को बेहतर सोच और बेहतर नजरिया दें. अनुभव इंसान के भीतर संवेदनशीलता पैदा करते हैं. अलग-अलग संस्कृतियों को समझने से सोच व्यापक होती है.

गेट्स अपने बच्चों को बताते हैं कि वह यह जानें कि खुशी खरीदने की चीज नहीं है. यह भीतर से आती है और अच्छे अनुभवों से बढ़ती है. आत्म बल ही इंसान को महान बनाती है. डिजिटल जमाने में बच्चों के लिए यह सीख उनको जीवन में आगे बढ़ने में काफी मदद करती है.  

पैसा लक्ष्य नहीं, बदलाव का जरिया है

दुनिया में धनवान लोगों में शुमार बिल गेट्स के लिए पैसा सिर्फ जमा करने की चीज नहीं है. उनके लिए यह दुनिया में बदलाव लाने का एक साधन है. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जरिए उन्होंने अपने बच्चों को यह सोच व्यवहार में दिखाकर सिखाई.

वे मानते हैं कि जिनके पास ज्यादा है, उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है. बिल गेट्स अपने बच्चों को संस्कार को जीवन में उतारने और उसे जीवन में लागू करते हुए अपना बिजनेस बढ़ाने की सीख देते हैं. क्योंकि यह तरीका व्यक्ति को स्थायी तौर पर मजबूत बनाती है.

हमेशा सीखते रहना सफलता की कुंजी

बिल गेट्स अपने बच्चों को बताते हैं कि समाज की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. आज दुनिया में गरीबी, बीमारी, शिक्षा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर काम करना जरूरी है.

इससे बच्चों में करुणा और सेवा भाव पैदा होता है. बच्चों को भी इन चीजों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए. यह सोच उन्हें यह समझाती है कि असली सफलता वही है, जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए. बिल गेट्स पढ़ने और सीखने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं.

वे आज भी लगातार नई चीजें सीखते हैं और खुद को अपडेट रखते हैं. यही आदत उन्होंने अपने बच्चों में भी डाली है. उनका मानना है कि जो सीखना बंद कर देता है, वह पीछे रह जाता है.

गेट्स बच्चों को जिज्ञासु बनने, सवाल पूछने और खुले दिमाग से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं. आज तकनीक और समाज हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है. ऐसे में हमें निरंतर सीखना ही सफलता की असली कुंजी है. यह आदत बच्चों को समझदार और आत्मविश्वास बढ़ाती है.

विनम्रता और करुणा के बिना सफलता अधूरी

इतनी बड़ी सफलता के बावजूद बिल गेट्स बेहद विनम्र हैं. वे अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सफलता में कभी घमंड नहीं लाना चाहिए. हमेशा विनम्र बने रहे. विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है.

इसी गुण से कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा सीखता है और लोगों से जुड़ पाता है. गेट्स मानते हैं कि विनम्रता इंसान को जमीन से जोड़े रखती है. इससे आप जीवन की सफलता और शोहरत में तालमेल बैठा पाते हैं. साथ ही वे बच्चों के लिए करुणा के संतुलन पर भी जोर देते हैं.

वे कहते हैं कि सपने देखना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन दूसरों की परवाह किए बिना सफलता का कोई मतलब नहीं रह जाता है. गेट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो भी बनें, अच्छे इंसान जरूर बनें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 24 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Embed widget