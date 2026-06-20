मोबालइ में चालीसा पढ़ने वाले जानें लें ये नियम, वरना नहीं मिलेगा पूजा का फल

मोबाइल में चालीसा पढ़ना सही है या गलत? जानें धार्मिक नजरिया और जरूरी नियम
Chlaisa on Mobile: आज के दौर में समय के अभाव के चलते लोग पुस्तक की जगह मोबाइल पर ही पाठ, चालीसा पढ़ने लगे हैं. धार्मिक नजरिए से ऐसा करना सही है या गलत, क्या है नियम जान लें.
Mobile Astrology: आज के दौर में हर काम डिजिटल होता जा रहा है. डिजिटल जमाने में भगवान की पूजा का जरिया भी डिजिटल हो गया है. समय के अभाव में लोग फोन पर ही हवन, पूजन और यहां तक कि श्राद्ध पूजन भी कर लेते हैं.
पहले के जमाने में जहां पाठ के लिए अलग-अलग पुस्तकें घर में हुआ करती थीं, जहां आज मोबाइल में चालीसा, पाठ, स्तोत्र चुटकियों में खुल जाते हैं. डिजिटल दौर ने हमारी जिंदगी को भले ही आसान बना दिया है लेकिन क्या मोबाइल पर पाठ करना उचित है, क्या ऐसा करने पर फल प्राप्त होता है आइए जानते हैं.
मोबाइल पर पाठ करना सही या गलत ?
आज के समय में पूजा-पाठ करने के तरीके बदल रहे हैं लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भक्ति का मूल आधार श्रद्धा, विश्वास और मन की एकाग्रता है.
भगवान तक पहुंचने का महत्व माध्यम से ज्यादा भाव है. कोई व्यक्ति पूरे मन, सम्मान और ध्यान के साथ मोबाइल में देखकर पाठ करता है, तो उसकी प्रार्थना का महत्व कम नहीं माना जाता. क्योंकि बदलती जीवनशैली के कारण हर समय धार्मिक पुस्तक अपने साथ रखना सभी के लिए संभव नहीं होता. ऐसे में ऑफिस, घर से दूर रहते हुए भी मोबाइल में देखकर पाठ करना सुविधाजनक है.
क्या है नुकसान
नोटिफिकेशन भटकाते ध्यान - मोबाइल पर पाठ करना कंफर्ट है लेकिन मोबाइल पर पाठ करते समय नोटिफिकेशन, कॉल या अन्य ऐप्स ध्यान भटका सकते हैं. ऐसे में पूजा में मन नहीं लगता. ये एकाग्रता को कम
जिस मोबाइल से चालीसा का पाठ उसका बाथरूम में भी इस्तेमाल - मोबाइल का इस्तेमाल सामान्य जीवन के हर काम में होता है और कई लोग उसे बाथरूम तक भी ले जाते हैं, ऐसे में उसी मोबाइल से पाठ करना धार्मिक नजरिए से ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि पारंपरिक पूजा-पद्धतियों में शुचिता (स्वच्छता) और पवित्र वातावरण को महत्व दिया गया है. हालांकि मन की पवित्रता, श्रद्धा और एकाग्रता पूजा में ज्यादा जरुरी है.
ध्यान रखें ये बातें
- अगर आप मोबाइल देखकर पाठ करते हैं तो नोटिफिकेशन बंद कर दें.
- फोन को एयरोप्लेन मोड पर डाल दें ताकि कॉल्स से आपका ध्यान न भटके.
- जो चालीसा या स्त्रोत पढ़ते हैं उसकी फोटो या डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रख लें.
- कई धार्मिक जानकार यह भी मानते हैं कि जहां संभव हो, धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक से पाठ करना बेहतर माना जाता है. इसका एक कारण यह है कि पुस्तक के माध्यम से पाठ करते समय मन अपेक्षाकृत अधिक स्थिर रहता है और पूजा का वातावरण भी अधिक शांत महसूस होता है.
Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर क्या करने से प्राप्त होता है 26 एकादशियों का पुण्य ?
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.