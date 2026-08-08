Rashifal 9 August 2026: कामिका एकादशी पर मां लक्ष्मी की बरसेगी 6 राशियों पर कृपा, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 9 August 2026: आज 9 अगस्त का राशिफल, जानिए पंचांग व ग्रह-गोचर के अनुसार मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल. पढ़ें, करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन के सटीक उपाय और शुभ अंक.
Rashifal 9 August 2026: आज 09 अगस्त 2026 दिन रविवार है.पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्णपक्ष एकादशी तिथि सुबह 08 बजकर 23 मिनट तक रहेगा,उपरांत द्वादशी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मिथुन राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य,बुध कर्क राशि में केतु सिंह राशि में शुक्र कन्या राशि में संचरण करेगे.
चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: रविवार का दिन मेष राशि के जातकों के लिए पारिवारिक सुख-शांति को लेकर बेहद शानदार रहेगा. घर का वातावरण काफी सुखद और आनंदमय बना रहेगा. आज किसी नजदीकी सदस्य से शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा जाएगा. सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और लगन का पूरा फायदा मिलेगा. आपके काम की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे हो सकेंगे. व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. आपको नए ग्राहकों से संपर्क और मुनाफे के शानदार अवसर प्राप्त होंगे.
- करियर और शिक्षा: काम की सफलता से आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी, जो आपके लंबी दूरी के करियर लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी. छात्र वर्ग के लिए भी यह समय अत्यंत अनुकूल है, उनका ध्यान अध्ययन में लगा रहेगा और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी में सफलता मिलेगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे. बावजूद इसके, भागदौड़ भरी जिंदगी में पर्याप्त आराम लेना और एक संतुलित दिनचर्या बनाए रखना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन राहत देने वाला साबित होगा. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से अटका हुआ या रुका हुआ धन आपको वापस मिलने की प्रबल संभावना है.
- प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग और साथ मिलेगा, जो आपके मनोबल को काफी बढ़ाएगा. आपका रिश्ता और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: सिंदूरी
- उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और लाल फूल चढ़ाएं.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से आपको गहरी मानसिक शांति और संतोष मिलेगा. घर का वातावरण अनुकूल रहेगा. मित्रों या निकटतम रिश्तेदारों की ओर से कोई अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, जिससे पारिवारिक उत्साह बढ़ेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. आपका पुराना अनुभव और व्यावहारिक दृष्टिकोण उन सभी परेशानियों को आसानी से सुलझा देगा. व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी और आपकी योजनाएं धीरे-धीरे, लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ेंगी.
- करियर और शिक्षा: जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है. करियर के संदर्भ में आज का दिन आपकी मेहनत को सही दिशा देगा. वरिष्ठों का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में लाभ के स्पष्ट संकेत हैं. आय बढ़ाने के कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लंबे समय से अटकी हुई पैसों की राशि वापस आने की भी संभावना बनी हुई है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता और आपसी समझ बनी रहेगी. आप और आपके पार्टनर के बीच का रिश्ता और भी प्रगाढ़ होगा. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. रोमांटिक मूड बना रहेगा.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी से बचने के लिए खान-पान और अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक होगा. योग और प्राणायाम से मानसिक तनाव दूर होगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: रविवार को सुबह सूर्य को जल अर्पित करें तथा शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए किसी ब्राह्मण या गरीब लड़की को मिठाई खिलाएं.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए अत्यंत शुभ है. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और आपको परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. किसी खुशी के मौके पर सभी के साथ मिलकर योजना बनाई जा सकती है, जिससे आपसी प्रेम और बंधन मजबूत होंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी. आपके द्वारा रखे गए नए विचारों और योजनाओं की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भरपूर सराहना की जाएगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें बेहतर अवसर प्राप्त होने के संकेत हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह दिन बेहद लाभदायक रहेगा. पढ़ाई में लगातार मेहनत कर रहे छात्रों को आज सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें अच्छी सफलता का अनुभव होगा.
- स्वास्थ्य: आपका शारीरिक स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा. लेकिन काम के बोझ या अनावश्यक चिंतन के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. इससे बचने के लिए पर्याप्त विश्राम लें, ध्यान करें और सकारात्मक सोच अपनाएं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन संतोषजनक रहेगा. आय के स्रोत मजबूत नजर आ रहे हैं. आप अपनी बचत पर ध्यान देते हुए किसी नए निवेश पर विचार कर सकते हैं, लेकिन बड़े निर्णय लेने से पहले योजना को अच्छी तरह समझ लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन संवाद को महत्व देने का है. अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखना बेहद लाभदायक रहेगा. अपनी भावनाओं को शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, ताकि रिश्तों में गलतफहमियां न रहें.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार का सहयोग और स्नेह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा. घर का वातावरण शांतिपूर्ण और सकारात्मक रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. यदि किसी पुराने विवाद या मतभेद की स्थिति है, तो नाराजगी रखने के बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास करें. परिवार के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी साबित होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों को आज किसी बड़े निवेश या महत्वपूर्ण वित्तीय सौदे से बचने की सलाह दी जाती है. कार्यक्षेत्र में समझदारी और धैर्य के साथ निर्णय लेना जरूरी रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखना चाहिए. जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला नुकसान पहुंचा सकता है.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में प्रगति की गति भले ही धीमी रहे, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी. आपके पिछले प्रयासों और मेहनत को पहचान मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और भावनात्मक उलझनों से दूर रहना चाहिए. लक्ष्य के प्रति समर्पण सफलता दिला सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज हल्की थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है. अत्यधिक शारीरिक श्रम से बचें और पर्याप्त आराम करें. संतुलित एवं पौष्टिक भोजन का सेवन आपकी ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगा.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी आय के अनुसार बजट का पालन करें. सोच-समझकर किए गए आर्थिक निर्णय भविष्य में लाभ देंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में आपसी विश्वास और समझ मजबूत होगी. अपनी बात शांतिपूर्वक रखें और अहंकार से बचें. मधुर व्यवहार रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाएगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: सुबह शुद्ध जल में थोड़ा चावल मिलाकर सूर्योदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस रविवार को आपका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखद और शांतिपूर्ण रहने वाला है. घर का वातावरण प्रसन्नता से भरा रहेगा. आपके और आपके जीवनसाथी के बीच के संबंधों में प्यार और मजबूती आएगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी नेतृत्व क्षमता और सटीक निर्णय लेने की योग्यता आपके वरिष्ठों और सहयोगियों को प्रभावित करेगी. व्यापारियों के लिए यह दिन व्यापार विस्तार की नई योजनाओं को लेकर बेहद अनुकूल रहेगा, जिसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों और युवाओं के लिए करियर की दृष्टि से आज का दिन बेहद शुभ है. यदि आप किसी महत्वपूर्ण बैठक, इंटरव्यू या प्रस्तुति में शामिल होने वाले हैं, तो सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. आपका आत्मविश्वास आपकी उपलब्धियों को नई ऊंचाई देगा. शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान लगाने का यह उत्तम समय है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त महसूस करेंगे. आपके अंदर ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा बना रहेगा, जिससे आप पूरे दिन बिना थके अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. योग और प्राणायाम से आपको मानसिक शांति मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन लाभदायक रहने के संकेत हैं. आपकी पिछली मेहनत का फल आज धन लाभ के रूप में मिलेगा. हालांकि, अगर आप कोई बड़ा निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो बिना वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह लिए कोई निर्णय न लें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जीवन जी रहे जातकों के लिए आज का दिन रोमांटिक रहने वाला है. आपका आत्मविश्वास और बातचीत का अंदाज पार्टनर को आकर्षित करेगा. एक-दूसरे के विचारों को समझने से रिश्ते में और गहराई आएगी.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: सुनहरा (गोल्डन)
- उपाय: सुबह स्नान के बाद ताम्र लोटे में जल भरकर लाल चंदन या अबीर मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें, इससे आपकी राजयोग की स्थिति और मजबूत होगी.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: रविवार का दिन कन्या राशि वालों के लिए परिवार की खुशियों से भरा रहेगा. आज आप परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक और आनंदमय बनेगा. मित्रजनों का भी पूरा सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज का दिन व्यवस्थित और उत्पादक साबित होगा. आपकी कार्यशैली, अनुशासन और काम के प्रति समर्पण की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जमकर प्रशंसा होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए तरक्की के अवसर बन सकते हैं. व्यापारियों को लंबे समय से लंबित पड़े कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में अपार सफलता मिलेगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह दिन काफी अनुकूल रहेगा. आपकी व्यवस्थित दिनचर्या के कारण पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझना आसान हो जाएगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को भी अच्छे परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है.
- स्वास्थ्य: आपका समग्र स्वास्थ्य आज बेहद अच्छा रहेगा. लेकिन अधिक ऊर्जा और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है. जंक फूड से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज पूरी तरह से सतर्कता बरतना आवश्यक रहेगा. आज अनावश्यक और भावनात्मक खर्चों से पूरी तरह से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. बजट का ध्यान रखें और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए बचत पर जोर दें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज का दिन बेहद हर्षदायक रहेगा. आपके और आपके पार्टनर के बीच विश्वास और गहरी समझ में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी. दोनों के बीच प्यार और मधुरता का माहौल बना रहेगा, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: सुबह स्नान के बाद लाल रंग के फूल और जल अर्पित करके सूर्य देव को नमन करें.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस रविवार को परिवार के साथ गुजारना आपके लिए बहुत खास रहेगा. आपको अपने परिवारजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा. इस दौरान हुई मनोरंजक बातचीत से पुरानी खटपट भी दूर हो सकती है और पारिवारिक संबंधों में और मजबूती आएगी. घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. नए लोगों से मुलाकात भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. व्यापारियों के लिए नए सौदों में सकारात्मक प्रगति और लाभ के स्पष्ट संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी बात रखने और सराहना पाने का अच्छा मौका मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: आपकी शानदार संवाद क्षमता और व्यवहारिक सोच आज आपको सफलता दिलाने में मदद करेगी. उच्च शिक्षा में जुटे छात्रों को अपने लक्ष्य की दिशा में अच्छी प्रगति दिखेगी. करियर में आगे बढ़ने के लिए आज आपका फोकस और एकाग्रता बेहतरीन रहेगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. पिछले समय से चल रहा मानसिक तनाव आज काफी हद तक कम होगा, जिससे आप खुद को हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. संतुलित आहार लेने का प्रयास करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज की स्थिति अनुकूल रहेगी. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप योजनाबद्ध तरीके से ही खर्च करें. भविष्य को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर जोर दें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने या डिनर पर जाने का प्लान बन सकता है, जिससे रिश्तों में नयी जान आएगी और नजदीकियां बढ़ेंगी.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का नीला
- उपाय: तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं. घर में सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए शाम के समय किसी बेचारे व्यक्ति को मीठा खिलाएं या ईश्वर को सफेद फूल अर्पित करें.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार और मित्रों के साथ गुजरने वाला समय आपको गहरी खुशी और शांति प्रदान करेगा. घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक रहेगा. यदि पहले से कोई विवाद चल रहा था, तो वह भी सुलझ सकता है. सभी सदस्यों के साथ मिलजुलकर कोई योजना बनाने से आपसी प्रेम में इजाफा होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी लगातार मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण आज रंग लाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या कोई नई और अहम जिम्मेदारी मिलने की प्रबल संभावना है. वहीं, व्यापारियों को नए अनुबंध, साझेदारी या व्यापार विस्तार की योजनाओं से शानदार लाभ हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: नई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए समय बेहद अनुकूल है. छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह दिन बहुत उत्साहजनक रहेगा.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य सामान्य और बेहतरीन रहेगा. हालांकि, आज यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो वाहन चलाते समय या सफर के दौरान विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है. संतुलित आहार लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन बहुत मजबूत रहने के संकेत हैं. धन लाभ के अवसर बने रहेंगे और पुराने फंसे हुए पैसे भी वापस आ सकते हैं. कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है.
- प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में नई मजबूती और रोमांस आएगा. आपसी समझ और विश्वास में काफी गहराई आएगी. प्रेमी जोड़ों के लिए एक-दूसरे की भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का दिन रहेगा.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: केसरिया
- उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल और लाल पुष्प अर्पित करें. इसके बाद अपने कार्यक्षेत्र या पूजा स्थल में केसर का तिलक लगाएं, इससे करियर में तरक्की और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार में खुशहाल माहौल बना रहेगा. किसी करीबी सदस्य से शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे घर के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान आएगी. पारिवारजनों के साथ मिलकर कोई धार्मिक या आनंदमय कार्य किया जा सकता है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. व्यापारिक मामलों में आज आप कोई बड़ा और लाभदायक निर्णय ले सकते हैं, जिससे आने वाले समय में बेहद फायदा होगा. नौकरी में आपकी क्षमता और अनूठी कार्यशैली की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खूब प्रशंसा होगी.
- करियर और शिक्षा: करियर की दृष्टि से समय बहुत अनुकूल है. आपको नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं, जो आपके आत्मविश्वास को चार चांद लगा देगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में पूरी सफलता मिलेगी. कठिन विषयों को समझना आसान हो जाएगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत हैं. आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आएंगे. पुरानी फंसी हुई रकम वापस आने के योग भी बन रहे हैं, जिससे आपका बजट सुदृढ़ होगा. हालांकि, जोखिम भरे निवेश से बचना ही बुद्धिमानी होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में नयी मधुरता आएगी. पार्टनर के साथ निकटता और गहरा विश्वास बढ़ेगा. दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल बैठेगा. आप दोनों किसी खास आउटिंग पर जा सकते हैं, जिससे रिश्ते में मिठास आएगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. तनाव और चिंता से दूर रहें. अपनी फिटनेस बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम, योग और संतुलित जीवनशैली को अपनाना बहुत लाभकारी सिद्ध होगा. जंक फूड का सेवन कम करें.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: सुबह स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल और लाल फूल अर्पित करें, इससे कार्यक्षेत्र में सफलता और घर में सुख-समृद्धि आएगी.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस रविवार को आपका पारिवारिक जीवन काफी अनुकूल और हर्षित रहेगा. घर पर खुशियों का माहौल बना रहेगा और आपको अपने प्रियजनों तथा परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का अवसर मिलेगा. परिवारजनों का सहयोग आपकी मानसिक शांति बनाए रखेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है. आपको वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आपके किए गए प्रयासों की सराहना भी हो सकती है. वहीं, व्यापार करने वाले जातकों के लिए स्थिरता और प्रगति के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं.
- करियर और शिक्षा: महत्वपूर्ण योजनाओं को सफलतापूर्ण रूप से पूरा करने का यह उत्तम समय है. आपको अपने करियर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने में सफलता मिलेगी. शिक्षा के क्षेत्र में जुटे छात्रों के लिए भी यह समय अनुकूल है, उनका ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर आज थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. अनियमित दिनचर्या के कारण शारीरिक थकान हो सकती है. इसलिए संतुलित आहार का सेवन करें और अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करें. योग और प्राणायाम से तनाव दूर होगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज का दिन मजबूत रहेगा. यदि आप कोई वित्तीय निर्णय लेने जा रहे हैं, तो सोच-समझकर कदम उठाएं. ध्यान रहे कि सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है. धन की बचत पर भी ध्यान दें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज मधुरता और विश्वास में वृद्धि होगी. आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता और गहरा होगा. एक-दूसरे की बातों को समझने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे रिश्ते में प्यार बना रहेगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: नीला
- उपाय: सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी. साथ ही किसी जरूरतमंद को भोजन कराने से शुभ फल मिलेंगे.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार का वातावरण आज बहुत ही सकारात्मक रहेगा. परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपका मनोबल काफी बढ़ेगा. घर पर सुख-शांति का माहौल बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी पेशा लोगों को अपनी कार्यकुशलता के बलबूते नई पहचान बनाने का शानदार मौका मिलेगा. व्यापारिक गतिविधियों में आज तेजी से प्रगति देखने को मिलेगी. आपके द्वारा किए गए नए संपर्क और बातचीत आपको भविष्य में बड़ा लाभ पहुंचा सकते हैं, इसलिए अपने नेटवर्क को बढ़ाने पर पूरा ध्यान दें.
- करियर और शिक्षा: कुंभ राशि के लोगों के लिए रविवार का दिन रचनात्मकता और नए अवसरों से भरपूर रहेगा. करियर के क्षेत्र में आपकी छुपी हुई प्रतिभा को अब पूरी तरह से पहचान मिलेगी, जिससे आगे बढ़ने की नई संभावनाएं सामने आएंगी. वहीं, विद्यार्थियों के लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ रहने वाला है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने के स्पष्ट संकेत हैं.
- आर्थिक स्थिति: मौद्रिक मामलों में आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. आय के स्रोत जरूर बढ़ेंगे, लेकिन आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा. बिना सोचे-समझे खर्चों से बचें तथा अपने बजट का पूरी तरह से पालन करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज का दिन प्यार और मधुरता बढ़ाने वाला है. आपके और आपके पार्टनर के बीच गहरा विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. अपनी भावनाओं को बेझिझक साझा करें.
- स्वास्थ्य: आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण मानसिक शांति को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करना लाभकारी रहेगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: आसमानी नीला
- उपाय: सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद बच्चे को कलम और कॉपी दान करें, इससे करियर की बाधाएं दूर होंगी.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण आज पूरी तरह से सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों का आपको हर कदम पर पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा. यदि कोई पुरानी अनबन चल रही थी, तो वह आज सुलझ सकती है. परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत होगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को आज कुछ नई और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर बेहद लाभदायक साबित होंगी. व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी लाभ के स्पष्ट संकेत हैं. आपके द्वारा किए गए पुराने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे.
- करियर और शिक्षा: अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखकर और लक्ष्य पर नजर गड़ाए रखकर आगे बढ़ने से महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति आसान होगी. छात्र वर्ग के लिए आज का दिन करियर की रणनीति बनाने और उच्च शिक्षा की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तम है.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से सामान्य रहेगा. कोई भी शारीरिक तकलीफ आपको परेशान नहीं करेगी. इसके साथ ही, ध्यान या योग के माध्यम से आप गहरी मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपकी आर्थिक स्थिति आज संतुलित और बेहद स्थिर बनी रहेगी. आय और व्यय का अनुपात बेहतरीन रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज आपके और आपके पार्टनर के बीच समझ और भावनात्मक निकटता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी. दांपत्य जीवन में प्यार और रोमांस का माहौल बना रहेगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: हल्का पीला
- उपाय: सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र या मिठाई का दान करें. "ॐ घृणि सूर्याय नमः" का जाप करें.
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