हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसबरीमाला में मंडला पूजा 2025: कैसे करें भगवान अयप्पा की आराधना? जानें शुभ मुहूर्त, महत्व, विधि और नियम?

सबरीमाला में मंडला पूजा 2025: कैसे करें भगवान अयप्पा की आराधना? जानें शुभ मुहूर्त, महत्व, विधि और नियम?

Mandala Puja 2025: दक्षिण भारत में मंडला पूजा एक अत्यंत पवित्र और धार्मिक उत्सव है, जो खास तौर से केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मनाया जाता है. जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और भोग.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 26 Dec 2025 12:43 PM (IST)
Preferred Sources

Mandala Puja 2025: दक्षिण भारत में मंडला पूजा एक अत्यंत पवित्र और धार्मिक उत्सव है, जो खास तौर से केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मनाया जाता है. मंडला पूजा भगवान अय्यपा  को समर्पित है, जो 41 दिनों तक चलने वाले जप-तप एवं साधना काल के समापन का प्रतीक है.

मलयालस कैलेंडर में यह व्रत वृश्चिक मास के पहले दिन से शुरू होकर धनु मास के 11वें या 12वें दिन समाप्त होने पर मंडला पूजा का आयोजन किया जाता है. सबरीमाला मंदिर में मंडला पूजा और विलक्कु दोनों ही बेहद खास प्रसिद्ध और भव्य धार्मिक आयोजनों में शामिल है, जिसमें भाग लेने के लिए लाखों की संख्या में भक्त आते हैं.

आइए जानते हैं मंडला पूजा 2025 में कब और किस दिन, पूजा शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और धार्मिक महत्व के बारे में. 

मंडला पूजा 2025 में कब है?

वर्ष 2025 में मंडला पूजा का आयोजन 27 दिसंबर, 2025 शनिवार के दिन है. यह बेहद पवित्र उत्सव भगवान अय्यपा की आराधना के 41 दिन के तप और साधना काल के समाप्त होने का प्रतीक है.

इस साल मंडला पूजा की शुरुआत 17 नवंबर 2025 से हुई थी जिसका समापन 27 दिसंबर 2025 को सबरीमाला अय्यपा मंदिर में किया जाएगा. 

मंडला पूजा 2025 शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 23 मिनट से लेकर 6 बजकर 18 मिनट तक
  • अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 02 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 43 मिनट तक 
  • गोधूलि मुहूर्त शाम 5 बजकर 29 मिनट से लेकर शाम 5 बजकर 57 मिनट तक 
  • त्रिपुष्कर योग सुबह 7 बजकर 12 मिनट से लेकर 09 बजकर 9 मिनट तक

मंडला पूजा विधि और सामग्री

मंडला पूजा के लिए जरूरी सामग्रियां बहुत सामान्य है, लेकिन इन्हें पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से अर्पित करना बेहद जरूरी है. पूजा में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं नीचे दी गई है-

भगवान अय्यपा की फोटो या प्रतिमा

  • व्रतधारी व्यक्ति के लिए पीले वस्त्र या काली धोती
  • तिल या नारियल तेलयुक्त दीपक
  • कपूर और अगरबत्ती
  • फूल
  • अक्षत
  • हल्दी या सिंदूर
  • पंचामृत
  • नारियल
  • मौसमी फल और मिठाइयां
  • तुलसी
  • बेल पत्र
  • गंगाजल
  • प्रसाद के लिए लड्डू, गुड़, चना या नारियल

मंडला पूजा 2025 की विधि

पूजा से पूर्व भक्त 41 दिनों का व्रत संकल्प लेते हैं.

इस दौरान सात्त्विक भोजन और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता है.

भक्त काली या नीली धोती को पहनते हैं और शरीर व मन की शुद्धता बनाए रखते हैं.

रोजाना सुबह के समय स्नान के बाद भगवान अय्यपा का ध्यान करते हुए स्वामीये शरणम अय्यपा मंत्र का जाप करते हैं. 

भोग और आरती

  • भगवान अय्यपा को भोग में नारियल, गुड़, चना, फल, पंचामृत लगाया जाता है.
  • व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन किया जाता है. 
  • इस दौरान मांस, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन खाने की मनाही होती है.
  • इस दौरान सत्य बोलने के साथ अनुशासन में रहना होता है. 
  • रोजाना सुबह और शाम को दो बार स्नान के बाद भगवान अय्यपा की पूजा की जाती है. 
  • इस व्रत के दौरान कुछ श्रद्धालु नंगे पैर चलने के साथ जमीन पर सोते हैं. 

मंडला पूजा का महत्व

दक्षिण भारत का बेहद प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन मंडला पूजा सबरीमाला मंदिर में किया जाता है. इस खास मौके पर देशभर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान अय्यपा के दर्शन के लिए सबरीमाला मंदिर में पहुंचते हैं. मंडला पूजा के दौरान मंदिर के कपाट लंबे समय तक खुले रहते हैं ताकि भक्त आराम से दर्शन कर सकें.

मलयालम प्राचीन पुराणों में भी इस पूजा का जिक्र देखने को मिलता है. माना जाता है कि, जो भी व्यक्ति श्रद्धाभाव के साथ नियमपूर्वक इस पूजा को करता है, उसके जीवन में अच्छे बदलाव होते हैं. इसके अलावा भगवान अय्यपा सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 26 Dec 2025 12:43 PM (IST)
Tags :
Sabrimala Mandir Mandala Puja Ayyappa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

Tarique Rahman Anti India: बांग्लादेश में BNP चीफ रहमान..मुनीर का 'मेहमान'? | Minorities| Asim Munir
Bangladesh में एक और हिंदू की हत्या पर आया बांग्लादेशी सरकार का जवाब जिसे सुन आप भी हो जाएंगे हैरान
US Airforce ने Nigeria में ISIS ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, पहले Trump ने दी चेतावनी फिर हमला
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
बॉलीवुड
'मैं एक डॉक्टर के पास..'धुंरधर की ये एक्ट्रेस करवा चुकी है प्लास्टिक सर्जरी? बदले लुक पर उठे सवाल तो दिया करारा जवाब
'धुंरधर' की ये एक्ट्रेस करवा चुकी है प्लास्टिक सर्जरी? बदले लुक पर उठे सवाल तो दिया करारा जवाब
ट्रेंडिंग
ये हॉस्पिटल में क्या चल रहा... जहां बैठे थे मरीज वहां टीवी पर चल रही थी अश्लील पिक्चर, बन गया वीडियो
ये हॉस्पिटल में क्या चल रहा... जहां बैठे थे मरीज वहां टीवी पर चल रही थी अश्लील पिक्चर, बन गया वीडियो
लाइफस्टाइल
New Year 2026: नए साल की पार्टी से पहले जानें घर में शराब रखने के नियम, जश्न में कानून न डाले रुकावट
नए साल की पार्टी से पहले जानें घर में शराब रखने के नियम, जश्न में कानून न डाले रुकावट
यूटिलिटी
दूसरी जाति में शादी करने पर कितना पैसा देती है बिहार सरकार, जान लीजिए ये नियम
दूसरी जाति में शादी करने पर कितना पैसा देती है बिहार सरकार, जान लीजिए ये नियम
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget