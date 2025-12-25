हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRam Mandir Ayodhya: नए साल से पहले राम मंदिर को मिला बेशकीमती तोहफा, गुमनाम शख्स ने दी 30 करोड़ की रामलला की प्रतिमा

Ram Mandir Ayodhya: नए साल से पहले राम मंदिर को मिला बेशकीमती तोहफा, गुमनाम शख्स ने दी 30 करोड़ की रामलला की प्रतिमा

Ram Mandir Ayodhya: अयोध्या राम मंदिर में एक अज्ञात भक्त ने रामलला की मूर्ति दान की, जिसकी अनुमानित कीमत 25-30 करोड़ बताई जा रही है. हीरे, सोने और रत्नजड़ित मूर्ति का वजन 5 क्विंटल और लंबाई 10 फीट है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 25 Dec 2025 08:12 PM (IST)
Ram Mandir Ayodhya: अयोध्या राम मंदिर में जल्द ही रामलला की एक नई और बेशकीमती मूर्ति स्थापित होगी. यह मूर्ति कर्नाटक शैली से बनी हुई है, जिसका वजन 5 क्विंटल, लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 8 फीट है. बता दें कि, प्रक्रिया पूरी होने के बाद वजन, कीमत आदि की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी.

बताया जा रहा है कि, भगवान राम की इस मूर्ति को कर्नाटक के एक अज्ञात शख्स द्वारा भेजा गया है. सोने, हीरे और रत्न जड़ित इस मूर्ति को दक्षिण भारत के कारीगरों द्वारा बड़ी ही कुशलता से तैयार किया गया है. मूर्ति की अनुमानित कीमत 30 करोड़ बताई जा रही है. विशेष वाहन और सुरक्षा के साथ रामलला की मूर्ति को कर्नाटक से अयोध्या लाया गया है.

शख्स ने क्यों नहीं किया नाम जाहिर

रामलला की मूर्ति को भक्त ने बिना अपना नाम जाहिर किए ही अयोध्या भिजवाया है, जोकि यह दर्शाता है कि, भक्त ने निष्काम भाव से मूर्ति भेंट की है और भक्त ने किसी तरह के प्रचार-पहचान से दूरी बनाए रखते हुए राम मंदिर को इसे समर्पित किया है. हालांकि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र ने कहा है कि- ‘फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रतिमा किस श्रद्धालु ने भेजी है. जल्द ही इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी.’  

मंदिर प्रशासन के अनुसार, कर्नाटक से अयोध्या तक प्रतिमा को लाने में 5 से 6 दिन का समय लगा है. मंगलवार 23 दिसंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे मूर्ति को राम मंदिर परिसर में पहुंचाया गया, जहां इसे खोलकर सुरक्षित रखा गया है.

कब होगी नई मूर्ति की स्थापना

रामलला की नई प्रतिमा को संत तुलसीदास मंदिर परिसर के सामने स्थित अंगद टीला पर स्थापित किए जाने पर फिलहाल विचार-विमर्श चल रहा है. मूर्ति की स्थापना करने से पहले इसका अनावरण किया जाएगा और फिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह होगा. पंडित और वास्तु विशेषज्ञ मूर्ति की स्थापना के लिए शुभ तिथि, मुहूर्त और कोण व दिशा का विश्लेषण करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 25 Dec 2025 08:12 PM (IST)
Ramlalla Idol RAM MANDIR AYODHYA RAM MANDIR
