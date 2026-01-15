हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Makar Sankranti 2026: 14 या 15 नहीं सालों पहले 22 दिसंबर को मनाई गई थी मकर संक्रांति

Makar Sankranti 2026: हर साल 14 या 15 जनवरी को लेकर मकर संक्रांति की तिथि में असमंजस की स्थिति रहती है. लेकिन सालों पहले 14 या 15 जनवरी नहीं बल्कि मकर संक्रांति का पर्व 22 दिसंबर को मनाया गया था.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Jan 2026 02:48 PM (IST)
Makar Sankranti 2026: इस वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया गया. वहीं कुछ स्थानों में आज 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है. हर वर्ष मकर संक्रांति की तिथि को लेकर 14 या 15 जनवरी के बीच असमंजस की स्थिति रहती है. इस साल भी कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति हमेशा से 14 या 15 जनवरी को ही नहीं मनाई जाती रही है. बल्कि सालों पहले मकर संक्रांति का पर्व 22 दिसंबर को भी मनाया गया था. भले ही यह बात आज लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन पूरी तरह सच है. इसके पीछे मजबूत खगोलीय और ज्योतिषीय कारण भी है.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक डॉ. अनीष व्यास बताते हैं कि, सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में गोचर करते हैं, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है. इस समय राशि के साथ ही सूर्य की दिशा में भी परिवर्तन होता है. सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते ही दक्षिणायण से उत्तरायण में आ जाते हैं. साथ ही मकर संक्रांति के दिन से ही खरमास भी समाप्त होता है.

22 दिसंबर को मनाई गई थी मकर संक्रांति

वैज्ञानिक मतो के अनुसार, करीब 1700 साल पहले मकर संक्रांति 22 दिसंबर को मनाई गई थी. इसका कारण यह है कि, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते गुए 72 से 90 सों में एक अंश पीछे रह जाती है, जिससे कि मकर राशि में प्रवेश करने के लिए सूर्य को एक दिन की देरी हो जाती है. इसी गणना के आधार पर मकर संक्राति 1700 साल पहले 22 दिसंबर को मनाई जाती थी और इसी देरी की वजह से 19वीं सदी में मकर संक्रांति की तिथि 13 से 14 जनवरी हो गई और 21वीं सदी में 14 और 15 जनवरी की तिथि में शिफ्ट हो गई. लेकिन दो तिथियों के बीच हर साल असमंजस बना रहता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 15 Jan 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
MAKAR SANKRANT Makar Sankranti 2026 Surya Uttarayan Makar Sankranti 2026 Date
