Rashifal 12 August 2026: हरियाली अमावस्या पर ग्रहों का बड़ा खेल, इन 5 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 12 August 2026: आज 12 अगस्त का राशिफल, जानिए पंचांग व ग्रह-गोचर के अनुसार मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल. पढ़ें, करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन के सटीक उपाय और शुभ अंक.
Rashifal 12 August 2026: आज 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्णपक्ष अमावस्या तिथि रात्रि 11 बजकर 14 मिनट तक रहेगा,उपरांत प्रतिपदा तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मिथुन राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य,बुध कर्क राशि में केतु सिंह राशि में शुक्र कन्या राशि में संचरण करेगे.
चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज घर का माहौल काफी शांत और सकारात्मक रहेगा. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. अगर कोई पुरानी अनबन चल रही थी, तो वह आज सुलझ सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक या आनंदमय कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे मन में प्रसन्नता रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. नई जिम्मेदारियां मिलने की प्रबल संभावना है, जिन्हें आप अपनी क्षमता से बखूबी निभाएंगे. व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे. बिजनेस में कोई बड़ा डील या समझौता तय हो सकता है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा.
- करियर और शिक्षा: जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन अच्छा है. आपका फोकस बढ़ेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. करियर के मामले में आज आपको अपनी दिशा का स्पष्ट आइडिया मिलेगा, जिससे आगे बढ़ने में आसानी होगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. ऊर्जा और उत्साह का स्तर काफी ऊंचा रहेगा. मानसिक तनाव से आज बहुत राहत मिलेगी. हालांकि, अपनी इस अच्छी तबियत को बनाए रखने के लिए जंक फूड से परहेज करें और संतुलित आहार लें.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. अटका हुआ पैसा वापस आने के योग बन रहे हैं. आप अपनी बचत को लेकर भी आज कोई अच्छी योजना बना सकते हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचना ही बुद्धिमानी होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. आपका और आपके पार्टनर का तालमेल कमाल का रहेगा. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने में आसानी होगी. विवाहित जोड़ों के लिए भी दिन रोमांटिक और प्यार भरा रहेगा.
- लकी अंक: 2,9
- लकी रंग: लाल और केसरिया
- उपाय: सुबह स्नान के बाद लाल रंग के फूल और जल अर्पित करके सूर्य देव को नमन करें. इससे आपकी किस्मत का साथ और भी मजबूत होगा.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद खुशहाल और सुखद रहने वाला है. घर के वातावरण में खुशियों का माहौल कायम रहेगा. परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठाकर चलेंगे. शाम के समय परिवार के साथ बैठकर किसी धार्मिक या मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे मन में अत्यधिक शांति और आनंद महसूस होगा.
- व्यापार और नौकरी: आज आपकी मेहनत और धैर्य रंग लाएंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बेहद शानदार रहेगा. आपके द्वारा किए गए कार्य और आपकी कार्यशैली से आपके वरिष्ठ अधिकारी बहुत प्रभावित होंगे. उनकी नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी. व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल है, क्योंकि व्यापार में की गई कोई भी नई साझेदारी भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है.
- करियर और शिक्षा: जो छात्र उच्च शिक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद फायदेमंद रहेगा. आज आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहेगा. करियर की दृष्टि से आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और मजबूत होगा.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य बेहद अच्छा बना रहेगा. आप पूरे दिन ऊर्जा और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे. बस अपनी दिनचर्या का थोड़ा ध्यान रखें और योग या लघु व्यायाम को अपनी रूटीन में शामिल करें, ताकि यह फिटनेस लंबे समय तक बनी रहे.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने वाला है. आपकी आय में वृद्धि होगी और पिछले समय से रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है. हालांकि, आर्थिक मामलों में लापरवाही न करें और बचत पर विशेष ध्यान दें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन काफी रोमांटिक है. आप और आपके पार्टनर के बीच के रिश्ते में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी. एक-दूसरे की बातों को समझने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आपका प्यार और गहरा होगा.
- लकी अंक: 1, 7
- लकी रंग: गुलाबी, पीला
- उपाय: सुबह उठकर तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करें और अपने कार्यक्षेत्र में सफलता की प्रार्थना करें.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए बहुत ही शुभ और सुखद रहने वाला है. परिवार के सदस्यों के साथ गुज़ारे गए पल आपके मन को अत्यधिक प्रसन्नता और शांति देंगे. घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक रहेगा और सभी लोग एक-दूसरे का सहयोग करेंगे.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन विस्तार के लिए उत्तम है. आपकी व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. नौकरी पेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता और वाणी के बल पर कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभालने में सफलता मिलेगी.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिन्हें आप अपनी बुद्धिमत्ता से भुना सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. पढ़ाई में ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लाभ होगा.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. आप पूरे दिन ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे. मानसिक तनाव से दूर रहेंगे और शारीरिक शक्ति भी बनी रहेगी. नियमित योगा और प्राणायाम करने से आपकी फिटनेस और भी बेहतर हो सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार आने के संकेत हैं. रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. धन के मामलों में सावधानी बरतने पर आज आपकी बचत में भी वृद्धि होगी. किसी पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना बन रही है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और प्रेम में गहराई आएगी. आपकी मधुर वाणी से पार्टनर के मन की कोई भी गलतफहमी दूर हो सकती है. विवाहित जीवन में तालमेल बेहतरीन रहेगा और रोमांस भरा माहौल बना रहेगा.
- लकी अंक: 3,5 7
- लकी रंग: हरा, समुद्री नीला
- उपाय: सुबह उठकर स्वच्छ वस्त्र पहनें और भगवान गणेश तथा देवी सरस्वती को दूध अर्पित करें. दिन में किसी ज़रूरतमंद बच्चे को कलम और कॉपी गिफ्ट करें, इससे आपकी बुद्धि और वाणी की शक्ति में अतिरिक्त वृद्धि होगी.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा. घर का माहौल प्रेम, शांति और आपसी सद्भाव से भरा रहेगा. लंबे समय से चली आ रही किसी गलतफहमी का समाधान हो सकता है. बच्चों की उपलब्धियां आपको खुशी देंगी.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत, लगन और काम के प्रति ईमानदारी की अधिकारी प्रशंसा कर सकते हैं. व्यापार करने वालों को नए लोगों से संपर्क बनाने और नई डील करने का अवसर मिलेगा. भविष्य में इन संपर्कों से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में आपका फोकस बढ़ेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. करियर में लंबे समय से चली आ रही अड़चनें दूर होंगी. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको आगे बढ़ने की नई दिशा दे सकती है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव और अनावश्यक चिंता कम होने से मन शांत रहेगा. खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए नियमित योग, प्राणायाम और हल्की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं. पुराने समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. निवेश के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन बड़ा वित्तीय फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ आप खुलकर अपनी भावनाएं साझा कर पाएंगे. आपसी समझ मजबूत होगी और पार्टनर की ओर से कोई खास उपहार या सरप्राइज मिल सकता है.
- लकी अंक: 2 और 8
- लकी रंग: हल्का पीला और ग्रे
- उपाय: सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. इसके बाद माता लक्ष्मी को धूप-अगरबत्ती दिखाकर पूजा करें. मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मकता और समृद्धि बढ़ती है.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल और सुखद रहेगा. घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा. सबसे खास बात यह है कि आपको अपने जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग और साथ प्राप्त होगा. उनके साथ मिलकर आप पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने में सफल रहेंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना होगी. आपके वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी आपके निर्णय लेने की क्षमता की तारीफ करेंगे. व्यापार में आज नई डीलिंग हो सकती है, जिससे लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है.
- करियर और शिक्षा: आज आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा, जो आपके करियर की ग्रोथ के लिए बेहतरीन है. नई नौकरी की तलाश में लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए भी दिन शानदार रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आपके अंदर ऊर्जा और जोश का स्तर काफी ऊंचा रहेगा. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (immunity) मजबूत रहेगी, जिससे आप मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे. योग और प्राणायाम से आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यापार से आने वाले लाभ और नौकरी में मिलने वाले बोनस से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. पहले से फंसे हुए पैसे वापस आ सकते हैं. आज आप धन का संचय भी अच्छे से कर पाएंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन काफी रोमांटिक रहेगा. विवाहित जोड़ों के बीच प्यार और समझदारी बढ़ेगी. आपका जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा. अविवाहित लोग अपने पसंदीदा साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं.
- लकी अंक: 1 और 6
- लकी रंग: पर्पल और ऑरेंज
- उपाय: सुबह उठकर जल में थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर अपने माथे पर तिलक लगाएं. इससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा तथा कार्यक्षेत्र में सफलता के मार्ग आसान होंगे.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में आज सकारात्मकता का माहौल बना रहेगा. आपको अपने परिवारजनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. घर पर खुशहाल माहौल रहेगा और किसी भी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. सबके साथ मिलकर आज कोई धार्मिक या सामाजिक कार्य करने का योग बन रहा है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आज का दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है. अगर आप लंबे समय से किसी नई योजना पर काम शुरू करने का विचार कर रहे थे, तो बिना डर के आगे बढ़ें. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और उनकी मेहनत को सराहा जाएगा.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही उत्साहजनक है. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मनचाही सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आज का दिन धन लाभ के लिए शुभ है. अगर आपने पहले कहीं पैसे निवेश किए हैं, तो उससे अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक संकट दूर होंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता और खुशियां बनी रहेंगी. आप और आपके पार्टनर के बीच का रिश्ता और गहरा होगा. पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है, जिससे रोमांस में नया जोश आएगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य पहले की तुलना में काफी बेहतर रहेगा. पहले से चल रही कोई शारीरिक परेशानी या थकान दूर होगी. आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे.
- लकी अंक: 3 और 9
- लकी रंग: हरा और समुद्री नीला
- उपाय: सुबह उठकर स्नान के बाद घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं. इसके बाद किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या गाय को हरा चारा खिलाएं. इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपके नए कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल रहेगा. आपका संतुलित और शांत व्यवहार परिवार के सदस्यों को काफी प्रभावित करेगा. घर पर सुख-शांति का माहौल बना रहेगा. बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा. किसी भी विवाद को समझदारी से सुलझाने में आप सफल रहेंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको शानदार सफलता मिलने वाली है. नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या कोई नया अवसर आ सकता है. व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद रहेगा, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाएगी. समझदारी से लिए गए व्यावसायिक निर्णयों से दीर्घकालिक लाभ होगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय अध्ययन की दृढ़ता बढ़ाने के लिए उत्तम है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अच्छे परिणाम मिलेंगे. आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे आप मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. आपमें ऊर्जा और जोश का स्तर काफी ऊंचा रहेगा. मानसिक तनाव से आप बिल्कुल मुक्त रहेंगे. हालांकि, अपने खान-पान का ध्यान रखें और योग-व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत रहेगा. ग्रहों की स्थिति आर्थिक लाभ के योग बना रही है. पेंडिंग पेमेंट आ सकती है या कोई नया स्रोत आय का जुड़ सकता है. लेकिन ध्यान रहे कि भावुकता में आकर अनावश्यक खर्चे न करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका संतुलित व्यवहार आपके पार्टनर को प्रभावित करेगा. लव मैरिज की बात चल रही है तो आज उसमें सकारात्मकता आएगी. विवाहित जोड़ों के बीच तालमेल और प्रेम बढ़ेगा, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा.
- लकी अंक: 6 और 8
- लकी रंग: हल्का हरा और पर्पल
- उपाय: सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को लाल फूल अर्पित करें और जल चढ़ाएं. इससे आपकी कार्यक्षमता और आर्थिक स्थिति में और अधिक सुधार आएगा.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन आज आपके लिए अनुकूल रहेगा. परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग और स्नेह आपको मिलेगा. यदि घर पर कोई लंबित मामला या बातचीत चल रही है, तो उसे शांति से सुलझाने का प्रयास करें. लेकिन ध्यान रहे, परिवार से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में आज जल्दबाजी बिल्कुल न करें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज प्रतिस्पर्धा का स्तर काफी बढ़ सकता है. आपके सहकर्मी या प्रतिद्वंद्वी आपसे आगे निकलने की पूरी कोशिश में लगे रहेंगे, जिससे मन में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है. आपकी लगातार मेहनत और कड़ी परिश्रम आपको अवश्य सफलता दिलाएगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेते समय गहराई से विचार करें. भावनात्मक या जल्दबाजी में लिए गए कदम भविष्य में नुकसानदायक साबित हो सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न करें. काम के चक्कर में अपनी जीवनशैली की अनदेखी न करें. थकान और कमजोरी को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है. अपनी दिनचर्या में संतुलित आहार और हल्का व्यायाम जरूर शामिल करें.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में आज सावधानी बरतें. अनावश्यक खर्चों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें. लालच या किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा वित्तीय निवेश न करें. धन संचय और बचत पर अपना ध्यान केंद्रित करें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन सामान्य रहेगा. आपके संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन शादी या भविष्य को लेकर कोई बड़ा वादा या निर्णय करने से बचें. साथी की बातों को धैर्यपूर्वक सुनें और जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया न दें.
- लकी अंक: 3 और 7
- लकी रंग: गुलाबी और सुनहरा
- उपाय: सुबह उठकर जल भरे तांबे के लोटे में थोड़ा लाल चंदन और जनेऊ डालकर उसे घर के मंदिर में रखें. इससे आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, मानसिक शांति बनी रहेगी और आप किसी भी काम में जल्दबाजी से बच सकेंगे.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार का माहौल आज काफी अच्छा और सकारात्मक रहेगा. घर पर किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी. परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और सद्भाव बना रहेगा. कोई पुरानी अनबन भी आज सुलझ सकती है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है. व्यापार में आपकी मेहनत रंग लाएगी और नई डील या अनुबंध फाइनल हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी और नई उपलब्धियां हासिल होंगी.
- करियर और शिक्षा: जो लोग उच्च शिक्षा या किसी नए कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए दिन अनुकूल है. आज आपका ध्यान अच्छी तरह से पढ़ाई पर लगेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर खुलेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं. पुरानी फंसी हुई राशि वापस आ सकती है. निवेश से भी शानदार मुनाफा होगा. हालांकि, आय अच्छी होने के बावजूद अनावश्यक खर्चों से बचना सीखें ताकि आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बहुत ही रोमांटिक रहेगा. प्रेमी जोड़ों के बीच खुशियां आएंगी. आप अपने पार्टनर को कोई खास तोहफा दे सकते हैं, जिससे रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी. विवाहेतर प्रेम संबंधों के लिए भी समय अनुकूल है.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम रहेगा. आपमें ऊर्जा और उत्साह का स्तर काफी अधिक होगा. मानसिक तनाव से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी. सुबह हल्का व्यायाम या योग करना आपके लिए और भी लाभदायक रहेगा.
- लकी अंक: 1 और 5
- लकी रंग: लैवेंडर और कत्था
- उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. इससे भाग्य का सहयोग और अधिक बढ़ेगा तथा घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए बहुत शुभ और फलदायी रहेगा. घर के वातावरण में आनंद और खुशियों का माहौल बना रहेगा. परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहद मधुर रहेंगे. किसी शुभ समाचार से पूरे परिवार के चेहरों पर मुस्कान दिखेगी.
- व्यापार और नौकरी: आज आपकी की गई मेहनत का पूरा फल मिलेगा. नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के मजबूत संकेत हैं. व्यापार में भी आपको शानदार लाभ होगा. लंबे समय से अटकी हुई कोई डील आज अचानक पूरी हो सकती है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अत्यंत अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में लगाई गई कड़ी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छी प्रगति दिखेगी. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर सामने आएंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह बेहतर रहेगा. पहले से चली आ रही थकान या शारीरिक परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी. आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह का संचार रहेगा, जिससे आप पूरे दिन सक्रिय रहेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक रूप से बहुत मजबूत रहेगा. नौकरी या व्यापार से अपेक्षा से अधिक धन लाभ होने की संभावना है. आप अपनी बचत बढ़ाने में सफल रहेंगे. कोई बड़ा वित्तीय निवेश करने के लिए यह समय उत्तम है.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे. विवाहित जीवन में आपसी प्रेम और समझदारी में निखार आएगा, जिससे रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी.
- लकी अंक: 2 और 9
- लकी रंग: पर्पल और पिंक
- उपाय: सुबह उठते ही घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ईष्ट देवता का ध्यान करें. दिन में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन दान करना शुभ फल देगा.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. घर का वातावरण पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा. आपको परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. चाहे कोई बड़ा निर्णय लेना हो या कोई नया काम शुरू करना हो, परिवारजन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आएंगे.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आज आपको नए अवसरों का सामना करना पड़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या ट्रांसफर के रूप में कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी और अधिकारी आपके काम की भूरि-भूरि प्रशंसा करेंगे.
- करियर और शिक्षा: रचनात्मक कार्यों में आज आपको विशेष सफलता मिलेगी. यदि आप लेखन, कला, डिजाइनिंग या मीडिया जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आपकी प्रतिभा की सराहना होगी. विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहतरीन है, उनका ध्यान अध्ययन में पूरी तरह से लगा रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आसानी होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि, मौसम के अनुसार किसी भी तरह की लापरवाही से बचना आवश्यक है. संतुलित आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज का दिन लाभदायक रहेगा. पहले से फंसा हुआ पैसा वापस आने की प्रबल संभावना है. निवेश के नए विकल्प सामने आएंगे, जिनमें धन लगाना फायदेमंद साबित होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. प्रेमी जोड़ों के बीच तालमेल और आपसी प्यार गहराएगा. जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने या कोई खास पल बिताने का मौका मिल सकता है, जिससे रिश्तों में और नजदीकियां आएंगी.
- लकी अंक: 3 और 8
- लकी रंग: लाल और पीला
- उपाय: सुबह उठने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें और तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें. काम के स्थान पर आज हल्के हरे रंग का उपयोग करें, इससे दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार का वातावरण बेहद हर्षित और शांतिपूर्ण रहेगा. आपके जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग आपको हर काम में मिलेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कोई धार्मिक या आनंदमय कार्य किया जा सकता है, जिससे घर में खुशी का माहौल बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. आपके व्यापार में अचानक धन लाभ होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी मेहनत का फल मिलेगा और उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त हो सकती है.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज आपको नई उपलब्धियां हाथ लग सकती हैं. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा. विद्यार्थियों के लिए भी दिन अत्यंत अच्छा है, उनका ध्यान पढ़ाई में पूरी तरह से लगेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. कोई भी पुरानी बीमारी या शारीरिक परेशानी आज आपको घेरने नहीं पाएगी. आपका मन प्रसन्न रहेगा, जिसका सकारात्मक असर आपके शरीर पर भी दिखेगा और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. निवेश से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने पर आपकी बचत में वृद्धि हो सकती है. कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, जिससे आर्थिक तंगी पूरी तरह दूर होगी और आप अपनी मनचाही चीजों को खरीदने का विचार कर सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहने वाला है. आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं. एक-दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार में नई ताजगी आएगी.
- लकी अंक: 4 और 7
- लकी रंग: आसमानी और केसरी
- उपाय: सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. इससे आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और दिन और भी शुभ हो जाएगा.
Kal Ka Rashifal 12 August 2026: कल बुधवार को मकर, कुंभ सहित 6 राशियों के खुलेंगे तरक्की के रास्ते, हरियाली अमावस्या ला रही अनेक खुशियां
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