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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMaharana Pratap Jayanti 2026: महाराणा प्रताप की जयंती कब ? हिंदू धर्म में क्यों खास है ये दिन, जानें इतिहास

Maharana Pratap Jayanti 2026: महाराणा प्रताप की जयंती कब ? हिंदू धर्म में क्यों खास है ये दिन, जानें इतिहास

Maharana Pratap Jayanti 2026: महाराणा प्रताप की जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि को मनाई जाएगी, जो इस बार 17 जून को है. इनका इतिहास क्या है, इस दिन का महत्व भी जान लें,

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 04 Jun 2026 08:36 AM (IST)
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Maharana Pratap Jayanti 2026: हिन्दु कैलेण्डर के अनुसार, महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम सम्वत 1597 में ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हुआ था, इसके अनुसार महाराणा की जयंती 17 जून को मनाई जाएगी. हालांकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार,  हर साल 9 मई को ही महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है.

मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप का नाम भारत के उन वीरों में लिया जाता है जिन्होंने देश को मुगलों से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी. महाराणा प्रताप का इतिहास, उनकी जयंती कैसे मनाई जाती है, क्या है इस दिन का महत्व.

देश के वीर सपूत

महाराणा प्रताप के अदम्य साहस, जिजीविषा और कभी हार न मानने वाले रवैये की वजह से उन्हें भारतीय इतिहास में सम्मानपूर्वक देखा और पढ़ा जाता है. आज भी महाराणा प्रताप का जिक्र समस्त भारतीयों के लिए गर्व का विषय है. महाराणा प्रताप बचपन से ही बहादुर, स्वाभिमानी तथा धार्मिक आचरण की विशेषता इनमें थी. महाराणा प्रताप ने देश की की आन के अपना समस्त जीवन लगा दिया. महाराणा प्रताप की जयंती राजस्थान, हरियाणा में धूमधाम से मनाई जाती है.

महाराणा प्रताप का इतिहास

महाराणा प्रताप उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे जिन्हें उदयपुर का संस्थापक माना जाता है. उन्हें चाहने वाले ही नहीं बल्कि दुश्मन भी उनकी सैन्य क्षमता का लोहा मानते थे. प्रताप दृढ संकल्पी, युद्ध में कौशल, अच्छे राजनीतिज्ञ, आदर्श संगठनकर्ता तथा प्रजा के हृदय पर शासन करने वाले शासक थे.

हल्दीघाटी का युद्ध

महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की रक्षा हेतु मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध हल्दीघाटी का भीषण युद्ध लड़ा था. अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता से समझौता करने से इनकार कर दिया. इसी कारण दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ.

हल्दीघाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है. महाराणा प्रताप का संघर्ष आज भी राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान की प्रेरणा देता है.

महाराणा प्रताप का सबसे वफादार साथी था चेतक

चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय और अत्यंत वफादार घोड़ा था. माना जाता है कि चेतक मारवाड़ी नस्ल का नीले रंग की आभा वाला शक्तिशाली घोड़ा था. उसकी फुर्ती, साहस और स्वामिभक्ति की कहानियां आज भी राजस्थान के लोकगीतों में सुनाई देती हैं. चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि महाराणा प्रताप का सबसे भरोसेमंद साथी था. उसकी निष्ठा और बलिदान ने उसे भारतीय इतिहास में अमर बना दिया.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 04 Jun 2026 08:36 AM (IST)
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Maharana Pratap Jayanti 2026 Haldighati War
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