हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMagh Mela 2026 Snan: माघ मेले का दूसरा स्नान कब, पुण्य पाना का ये अवसर न छोड़ें, सालभर बाद मिलेगा मौका

Magh Mela 2026 Snan: माघ मेले का दूसरा स्नान कब, पुण्य पाना का ये अवसर न छोड़ें, सालभर बाद मिलेगा मौका

Magh Mela 2026 Snan: माघ मेले में 6 प्रमुख तिथियों पर गंगा स्नान किया जाएगा. प्रयागराज में पौष पूर्णिमा से ही कल्पवास कर रहे लोगों को अब दूसरे स्नान का इंतजार है. जानें माघ मेले का दूसरा स्नान कब है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 07 Jan 2026 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

Magh Mela 2026 Snan: माघ मेले का दूसरा स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर किया जाएगा. मकर संक्रांति को साल की सभी संक्रांति में विशेष स्थान प्राप्त है. मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होते हैं. यह देवताओं का समय, शुभ काल माना जाता है. इसलिए इस दौरान प्रयागराज के माघ मेले में मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करना हजारों यज्ञ करने के समान पुण्य देता है. खासकर मकर संक्रांति के पुण्य काल और महापुण्य काल में दान करना चाहिए.

मकर संक्रांति पर माघ मेले का दूसरा स्नान

माघ मेला 45 दिनों तक चलेगा. मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी को है. इस दिन षटतिला एकादशी भी है. ऐसे में मकर संक्रांति पर माघ मेले में स्नान का महत्व दोगुना हो गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार प्रयागराज में माघ मेले के पहले ही दिन पौष पूर्णिमा पर 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने संगम में स्नान किया. अब मकर संक्रांति पर माघ मेले में 1 करोड़ लोगों के स्नान का अनुमान है.

मकर संक्रांति स्नान का मुहूर्त

मकर संक्रांति पर दोपहर 3.13 मिनट से शुरू होकर शाम 5.20 मिनट तक पुण्य काल मुहूर्त है. वहीं मकर संक्रांति का महापुण्य काल का भी यही समय है.

मकर संक्रांति ब्रह्म मुहूर्त स्नान

शास्त्रों के अनुसार माघ मेले के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना पुण्य फलदायी माना गया है. इस बार मकर संक्रांति पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4.51 मिनट से लेकर सुबह 5.44 तक रहेगा.

माघ मेले में मकर संक्रांति स्नान महत्व

मकर संक्रांति का पर्व जब माघ मेले के साथ आता है तो ये केवल एक त्योहार नहीं आत्मा, आध्यात्म और आस्था का महासंगम बन जाता है. जैसे सूर्य अंधकार को चीरकर नई दिशा में बढ़ता है उसी तरह माघ मेले में डुबकी लगाकर श्रद्धालु अपने जीवन के अंधकार को दूर करने की कामना करते हैं.

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 23 साल बाद 'महासंयोग', इन 3 राशियों पर मेहरबान होंगे सूर्य-शनि

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 07 Jan 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Makar Sankranti 2026 Magh Mela 2026 Magh Month 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
History Of Turkman Gate: क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास? किसने बनवाया, 1976 में पहली बार चला बुलडोजर, जानें पूरी कहानी
क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास? किसने बनवाया, 1976 में पहली बार चला बुलडोजर, जानें पूरी कहानी
महाराष्ट्र
दिनभर चुनावी जंग, रात को दोस्ती भरा डिनर! छत्रपति संभाजीनगर में विरोधी नेता एक ही टेबल पर आए नजर
दिनभर चुनावी जंग, रात को दोस्ती भरा डिनर! छत्रपति संभाजीनगर में विरोधी नेता एक ही टेबल पर आए नजर
विश्व
भारत अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल! टैरिफ का क्या होगा? एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
भारत अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल! टैरिफ का क्या होगा? एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh में एक और Hindu शख्स की मौत, भीड़ के डर से नहर में कूदा, चोरी के शक में हो रहा था पीछा
Delhi Violence News Update : बुलडोजर चलने के बाद क्या बोले Faiz E Ilahi Masjid के पास के लोग ?
Turkman Gate Bulldozer Action: पुरानी दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के वक्त बवाल का मामला | Delhi News
Turkman Gate Bulldozer Action: मस्जिद के पास ढहाए अवैध निर्माण, लोगों ने काटा गदर | Delhi News
Turkman Gate Bulldozer Action: पुरानी दिल्ली में अभी भी बुलडोजर एक्शन जारी | Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
History Of Turkman Gate: क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास? किसने बनवाया, 1976 में पहली बार चला बुलडोजर, जानें पूरी कहानी
क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास? किसने बनवाया, 1976 में पहली बार चला बुलडोजर, जानें पूरी कहानी
महाराष्ट्र
दिनभर चुनावी जंग, रात को दोस्ती भरा डिनर! छत्रपति संभाजीनगर में विरोधी नेता एक ही टेबल पर आए नजर
दिनभर चुनावी जंग, रात को दोस्ती भरा डिनर! छत्रपति संभाजीनगर में विरोधी नेता एक ही टेबल पर आए नजर
विश्व
भारत अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल! टैरिफ का क्या होगा? एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
भारत अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल! टैरिफ का क्या होगा? एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
Ikkis Box Office Collection Day 6: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट
अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट
जनरल नॉलेज
कितना तापमान कम होने पर कोई दिन कहा जाता है कोल्ड डे, क्या है इसकी परिभाषा?
कितना तापमान कम होने पर कोई दिन कहा जाता है कोल्ड डे, क्या है इसकी परिभाषा?
फूड
मिलावट से बचने के लिए घर पर मिनटों में बनाएं फ्रेश पनीर, जानिए आसान तरीका
मिलावट से बचने के लिए घर पर मिनटों में बनाएं फ्रेश पनीर, जानिए आसान तरीका
शिक्षा
कान से नहीं, हौसले से सुनी मंजिल की आवाज; सुनने में परेशानी के बावजूद निसा ने 40 की उम्र में क्रैक किया UPSC
कान से नहीं, हौसले से सुनी मंजिल की आवाज; सुनने में परेशानी के बावजूद निसा ने 40 की उम्र में क्रैक किया UPSC
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget