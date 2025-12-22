Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 23 साल बाद 'महासंयोग', इन 3 राशियों पर मेहरबान होंगे सूर्य-शनि
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति 14 जनवरी को है. इस दिन सूर्य,शनि के साथ श्रीहरि की पूजा का संयोग बन रहा है. इस दिन माघ महीने की षटतिला एकादशी भी रहेगी, ऐसे में कुछ राशियों की किस्मत खुलने वाली है.
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को है. ये सूर्य और शनि देव के मिलन का दिन है, क्योंकि मकर संक्रांति पर सूर्य देव शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं. ये भगवान सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने का पर्व है.धार्मिक और ज्योतिष दोनों नजरिए से इस बार मकर संक्रांति बहुत खास क्योंकि इस दिन एकादशी भी है साथ ही ग्रहों की शुभ स्थिति कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलेगा.
23 साल बाद मकर संक्रांति पर महासंयोग
14 जनवरी को मकर संक्रांति पर 23 साल बाद एकादशी का संयोग बन रहा है. इससे पहले 2003 में मकर संक्रांति और एकादशी एक साथ थी. मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी है. इन दोनों ही पर्व का तिल से गहरा नाता है. हालांकि मकर संक्रांति पर तिल से बने मिष्ठान खाए जाते हैं लेकिन एकादशी होने से अन्न का भोजन नहीं किया जाएगा.
मकर संक्रांति पर राशियों को लाभ
- वृषभ राशि – मकर संक्रांति का पर्व आपके भौतिक सुख-सुविधा में वृद्धि करेगा. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती है जो आगे चलकर आपके लिए आर्थिक रूप से लाभदायक रहेंगी. शनि और सूर्य की कृपा से नए प्रोजेक्ट को लेकर आपकी योजना सफल होगी.
- धनु राशि – करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से राजनीति में आपकी साख बनेगी. लोग आपके कार्य को सराहेंगे. शनि की शुभता प्राप्त होगी. पिछले कुछ समय से जो मानसिक परेशानी है उससे राहत मिलेगी.
- वृश्चिक राशि – मकर संक्रांति का त्योहार कमाई में वृद्धि करेगा. बिजनेस का ग्राफ बढ़ेगा. वाहन और संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं. पढ़ाई के लिए आर्थिक रूप से अचानक मदद मिलेगी.
Makar Sankranti 2026: इस बार मकर संक्रांति पर 2 दुर्लभ योग, स्नान-दान का मिलेगा दोगुना लाभ
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL