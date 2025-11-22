हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Magh Mela 2026: प्रयागराज के संगम में कब लगेगा माघ मेला, नोट करें पवित्र स्नान की तिथियां

Magh Mela 2026: प्रयागराज में माघ मेला की शुरुआत पौष पूर्णिमा से होगी और महाशिवरात्रि तक चलेगी. इस दौरान 6 प्रमुख स्नान पर्व होंगे. 2026 में माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेंगे.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 22 Nov 2025 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

Magh Mela 2026: प्रयागराज में संगम की रेती पर लगने वाला माघ मेला दुनियाभर में बहुत प्रसिद्ध है. खासकर हिंदू धर्म में इस मेले का विशेष महत्व होता है. माघ मेला भारतीय सनातन परंपरा की सबसे प्रचीन और पवित्र परपंराओं में एक है, जिसका आयोजन हर साल संगम नगरी प्रयागराज (Prayagraj) में होता है.

माघ मेला ऐसा धार्मिक आयोजन है, जिसकी चर्चा विश्वभर में होती है. इस अवधि को मुख्य रूप से स्नान पर्व के लिए जाना जाता है. इस दौरान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं.

श्रद्धालुओं के साथ ही माघ मेले पर स्नान के लिए साधु-संत और कल्पवासी भी संगम तट पर स्नान, ध्यान और तपस्या के लिए आते हैं. धार्मिक मान्यानुसार माघ मेला में शामिल होने और स्नान करने से व्यक्ति जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है. इस दौरान कल्पवास का भी महत्व बढ़ जाता है. आइए जानते हैं 2026 में माघ मेला की शुरुआत कब होगी, यह कितने दिनों तक चलेगा और इस दौरान पवित्र स्नान की तिथियां क्या रहेंगी.

माघ मेला 2026 कब से कब तक (Magh Mela 2026 Date)

पंचांग के मुताबिक, माघ मेला की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन से हो जाएगी और महाशिवरात्रि तक चलेगी. तिथिनुसार माघ मेला 3 जनवरी 2026 से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 तक चलेगा. इस दौरान 6 प्रमुख माघ स्नान किए जाएंगे, जिसमें मौनी अमावस्या के स्नान को सबसे प्रमुख स्नान माना जाता है.


Magh Mela 2026: प्रयागराज के संगम में कब लगेगा माघ मेला, नोट करें पवित्र स्नान की तिथियां

माघ मेला स्नान की प्रमुख तिथियां (Magh Mela 2026 Snan Date List)

माघ मेला के दौरान कुल 6 प्रमुख स्नान किए जाएंगे. 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान किया जाएगा. 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन दूसरा माघ स्नान होगा. 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर तीसरा स्नान, 23 जनवरी को वसंत पंचमी पर चौथा माघी स्नान, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा स्नान और 15 फरवरी को माघ मेला के अंतिम दिन महाशिवरात्रि पर माघ मेला का स्नान किया जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 22 Nov 2025 12:00 PM (IST)
Tags :
PRAYAGRAJ Magh Snan Magh Mela 2026 Magh Mela 2026 Date
