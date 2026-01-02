Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Libra Weekly Horoscope 4-10 January 2026: तुला राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी परेशान करने वाली रह सकती है. सोचे हुए काम समय पर पूरे करने के लिए अतिरिक्त भागदौड़ और मेहनत करनी पड़ेगी. इस दौरान स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग सीमित रहेगा, इसलिए यह मानकर चलो कि शुरुआत में खुद ही सब संभालना होगा.

हालांकि अगर तुम अपनी ऊर्जा, समय और धन तीनों का सही प्रबंधन कर पाए, तो सप्ताह के अंत तक स्थितियां तुम्हारे पक्ष में मुड़ सकती हैं. उत्तरार्ध में अवसर खुलेंगे, लेकिन फायदा उसी को मिलेगा जो शुरुआत की अव्यवस्था में घबराए नहीं.

तुला साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार से जुड़े मामलों में सप्ताह अनुकूल रहेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़ी अड़चनें दूर हो सकती हैं. घर के माहौल में स्थिरता और सहयोग बना रहेगा.

तुला साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ इस सप्ताह मजबूत पक्ष में रहेगी. लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और आपसी विश्वास गहरा होगा. यह सप्ताह रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल है.

तुला साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में लाभ के मौके मिलेंगे, लेकिन शुरुआती दिनों में फायदा सीमित रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में निवेश के लिए समय ज्यादा अनुकूल है. किसी पुरानी योजना में किए गए निवेश से लाभ मिलने की संभावना है.

तुला साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह की शुरुआत में काम का दबाव झेलना पड़ सकता है. हालांकि धैर्य और निरंतरता बनाए रखी तो सप्ताह के अंत तक स्थिति संतुलित हो जाएगी.

तुला साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं को इस सप्ताह समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा. आलस्य या गलत प्राथमिकताएं प्रगति को रोक सकती हैं.

तुला साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. उधार दिए गए धन की वापसी संभव है. खर्च और निवेश में संतुलन रखा तो सप्ताह लाभकारी साबित होगा.

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या को पूरी तरह बिगड़ने न दें.

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: सफेद

उपाय: नियमित रूप से श्रीयंत्र की पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.