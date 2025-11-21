Aaj Ka Rashifal: सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक 21 नवंबर 2025 राशिफल, आज एक बयान और पूरा दिन खराब!

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 21 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 21 नवंबर 2025

वृश्चिक चंद्रमा आज परिवार, मानसिक शांति और पुराने भावों को जाग्रत करेगा. सुबह घरेलू तनाव, पर दोपहर तक परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी. ऑफिस में आपकी नेतृत्व क्षमता आज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. किसी पुराने विवाद का हल निकल सकता है. जो छात्र प्रशासन, राजनीति से जुड़े हैं उनको लाभ. स्वास्थ्य में BP, पाचन और नींद का ध्यान.

Career: नेतृत्व की जीत.

Love: सम्मान व भरोसा बढ़ेगा.

Education: मैनेजमेंट छात्रों के लिए शुभ.

Health: BP/पाचन.

Finance: प्रॉपर्टी–संबंधी लाभ.

उपाय: सूर्य को जल चढ़ाएं.

Lucky Color: Gold. Lucky Number: 1

कन्या (Virgo) राशिफल, 21 नवंबर 2025

कम्युनिकेशन, विश्लेषण और मानसिक सक्रियता का दिन. चंद्रमा आपको पैनी नज़र और तेज़ दिमाग़ देता है, लेकिन ओवर-थिंकिंग भी बढ़ा सकता है. ऑफिस में किसी कठिन विषय या रिपोर्ट को आप बेहतरीन तरह से संभालेंगे. रिश्तों में भाषा का ध्यान रखें—एक शब्द झगड़ा खड़ा कर सकता है. STEM के छात्रों को मेहनत करनी होगी.

Career: विश्लेषण आपकी ताकत.

Love: शब्दों का संतुलन रखें.

Education: रिसर्च में लाभ.

Health: माइग्रेन/नींद का ध्यान.

Finance: छोटे लाभ.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

Lucky Color: Olive Green. Lucky Number: 7

तुला (Libra) राशिफल, 21 नवंबर 2025

धन, मूल्य और आत्मसम्मान आज का बड़ा विषय. सुबह कुछ चीज़ें असंतुलन पैदा करेंगी, पर दोपहर बाद राहत मिलेगी. रिश्तों में देना–लेना स्पष्ट होगा. ऑफिस में आपकी भूमिका और वैल्यू को लेकर चर्चा हो सकती है. सच्चाई सामने आएगी. स्वास्थ्य सामान्य. धन में खर्च बढ़ेगा, पर शाम को कुछ राहत दिखेगी.

Career: वैल्यू पर चर्चा.

Love: भरोसा लौटेगा.

Education: आर्ट/डिज़ाइन छात्रों को पहचान.

Health: सामान्य.

Finance: खर्च बढ़ेगा.

उपाय: कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करें.

Lucky Color: Blue. Lucky Number: 6

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 21 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, दिन बेहद शक्तिशाली लेकिन उतना ही संवेदनशील भी. भावनाएं, ईर्ष्या, जुनून और गहरे सत्य एक साथ सतह पर आएंगे. आप आज किसी बड़े निर्णय, किसी सच्चाई या किसी परिवर्तन के बीच खड़े होंगे. करियर में पावर-शिफ्ट संभव. प्रेम में स्पष्टता अनिवार्य. सेहत में BP, हार्मोन और नींद का ध्यान.

Career: बड़ी पोजिशन/फैसला.

Love: गहरी बातचीत.

Education: शोध छात्रों के लिए उत्तम.

Health: हार्मोन/BP.

Finance: टैक्स/कर्ज समाधान.

उपाय: काले तिल का दीपक जलाएं.

Lucky Color: Burgundy. Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.