हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAquarius Weekly Horoscope (9 से 15 नवंबर 2025): कुंभ राशि इस सप्ताह आलस्य को त्यागकर कर्म पर ध्यान दे, प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलेगी!

Aquarius Weekly Horoscope (9 से 15 नवंबर 2025): कुंभ राशि इस सप्ताह आलस्य को त्यागकर कर्म पर ध्यान दे, प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलेगी!

Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें.पढ़ें कुंभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Nov 2025 05:45 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kumbh Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए उत्साह और चुनौती दोनों लेकर आएगा. सप्ताह की शुरुआत में आलस्य और अभिमान से बचकर पूरी लगन और मनोयोग से अपने कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक होगा. पेशेवर जीवन में कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन आपकी बुद्धि और विवेक से आप उन्हें हल करने में सक्षम होंगे.

बिज़नेस राशिफल:
व्यापार में किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. जोखिम और दिखावे से बचें. मिड-वीक में लक्ज़री आइटम्स पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. साझेदारी और नई योजनाओं में समझदारी से कदम उठाएं.

नौकरी राशिफल:
कार्यालय में कार्यभार बढ़ सकता है और सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग न मिलने पर मन खिन्न रह सकता है. फिर भी, आप अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना प्राप्त करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:
रिश्तों में संभलकर चलें. भावनात्मक अभिव्यक्ति में संतुलन बनाए रखें, क्योंकि गलत बोल रिश्तों में दरार डाल सकते हैं. प्रेम संबंध में सावधानी जरूरी है. जीवनसाथी की सेहत पर ध्यान दें. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में सफलता मिलने की संभावना है. ध्यान और मेहनत से आप मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं.

हेल्थ राशिफल:
तनाव और मानसिक थकान से बचें. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार का ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: सोमवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और तिल का भोग अर्पित करें.

FAQs:
Q1: क्या नौकरी में उन्नति के योग हैं?
A1: हां, मेहनत और निष्ठा से आपकी सराहना होगी और प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं.

Q2: क्या बिज़नेस में नया निवेश करना उचित होगा?
A2: हां, पर विशेषज्ञ की सलाह लेने के बाद ही निवेश करें.

Q3: क्या स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या रहेगी?
A3: नहीं, बस थकान और तनाव से बचें.

Q4: क्या लव लाइफ में नई शुरुआत संभव है?
A4: हां, सावधानी और समझदारी से नए रिश्ते बन सकते हैं.

Q5: क्या परिवार में कोई विवाद हो सकता है?
A5: नहीं, संयम और समझदारी से माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 09 Nov 2025 05:45 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Aquarius Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
क्रिकेट
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
यूटिलिटी
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
बिहार
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget