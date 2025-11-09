Aquarius Weekly Horoscope (9 से 15 नवंबर 2025): कुंभ राशि इस सप्ताह आलस्य को त्यागकर कर्म पर ध्यान दे, प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलेगी!
Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें.पढ़ें कुंभ साप्ताहिक राशिफल.
Kumbh Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए उत्साह और चुनौती दोनों लेकर आएगा. सप्ताह की शुरुआत में आलस्य और अभिमान से बचकर पूरी लगन और मनोयोग से अपने कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक होगा. पेशेवर जीवन में कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन आपकी बुद्धि और विवेक से आप उन्हें हल करने में सक्षम होंगे.
बिज़नेस राशिफल:
व्यापार में किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. जोखिम और दिखावे से बचें. मिड-वीक में लक्ज़री आइटम्स पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. साझेदारी और नई योजनाओं में समझदारी से कदम उठाएं.
नौकरी राशिफल:
कार्यालय में कार्यभार बढ़ सकता है और सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग न मिलने पर मन खिन्न रह सकता है. फिर भी, आप अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना प्राप्त करेंगे.
लव और फैमिली राशिफल:
रिश्तों में संभलकर चलें. भावनात्मक अभिव्यक्ति में संतुलन बनाए रखें, क्योंकि गलत बोल रिश्तों में दरार डाल सकते हैं. प्रेम संबंध में सावधानी जरूरी है. जीवनसाथी की सेहत पर ध्यान दें. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में सफलता मिलने की संभावना है. ध्यान और मेहनत से आप मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं.
हेल्थ राशिफल:
तनाव और मानसिक थकान से बचें. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार का ध्यान रखें.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: सोमवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और तिल का भोग अर्पित करें.
FAQs:
Q1: क्या नौकरी में उन्नति के योग हैं?
A1: हां, मेहनत और निष्ठा से आपकी सराहना होगी और प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं.
Q2: क्या बिज़नेस में नया निवेश करना उचित होगा?
A2: हां, पर विशेषज्ञ की सलाह लेने के बाद ही निवेश करें.
Q3: क्या स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या रहेगी?
A3: नहीं, बस थकान और तनाव से बचें.
Q4: क्या लव लाइफ में नई शुरुआत संभव है?
A4: हां, सावधानी और समझदारी से नए रिश्ते बन सकते हैं.
Q5: क्या परिवार में कोई विवाद हो सकता है?
A5: नहीं, संयम और समझदारी से माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL