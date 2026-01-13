Premanand Maharaj: बॉलीवुड के जाने माने सिंग कुमार सानु प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने स्वामी प्रेमानंद के सामने उनका मशहूर गीत गुनगुनाया. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

कुमार सानू ने संत को अपना सुपरहिट गाना ‘तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा’ गाकर सुनाया. गाने को सुनकर संत प्रेमानंद महाराज प्रसन्न हुए. कुमार सानु ने कहा कि आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो ठीक से और कर पाऊं. इस पर संत ने सिंगर को अनमोल सीख भी दी.

प्रेमानंद महाराज ने दी ये सीख

हमारी जो सांसें हैं वो बहुत कीमती हैं. जैसे आपने 50 साल में जो ऐश्वर्य कमाया और आपकी आखिरी सांस हो और आप तब कहो कि मेरी पूरी सम्पत्ति लेलो और पांच सांसें बढ़ा दो लेकिन नहीं बढ़ेंगी. ऐसी कीमती सांसों में अगर भगवान का नाम याद करना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी धन्य हो जाएगी.

ये पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है. अब कुछ ऐसा कीजिए कि इससे नीचे ना जाएं. समझ रहे हैं ना, ऐसा भजन, ऐसा पुण्य कीजिए कि जिससे भारत में आप फिर जन्में, फिर आपका यश हो, इससे नीचे स्तर पर अब जीना ठीक नहीं है

इतना फेमस होने के बाद अगर हमारी गति बिगड़ जाए तो ये ठीक नहीं है. अब अगर हम जन्में तो मनुष्य रूप में ही जन्में और समाज सेवा करें.

