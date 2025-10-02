हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dussehra 2025: रावण इतना शक्तिशाली होकर भी कैसे मारा गया? प्रेमानंद महाराज ने बताई चौंकाने वाली वजह!

Dussehra 2025: रावण इतना शक्तिशाली होकर भी कैसे मारा गया? प्रेमानंद महाराज ने बताई चौंकाने वाली वजह!

Premanand Maharaj: वृंदावन संत श्री प्रेमानंद महाराज ने रावण दहन के मौके पर रावण का वध क्यों हुआ, इस विषय में लोगों को जानकारी दी है? जानिए रावण की मौत से जुड़ा अनसुना रहस्या?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 02 Oct 2025 02:10 PM (IST)
Dussehra 2025: शारदीय नवरात्रि के नौ दिन बाद आज यानी 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है. देशभर में जगह-जगह रावण का पुतला फूंका जाएगा. वृंदावन संत श्री प्रेमानंद महाराज ने इस मौके पर भक्तों को रावण से जुड़ी एक अनोखी बात बताई है. 

पौराणिक कथाओं और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण महाबलशाली और पराक्रमी था, जिसके पास अपार शक्तियों का भंडार था. बल के साथ बुद्धि में भी रावण अग्राणी था. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, रावण इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी मारा कैसे गया? आइए जानते हैं इसके बारे में.

व़ृंदावन स्थित श्री राधा हित केलि कुंज आश्रम के प्रेमानंद महाराज प्रतिदिन भक्तों के साथ एकांतिक वार्तालाप करते हैं. इस दौरान उनसे मिलने आए एक भक्त ने महाराज जी से सवाल पूछा कि, रावण इतना बलशाली होने के बावजूद भी मारा कैसे गया?

प्रेमानंद महाराज से जानिए इसका जवाब

जिसके जवाब में प्रेमानंद महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि, पुराने समय में एक से बढ़कर एक योद्ध हुए, जिसमें रावण सबसे अधिक बलशाली और महाप्रतापी था. जिसने शिव-पार्वती समेत कैलाश पर्वत को उठाकर सबको भयभीय कर दिया.

रावण की उन्हीं भुजाओं और सिर को प्रभु श्रीराम ने काटकर फेंक दिया, जब रावण चरित्रहीन बन गया. अगर बल का प्रयोग सामाजिक कार्य के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए किया जाए तो बल की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है. 

हमारे भारत और विश्व में एक से बढ़कर एक महाबलि योद्ध हुए हैं. इतने बल के बाद रावण का वध इसलिए हुआ, क्योंकि उसने इसका प्रयोग सत्कर्म कार्यों के लिए नहीं बल्कि लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया. 

प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि, हमें कभी भी अपने बल का प्रयोग गलत कार्यों में नहीं करना चाहिए. क्योंकि आज नहीं तो कल आपके कर्मों का हिसाब होगा, तब उस स्थिति में आपका बल धरा का धरा रह जाएगा. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 02 Oct 2025 02:10 PM (IST)
Premanand Maharaj Dussehra 2025 Ravan Dahan 2025 Vijayadashmi 2025
Embed widget