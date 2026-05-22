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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKedarnath to Rameshwaram: केदारनाथ से रामेश्वरम तक, एक ही लाइन में बने शिव मंदिरों के पीछे का क्या है वैज्ञानिक रहस्य?

Kedarnath to Rameshwaram: केदारनाथ से रामेश्वरम तक, एक ही लाइन में बने शिव मंदिरों के पीछे का क्या है वैज्ञानिक रहस्य?

Kedarnath to Rameshwaram: क्या यह सिर्फ एक संयोग है? जानें कैसे बिना किसी आधुनिक सैटेलाइट के केदारनाथ से रामेश्वरम तक के ये मुख्य शिव मंदिर बिल्कुल एक ही देशांतर रेखा (79° E Longitude) पर बनाए गए.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 22 May 2026 05:30 AM (IST)
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Kedarnath to Rameshwaram: भारत के प्राचीन इतिहास और वास्तुकला में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जो आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक अद्भुत और अकल्पनीय चमत्कार देखने को मिलता है देश के उत्तर में स्थित हिमालय की वादियों से लेकर दक्षिण के समुद्र तट तक.

क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर से लेकर तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर के बीच लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये दोनों और इनके बीच आने वाले कई मुख्य शिव मंदिर भारत के नक्शे पर बिल्कुल एक ही सीधी रेखा में बने हैं?

79° E देशांतर रेखा (Longitude) का रहस्य

गूगल मैप्स और आधुनिक सैटेलाइट डेटा के अनुसार, उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक बने ये प्रमुख शिव मंदिर पृथ्वी की 79° East Longitude (79 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा) पर स्थित हैं. इसे प्राचीन काल में 'शिव-शक्ति रेखा' (Shiv Shakti Axis Line) भी कहा गया है.


Kedarnath to Rameshwaram: केदारनाथ से रामेश्वरम तक, एक ही लाइन में बने शिव मंदिरों के पीछे का क्या है वैज्ञानिक रहस्य?

इस सीधी रेखा में केवल केदारनाथ और रामेश्वरम ही नहीं, बल्कि पंचभूतों (प्रकृति के पांच तत्वों) का प्रतिनिधित्व करने वाले 'पंचभूत स्थलम' मंदिर भी शामिल हैं:

  • केदारनाथ मंदिर (उत्तराखंड) - हिमालय पर्वत पर स्थित
  • कालेश्वरम मंदिर (कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी, तेलंगाना)
  • श्रीकालाहस्ती मंदिर (आंध्र प्रदेश) - वायु तत्व का प्रतिनिधित्व
  • एकमतेश्वरनाथ/एकांबरेश्वर मंदिर (कांचीपुरम, तमिलनाडु) - पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व
  • थिरुवनैकवल/जम्बुकेश्वर मंदिर (त्रिची, तमिलनाडु) - जल तत्व का प्रतिनिधित्व
  • चिदंबरम मंदिर (तमिलनाडु) - आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व
  • रामेश्वरम मंदिर (तमिलनाडु) - ज्योतिर्लिंग और समुद्र तट पर स्थित

क्या कहता है आधुनिक विज्ञान?

आज के समय में अगर हमें किसी एक सीधी देशांतर रेखा पर निर्माण करना हो, तो हमें एडवांस सैटेलाइट, जीपीएस (GPS) और अक्षांश-देशांतर मापने वाले आधुनिक उपकरणों की जरूरत पड़ती है.

बड़ा वैज्ञानिक सवाल: हजारों साल पहले, जब न तो कोई सैटेलाइट थी, न गूगल मैप्स और न ही आधुनिक लोंगिट्यूडिनल कैलकुलेटर, तब हमारे पूर्वज वैज्ञानिकों (ऋषियों) ने भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक बिल्कुल सटीक 79° East की लाइन पर इन भव्य मंदिरों का निर्माण कैसे कर दिया?

यह साफ तौर पर दर्शाता है कि प्राचीन भारत का खगोल विज्ञान (Astronomy) और भूगोल विज्ञान (Geography) बेहद उन्नत था. हमारे ऋषियों को पृथ्वी की गोलाई, देशांतर रेखाओं और भौगोलिक ग्रिड्स का सटीक ज्ञान था, जिसे उन्होंने बिना किसी आधुनिक मशीन के केवल गणितीय और खगोलीय गणनाओं से हासिल किया था.

पंचभूत और ऊर्जा तरंगों का विज्ञान

वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इन मंदिरों की स्थिति केवल एक भौगोलिक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे 'मैग्नेटिक और कॉस्मिक एनर्जी' (Urja Tarang) का विज्ञान है. ये सभी मंदिर जिन स्थानों पर बने हैं, वहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field) का एक विशेष पैटर्न देखने को मिलता है. पंचभूतों (अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश) के संतुलन को ध्यान में रखकर इन ऊर्जा केंद्रों को एक सीधी लाइन (एक्सिस) में पिरोया गया था, ताकि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक आध्यात्मिक और पर्यावरणीय संतुलन बना रहे.

यह भी पढ़े- Hanuman Temple: फिरोजाबाद का अनोखा हनुमान मंदिर, जहां चर्च जाने वाला ब्रिटिश अफसर भी चढ़ाने लगा था चोला

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 22 May 2026 05:30 AM (IST)
Tags :
Kedarnath To Rameshwaram Shiv Shakti Axis Line 79 Degree East Longitude Astrology Trends 2026
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