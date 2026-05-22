Kedarnath to Rameshwaram: भारत के प्राचीन इतिहास और वास्तुकला में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जो आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक अद्भुत और अकल्पनीय चमत्कार देखने को मिलता है देश के उत्तर में स्थित हिमालय की वादियों से लेकर दक्षिण के समुद्र तट तक.

क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर से लेकर तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर के बीच लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये दोनों और इनके बीच आने वाले कई मुख्य शिव मंदिर भारत के नक्शे पर बिल्कुल एक ही सीधी रेखा में बने हैं?

79° E देशांतर रेखा (Longitude) का रहस्य

गूगल मैप्स और आधुनिक सैटेलाइट डेटा के अनुसार, उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक बने ये प्रमुख शिव मंदिर पृथ्वी की 79° East Longitude (79 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा) पर स्थित हैं. इसे प्राचीन काल में 'शिव-शक्ति रेखा' (Shiv Shakti Axis Line) भी कहा गया है.





इस सीधी रेखा में केवल केदारनाथ और रामेश्वरम ही नहीं, बल्कि पंचभूतों (प्रकृति के पांच तत्वों) का प्रतिनिधित्व करने वाले 'पंचभूत स्थलम' मंदिर भी शामिल हैं:

केदारनाथ मंदिर (उत्तराखंड) - हिमालय पर्वत पर स्थित

(उत्तराखंड) - हिमालय पर्वत पर स्थित कालेश्वरम मंदिर (कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी, तेलंगाना)

(कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी, तेलंगाना) श्रीकालाहस्ती मंदिर (आंध्र प्रदेश) - वायु तत्व का प्रतिनिधित्व

(आंध्र प्रदेश) - वायु तत्व का प्रतिनिधित्व एकमतेश्वरनाथ/एकांबरेश्वर मंदिर (कांचीपुरम, तमिलनाडु) - पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व

(कांचीपुरम, तमिलनाडु) - पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व थिरुवनैकवल/जम्बुकेश्वर मंदिर (त्रिची, तमिलनाडु) - जल तत्व का प्रतिनिधित्व

(त्रिची, तमिलनाडु) - जल तत्व का प्रतिनिधित्व चिदंबरम मंदिर (तमिलनाडु) - आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व

(तमिलनाडु) - आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व रामेश्वरम मंदिर (तमिलनाडु) - ज्योतिर्लिंग और समुद्र तट पर स्थित

क्या कहता है आधुनिक विज्ञान?

आज के समय में अगर हमें किसी एक सीधी देशांतर रेखा पर निर्माण करना हो, तो हमें एडवांस सैटेलाइट, जीपीएस (GPS) और अक्षांश-देशांतर मापने वाले आधुनिक उपकरणों की जरूरत पड़ती है.

बड़ा वैज्ञानिक सवाल: हजारों साल पहले, जब न तो कोई सैटेलाइट थी, न गूगल मैप्स और न ही आधुनिक लोंगिट्यूडिनल कैलकुलेटर, तब हमारे पूर्वज वैज्ञानिकों (ऋषियों) ने भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक बिल्कुल सटीक 79° East की लाइन पर इन भव्य मंदिरों का निर्माण कैसे कर दिया?

यह साफ तौर पर दर्शाता है कि प्राचीन भारत का खगोल विज्ञान (Astronomy) और भूगोल विज्ञान (Geography) बेहद उन्नत था. हमारे ऋषियों को पृथ्वी की गोलाई, देशांतर रेखाओं और भौगोलिक ग्रिड्स का सटीक ज्ञान था, जिसे उन्होंने बिना किसी आधुनिक मशीन के केवल गणितीय और खगोलीय गणनाओं से हासिल किया था.

पंचभूत और ऊर्जा तरंगों का विज्ञान

वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इन मंदिरों की स्थिति केवल एक भौगोलिक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे 'मैग्नेटिक और कॉस्मिक एनर्जी' (Urja Tarang) का विज्ञान है. ये सभी मंदिर जिन स्थानों पर बने हैं, वहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field) का एक विशेष पैटर्न देखने को मिलता है. पंचभूतों (अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश) के संतुलन को ध्यान में रखकर इन ऊर्जा केंद्रों को एक सीधी लाइन (एक्सिस) में पिरोया गया था, ताकि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक आध्यात्मिक और पर्यावरणीय संतुलन बना रहे.

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