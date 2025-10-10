हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKarwa Chauth Katha in Hindi: करवा चौथ की पूजा में पढ़ें वीरावती ये कथा, अखंड रहेगा सौभाग्य

Karwa Chauth Katha in Hindi: करवा चौथ की पूजा में पढ़ें वीरावती ये कथा, अखंड रहेगा सौभाग्य

Karwa Chauth Vrat Katha in Hindi: करवा चौथ का व्रत आज 10 अक्टूबर, शुक्रवार को है. महिलाएं इस दिन मां गौरी और शिवजी की पूजा करती हैं. पूजा में वीरावती और उसके 7 भाईयों की ये कथा जरूर पढ़ें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 10 Oct 2025 07:48 AM (IST)
Preferred Sources

Karwa Chauth Vrat Katha in Hindi: देशभर में आज सुहागिनों का पावन पर्व करवा चौथ मनाया जा रहा है. सुबह की सरगी करने के बाद महिलाओं का निर्जला व्रत शुरू हो चुका है. इसके बाद शुभ मुहूर्त में विवाहिताएं मां गौरी और शिव शंकर की पूजा करेंगी. इसके बाद रात्रि में चंद्रोदय (Karwa Chauth Chand Nikalne ka Samay) होने के बाद चांद को अर्घ्य देकर और पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलेंगी.

करवा चौथ का दिन हर सुहागिन महिला के लिए महत्वपूर्ण होता है. इस दिन वे पूरे दिन भूखी-प्यासी रहकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. लेकिन करवा चौथ का व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता, जब तक इसकी व्रत कथा का पाठ न किया जाए. इसलिए पूजा में करवा चौथ की व्रत कथा जरूर पढ़ें.

करवा चौथ की व्रत कथा (Karwa Chauth Vrat Katha)

कथा के अनुसार- एक समय की बात है, एक द्विज नाम का ब्राह्मण था, जिसके सात पुत्र और वीरावती नाम की एक कन्या थी. ब्राह्मण और सातों भाई वीरावती से बहुत स्नेह रखते थे. एक बार वीरावती ने अपने मायके आई हुई थी और उसने पहली बार करवा चौथ का मायके में ही व्रत रखा. यह व्रत बहुत कठिन होता है, जिसमें सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता. पूरे दिन के निर्जला व्रत से वीरावती बहुत परेशान हो गई थी.

बहन की यह हालत देखकर सातों भाइयों को बहुत दुख हुआ. वे जानते थे कि चांद निकलने से पहले वह व्रत नहीं खोलेगी. इसके लिए भाईयों ने एक युक्ति निकाली. वे गांव के बाहर सबसे ऊंचे एक वट के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां लालटेन जलाकर उसे कपड़े से ढक दिया. दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आसमान में चंद्रमा उदिय हो गया हो. भाइयों ने वीरावती से कहा, देखो बहन! चांद निकल आया है. अब जल्दी से अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लो.

वीरावती ने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और उस लालटेन को चांद मानकर अर्घ्य देकर और भोजन करने बैठ गई. जैसे ही वीरावती ने भोजन करना शुरू किया, तो पहले कौर में उसे बाल मिला. दूसरे कौर में उसे जोर से छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल से खबर आई कि उसका पति बहुत बीमार है. वीरावती तुरंत अपने ससुराल पहुंची, लेकिन तब तक उसके पति की मृत्यु हो चुकी है. यह देखकर वीरावती रोने लगी.

तभी वहां देवी इंद्राणी प्रकट हुई. उन्होंने वीरावती से कहा कि, उसके बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए गलत समय पर व्रत तोड़ दिया था, जिस कारण उसके पति की यह हालत हुई है. देवी इंद्राणी ने वीरावती से कहा कि अगर वह सच में अपने पति का जीवन चाहती है, तो वह अगले साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत पूरी विधि और निष्ठा के साथ करे. वीरावती ने देवी इंद्राणी की आज्ञा मानकर अगले साल पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत किया. व्रत के प्रभाव से वीरावती के मृत पति को दोबारा से जीवनदान मिला. तब से ही सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और आज भी यह परंपरा निभाई जाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 10 Oct 2025 07:48 AM (IST)
Tags :
Karva Chauth Karwa Chauth Vrat Katha Karwa Chauth 2025 Karwa Chauth Vrat 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khawaja Asif Attack Imran Khan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
विश्व
US Tariff On India: अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Muttaqi India Visit: Delhi में Jaishankar से मिलेंगे Afghanistan के विदेश मंत्री
Bihar Elections: आज से नामांकन शुरू, 17 अक्टूबर तक भर सकेंगे पर्चा
Wall Collapse: Delhi के Safdarjung Enclave में हादसा, 1 मजदूर की मौत, 4 घायल
Karnataka Breaking: Congress विधायक Virendra के ठिकानों से 40 किलो ​सोना बरामद | ABP News
Cough Syrup: कप सिरप के आरोपी Ranganathan Govindan को छिंदवाड़ा लाएगी SIT | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khawaja Asif Attack Imran Khan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
विश्व
US Tariff On India: अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Thursday BO Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे छूटे 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के पसीने, बाकियों की भी हालत खराब जानें- थर्सडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'कांतारा चैप्टर 1' के आगे सहमी सभी फिल्में, जानें- गुरुवार को कैसा रहा बॉक्स ऑफिस का हिसाब-किताब
हेल्थ
दिनभर बिना पानी-खाने के रखती हैं करवाचौथ का व्रत, जानें शरीर पर क्या होता है इसका असर?
दिनभर बिना पानी-खाने के रखती हैं करवाचौथ का व्रत, जानें शरीर पर क्या होता है इसका असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: आज इन शहरों में छाए रहेंगे बादल, कब और कैसे दिखेगा करवाचौथ का चांद? जान लें मौसम का अपडेट
आज इन शहरों में छाए रहेंगे बादल, कब और कैसे दिखेगा करवाचौथ का चांद? जान लें मौसम का अपडेट
जनरल नॉलेज
थाईलैंड में मसाज लेने वालों को देना पड़ेगा यह टैक्स, जेब पर ऐसे पड़ेगी तगड़ी चोट
थाईलैंड में मसाज लेने वालों को देना पड़ेगा यह टैक्स, जेब पर ऐसे पड़ेगी तगड़ी चोट
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget