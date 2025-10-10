Karwa Chauth 2025 Panchang 10 October (10 अक्टूबर करवा चौथ पंचांग): 10 अक्टूबर 2025 को आज शुक्रवार का दिन रहने वाला है. इस दिन सुहागिन महिलाओं का प्रिय करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है. आज के दिन महिलाएं व्रत रखकर शिव-पार्वती की पूजा करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं.

आइए जानते हैं आज करवा चौथ के दिन का शुभ-अशुभ मुहूर्त, चौघड़िया, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति और चंद्रोदय का समय.

आज का व्रत-त्योहार- करवा चौथ (करक चतुर्थी), वक्रतुण्ड संकष्टी का व्रत.

आज सूर्योदय और सूर्यास्त का समय- सूर्योदय सुबह 6:19 पर. सूर्यास्त शाम 5:57 पर.

चतुर्थी तिथि रात 08 बजकर 03 मिनट तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी. कृतिका नक्षत्र शाम 05 बजकर 31 मिनट तक है, फिर रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा. सिद्धि योग शाम 05 बजकर 41 मिनट तक, फिर व्यतीपात लग जाएगा. बव करण सुबह 09 बजकर 15 मिनट तक फिर तैतिल करण शुरू होगा. चन्द्रमा आज अपनी उच्च राशि वृष पर संचार करेगा.

आज का शुभ-अशुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त- सुबह 11 बजकर 50 मिनट से 12 बजकर 37 मिनट के बीच रहेगा.

अमृत काल- दोपहर 03 बजकर 21 मिनट से शाम 04 बजकर 47 मिनट के बीच रहेगा.

ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 49 मिनट से 05 जकर 37 मिनट के बीच रहेगा.

आज का राहुकाल सुबह 10 बजकर 40 मिनट से दोपहर 12 बजकर 08 मिनट तक रहेगा.

गुलिक काल- 07 बजकर 45 मिनट से 09 बजकर 13 मिनट तक है.

यमगण्ड- शाम 4 बजकर 24 मिनट से शाम 5 बजकर 10 मिनट तक रहेगा.

आज का चौघड़िया (10 अक्टूबर)

सुबह- 06:00 से 07:30 तक (चर)

सुबह- 07:30 से 09:00 तक (लाभ)

सुबह- 09:00 से 10:30 तक (अमृत)

सुबह- 10:30 से 12:00 तक (काल)

दोपहर- 12:00 से 01:30 तक (शुभ)

दोपहर- 01:30 से 03:00 तक (रोग)

दोपहर- 03:00 से 04:30 तक (उद्वेग)

शाम- 04:30 से 06:00 तक (चर)

चंद्रोदय का समय

10 अक्टूबर को करवा चौथ पर चांद रात 08:12 के करीब दिखेगा (मानक समय). शहर के हिसाब से या आसमान में बादल छाए रहने पर हो सकता चंद्रमा देर से भी नजर आए.

आज कौन सा उपाय करें

आज करवा चौथ पर सुहागन महिलाओं को श्रृंगार का सामान भेंट करें.

पूजा में माता पार्वती को सुहाग का सामान जरूर चढ़ाएं.

