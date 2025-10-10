हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKarwa Chauth 2025 Panchang: करवा चौथ 10 अक्टूबर का पंचांग, आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और चंद्रोदय समय

Karwa Chauth 2025 Panchang: करवा चौथ 10 अक्टूबर का पंचांग, आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और चंद्रोदय समय

Karwa Chauth 2025 Panchang:10 अक्टूबर को आज शुक्रवार का दिन है. आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज करवा चौथ मनाया जा रहा है. जानें आज का शुभ-अशुभ मुहूर्त और चांद निकलने का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 10 Oct 2025 06:40 AM (IST)
Preferred Sources

Karwa Chauth 2025 Panchang 10 October (10 अक्टूबर करवा चौथ पंचांग): 10 अक्टूबर 2025 को आज शुक्रवार का दिन रहने वाला है. इस दिन सुहागिन महिलाओं का प्रिय करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है. आज के दिन महिलाएं व्रत रखकर शिव-पार्वती की पूजा करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं.

आइए जानते हैं आज करवा चौथ के दिन का शुभ-अशुभ मुहूर्त, चौघड़िया, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति और चंद्रोदय का समय.

आज का व्रत-त्योहार- करवा चौथ (करक चतुर्थी), वक्रतुण्ड संकष्टी का व्रत.

आज सूर्योदय और सूर्यास्त का समय- सूर्योदय सुबह 6:19 पर. सूर्यास्त शाम 5:57 पर.

चतुर्थी तिथि रात 08 बजकर 03 मिनट तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी. कृतिका नक्षत्र शाम 05 बजकर 31 मिनट तक है, फिर रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा. सिद्धि योग शाम 05 बजकर 41 मिनट तक, फिर व्यतीपात लग जाएगा. बव करण सुबह 09 बजकर 15 मिनट तक फिर तैतिल करण शुरू होगा. चन्द्रमा आज अपनी उच्च राशि वृष पर संचार करेगा.

आज का शुभ-अशुभ मुहूर्त

  • अभिजित मुहूर्त- सुबह 11 बजकर 50 मिनट से 12 बजकर 37 मिनट के बीच रहेगा.
  • अमृत काल- दोपहर 03 बजकर 21 मिनट से शाम 04 बजकर 47 मिनट के बीच रहेगा.
  • ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 49 मिनट से 05 जकर 37 मिनट के बीच रहेगा.
  • आज का राहुकाल सुबह 10 बजकर 40 मिनट से दोपहर 12 बजकर 08 मिनट तक रहेगा.
  • गुलिक काल- 07 बजकर 45 मिनट से 09 बजकर 13 मिनट तक है.
  • यमगण्ड- शाम 4 बजकर 24 मिनट से शाम 5 बजकर 10 मिनट तक रहेगा.

आज का चौघड़िया (10 अक्टूबर)

सुबह- 06:00 से 07:30 तक (चर)

सुबह- 07:30 से 09:00 तक (लाभ)

सुबह- 09:00 से 10:30 तक (अमृत)

सुबह- 10:30 से 12:00 तक (काल)

दोपहर- 12:00 से 01:30 तक (शुभ)

दोपहर- 01:30 से 03:00 तक (रोग)

दोपहर- 03:00 से 04:30 तक (उद्वेग)

शाम- 04:30 से 06:00 तक (चर)

चंद्रोदय का समय

10 अक्टूबर को करवा चौथ पर चांद रात 08:12 के करीब दिखेगा (मानक समय). शहर के हिसाब से या आसमान में बादल छाए रहने पर हो सकता चंद्रमा देर से भी नजर आए.

आज कौन सा उपाय करें

आज करवा चौथ पर सुहागन महिलाओं को श्रृंगार का सामान भेंट करें.

पूजा में माता पार्वती को सुहाग का सामान जरूर चढ़ाएं.

ये भी पढ़ें: Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के दिन पीरियड आना नॉर्मल या टेंशन, जानें कैसे संपन्न करें पूजा-व्रत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 10 Oct 2025 06:40 AM (IST)
Tags :
Panchang Karwa Chauth Aaj Ka Panchang Karwa Chauth 2025 Karwa Chauth 2025 Panchang
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरे दोस्त ट्रंप...', पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति को दी बधाई, ट्रेड डील पर कही ये बात
'मेरे दोस्त ट्रंप...', पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति को दी बधाई, ट्रेड डील पर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
क्रिकेट
ICC Women's World Cup 2025: ऋचा घोष पर भारी पड़ी नादिन डी क्लर्क की पारी, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया
ICC Women's World Cup 2025: ऋचा घोष पर भारी पड़ी नादिन डी क्लर्क की पारी, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये फिल्में, टॉप 10 में एक भी इंडियन मूवी नहीं, लिस्ट देखें
नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये फिल्में, टॉप 10 में एक भी इंडियन मूवी नहीं, लिस्ट देखें
Advertisement

वीडियोज

Crime Update: शक में गर्लफ्रेंड Sakshi की हत्या, IPS अधिकारी की रहस्यमयी मौत
Mehendi Jihad Row: Muzaffarnagar में Karwa Chauth पर 'फरमान'!
Taliban Foreign Minister India Visit: 30 साल बाद Delhi में Afghani मंत्री, Pakistan की बढ़ी टेंशन!
Haryana News: सुसाइड नोट में बड़े खुलासे, पत्नी ने DGP-SP पर लगाए गंभीर आरोप! IPS Suicide Case
Gaza Peace Plan: PM Modi ने US President Trump को दी बधाई!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेरे दोस्त ट्रंप...', पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति को दी बधाई, ट्रेड डील पर कही ये बात
'मेरे दोस्त ट्रंप...', पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति को दी बधाई, ट्रेड डील पर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
क्रिकेट
ICC Women's World Cup 2025: ऋचा घोष पर भारी पड़ी नादिन डी क्लर्क की पारी, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया
ICC Women's World Cup 2025: ऋचा घोष पर भारी पड़ी नादिन डी क्लर्क की पारी, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये फिल्में, टॉप 10 में एक भी इंडियन मूवी नहीं, लिस्ट देखें
नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये फिल्में, टॉप 10 में एक भी इंडियन मूवी नहीं, लिस्ट देखें
विश्व
'गाजा युद्ध खत्म, अब होगी स्थायी शांति', ट्रंप का बड़ा ऐलान, बोले- 5 दिन में रिहा होंगे सारे बंधक
'गाजा युद्ध खत्म, अब होगी स्थायी शांति', ट्रंप का बड़ा ऐलान, बोले- 5 दिन में रिहा होंगे सारे बंधक
हरियाणा
हरियाणा: IPS वाई पूरन सुसाइड मामले में FIR दर्ज, IAS पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत
हरियाणा: IPS वाई पूरन सुसाइड मामले में FIR दर्ज, IAS पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत
हेल्थ
Oral Hygiene: दांतों को सड़ने से बचाते हैं ये योग, फंगल इंफेक्शन से भी मिलती है राहत
दांतों को सड़ने से बचाते हैं ये योग, फंगल इंफेक्शन से भी मिलती है राहत
जनरल नॉलेज
Karva Chauth 2025: हर शहर में अलग क्यों होता है चांद दिखने का समय? करवाचौथ का व्रत रखने वाले जानें हकीकत
हर शहर में अलग क्यों होता है चांद दिखने का समय? करवाचौथ का व्रत रखने वाले जानें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget