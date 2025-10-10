Karwa Chauth 2025 Paran: करवा चौथ व्रत पारण विधि: चांद देखने के बाद ऐसे करें व्रत पूरा

Karwa Chauth 2025 Paran: करवा चौथ का व्रत चांद देखने के बाद ही पूरा माना जाता है. आज पूरे भारत में उल्लास के साथ यह पर्व मनाया जा रहा है. इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं. वे पूरे दिन बिना पानी और भोजन के रहती हैं. दिन भर व्रत रखने के बाद शाम में शुभ मुहूर्त में महिलाएं करवा देवी की पूजा करती हैं और करवा चौथ की कथा सुनती हैं. रात में चांद निकलने के साथ चंद्रमा को छलनी से देखकर जल अर्पित करती हैं. फिर पति का चेहरा देखकर उनके हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं. व्रत खोलते समय यह ध्यान रखें कि पहले जल ग्रहण करें, फिर कुछ मीठा खाएं और उसके बाद भोजन करें.

कुछ नियमों का ध्यान रखें व्रती

करवा चौथ के दिन जब चांद निकल आए, तब व्रत का पारण किया जाता है. इसके लिए कुछ खास नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है. व्रती महिलाओं को सबसे पहले एक लोटे में जल, दूध, रोली, चावल और थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्घ्य के जल तैयार करना चाहिए. फिर छलनी से चंद्रमा के दर्शन करें और उस जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें. इसके बाद पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करें. चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद उसी छलनी से पति का चेहरा देखें. फिर पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर व्रत खुलवाने की परंपरा है. व्रत खोलते समय सबसे पहले पानी पिएं, फिर कुछ मीठा खाना चाहिए. ध्यान रखें कि व्रत के बाद व्रती महिलाएं सात्विक भोजन ही करें. आज के दिन प्याज, लहसुन या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए.

करवे का महत्व

करवा चौथ के दिन शाम को चांद निकलने से पहले महिलाएं मिट्टी के करवे में जल भरकर उसे पूजा स्थल पर रखती हैं. फिर वे भगवान गणेश, भगवान शिव-पार्वती, कार्तिकेय और चौथ माता की पूजा करती हैं. करवे के ऊपर चावल, मिठाई और पूजन सामग्री रखी जाती है और करवा चौथ की कथा सुनी जाती है. यह करवा केवल पूजा का पात्र नहीं, बल्कि स्त्री के प्रेम, निष्ठा और संयम का प्रतीक माना जाता है.

चंद्रोदय और पारण समय

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष 10 अक्तूबर को चंद्रमा का उदय शाम 8 बजकर 13 मिनट पर होगा. हालांकि, अलग-अलग शहरों में चंद्रोदय का समय कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है. इस समय व्रती चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकती हैं.

करवा चौथ पूजन समय

शाम 05 बजकर 57 मिनट से शाम 7 बजकर 11 मिनट तक.

लाभ-उन्नति मुहूर्त - रात 09 बजकर 02 मिनट से 10 बजकर 35 मिनट तक.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.