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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanwar Yatra 2026: हरिद्वार की सुरक्षा अब डिजिटल निगरानी के भरोसे

Kanwar Yatra 2026: हरिद्वार की सुरक्षा अब डिजिटल निगरानी के भरोसे

Kanwar Yatra 2026: पहले हरिद्वार में 100 नए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं. जानिए कैसे यह डिजिटल निगरानी कांवड़ मेले, ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाएगी.

Written By : रोहित सिखौला, हरिद्वार |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 27 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Kanwar Yatra 2026: हर साल करोड़ों शिवभक्त कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ट्रैफिक का दबाव और सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है. इसी को देखते हुए इस बार कांवड़ यात्रा 2026 से पहले हरिद्वार में सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. शिवालिक नगर पालिका की पहल पर ज्वालापुर, सिडकुल और रानीपुर थाना क्षेत्रों में 100 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे पूरे इलाके पर डिजिटल निगरानी रखी जा सकेगी.

इस पहल का उद्देश्य केवल अपराधों पर अंकुश लगाना ही नहीं, बल्कि कांवड़ मेले के दौरान भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना भी है.

शिवालिक नगर से हुई अभियान की शुरुआत:

100 सीसीटीवी कैमरे लगाने के अभियान की शुरुआत हरिद्वार के शिवालिक नगर क्षेत्र से की गई है. यह क्षेत्र कांवड़ यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण मार्गों में शामिल रहता है, जहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही होती है.

स्थानीय प्रशासन का मानना है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी. कैमरों की मदद से संवेदनशील स्थानों की लगातार निगरानी की जाएगी, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी.

एसएसपी बोले- CCTV ऐसे प्रहरी हैं जो कभी नहीं सोते:

हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने इस पहल को सुरक्षा व्यवस्था के लिए अहम बताया. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे ऐसे प्रहरी हैं जो न कभी पलक झपकाते हैं और न ही कभी छुट्टी लेते हैं.

उनके अनुसार, जिन इलाकों में पहले बाइक चोरी या अन्य छोटी-बड़ी आपराधिक घटनाएं सामने आती थीं, वे अब कैमरों की सीधी निगरानी में रहेंगे. इससे अपराधियों की पहचान आसान होगी और पुलिस की प्रतिक्रिया भी पहले से अधिक तेज हो सकेगी.

कंट्रोल रूम से होगी हर गतिविधि पर नजर:

इन सभी नए कैमरों का संचालन सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से किया जाएगा. कैमरों का लाइव फीड कंट्रोल रूम तक पहुंचेगा, जहां से पुलिसकर्मी 24 घंटे निगरानी रखेंगे.

फिलहाल शहर के कंट्रोल रूम से 301 सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग की जा रही है. नए 100 कैमरे जुड़ने के बाद यह नेटवर्क और मजबूत होगा. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों तथा निजी आईपी आधारित कैमरों को जोड़कर पुलिस के पास लगभग 500 कैमरों का निगरानी नेटवर्क उपलब्ध होगा.

इतने बड़े डिजिटल नेटवर्क से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन या असामान्य गतिविधि की पहचान पहले की तुलना में अधिक तेजी से की जा सकेगी.

कांवड़ मेले में भीड़ और ट्रैफिक प्रबंधन होगा आसान:

कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार की सड़कों पर लाखों श्रद्धालु एक साथ मौजूद रहते हैं. ऐसे में कई बार ट्रैफिक जाम, भीड़ का दबाव और आपात स्थितियों को संभालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

नए सीसीटीवी कैमरे पुलिस को रियल टाइम जानकारी देंगे. अगर किसी मार्ग पर भीड़ बढ़ती है या ट्रैफिक प्रभावित होता है तो कंट्रोल रूम से तुरंत संबंधित पुलिस टीम को सूचना भेजी जा सकेगी. इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारु रखने में मदद मिलेगी और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन भी समय रहते किया जा सकेगा.

अपराध नियंत्रण के साथ श्रद्धालुओं में बढ़ेगा भरोसा:

डिजिटल निगरानी का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अपराधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनेगा. कैमरों की मौजूदगी चोरी, झपटमारी या अन्य आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने में मददगार साबित हो सकती है.

साथ ही, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर विश्वास भी बढ़ेगा. अगर कोई घटना होती है तो कैमरों की रिकॉर्डिंग जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध करा सकती है, जिससे दोषियों तक पहुंचना आसान होगा.

तकनीक के सहारे सुरक्षित होगी कांवड़ यात्रा:

पिछले कुछ सालों में धार्मिक आयोजनों में तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. हरिद्वार में 100 नए सीसीटीवी कैमरों की स्थापना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. डिजिटल निगरानी, कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग और विस्तृत कैमरा नेटवर्क के जरिए प्रशासन का लक्ष्य है कि कांवड़ यात्रा 2026 श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारु रूप से संपन्न हो.

अगर यह व्यवस्था प्रभावी साबित होती है, तो भविष्य में अन्य बड़े धार्मिक आयोजनों में भी इसी तरह की हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था को और विस्तार दिया जा सकता है.

FAQs
1. कांवड़ यात्रा 2026 से पहले हरिद्वार में कितने नए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं?

कांवड़ यात्रा 2026 से पहले हरिद्वार के ज्वालापुर, सिडकुल और रानीपुर थाना क्षेत्रों में 100 नए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके.

2. नए CCTV कैमरों से पुलिस को क्या फायदा होगा?

इन कैमरों के जरिए पुलिस ट्रैफिक, भीड़ प्रबंधन, संदिग्ध गतिविधियों और आपराधिक घटनाओं पर रियल टाइम नजर रख सकेगी. सभी कैमरों का लाइव फीड पुलिस कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा.

3. हरिद्वार पुलिस के पास कुल कितने CCTV कैमरों की निगरानी होगी?

पहले से संचालित 301 कैमरों के साथ नए 100 कैमरे और ग्रामीण क्षेत्रों व निजी IP कैमरों को जोड़कर हरिद्वार पुलिस लगभग 500 CCTV कैमरों के नेटवर्क की निगरानी कर सकेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Kanwar Yatra Haridwar Police Haridwar CCTV
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