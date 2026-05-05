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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKali Raksha Kavach: घर में रहती है कलह या डर? इस प्राचीन काली मंत्र से करें 'घेराबंदी', बुरी शक्तियां रहेंगी कोसों दूर रहेंगी

Kali Raksha Kavach: घर में रहती है कलह या डर? इस प्राचीन काली मंत्र से करें 'घेराबंदी', बुरी शक्तियां रहेंगी कोसों दूर रहेंगी

Kali Raksha Kavach:घर में कलह और डर को दूर करने के लिए मां काली का प्राचीन 'घेराबंदी' मंत्र. जानें ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध करने की विधि और घर को बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखने का अचूक तांत्रिक उपाय.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 05 May 2026 03:05 PM (IST)
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Kali Raksha Kavach: आज के भागदौड़ भरे जीवन में हर व्यक्ति अपने घर में सुख, शांति और सुरक्षा की कामना करता है. लेकिन, कई बार अनचाहे कलह, मानसिक तनाव या किसी अनजानी नेगेटिव एनर्जी का साया हमारे घर मंडराने लगता है. अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि बिना किसी वजह के घर में झगड़े होते हैं या परिवार के लोगों को एक डर सताने लगता है.

प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार भारतीय तंत्र-मंत्र परंपरा में घर को इन नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए घर को बांधने को कहा गया है. इसमें मां काली के अत्यंत प्रभावशाली मंत्रों का प्रयोग किया जाता है. अगर आपको भी लगता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नजर है या तंत्र-मंत्र किया गया है तो यह मंत्र आपके घर की रक्षा करने में मदद करेगा.

मां काली का शक्तिशाली 'घेराबंदी' मंत्र

मंत्र:
"उत्तराखण्ड की काली, उत्तर को बांध, पूरब को बांध, पश्चिम को बांध, दक्खिन को बांध, आगा बांध, पीछा बांध, घर के चारों कोने बांध, मेरी बांधी ना बंधे, तो काली माई की फिरे दुहाई"

मां काली को दुष्ट शक्तियों का विनाश करने वाली देवी कहा गया है. इस मंत्र का भाव यह है कि मां काली की शक्ति घर की सभी दिशाओं (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम) और आगे-पीछे के हर हिस्से को सुरक्षित कर दे.

पंडित सुरेश श्रीमाली की मानें तो किसी भी मंत्र का पूरा लाभ तभी मिलता है जब उसे सही समय पर सिद्ध किया जाए. इस मंत्र की सिद्धि के लिए ग्रहण काल (सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण) सबसे अच्छा माना गया है. ग्रहण शुरू होने से लेकर समाप्त होने के बीच इस मंत्र की इक्कीस 21 माला का जप कर ले. जप करते समय पूरी शुद्धता बनाए रखें. जप करते समय अपना मुख को उत्तर या पूर्व की दिशा कि ओर रखें और मां काली का ध्यान करें. सिद्ध होने के बाद यह मंत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करने लगता है. 

कैसे करें घर की घेराबंदी?
मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद, जब आपको घर की सुरक्षा करनी हो या किसी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना हो, तो आप एक छोटा मिट्टी का प्याला, मिट्टी का दीया या सकोरा लें. इसकी नीचे के हिस्से में एक छोटा सा छेद कर दें. शराब, कच्चा दूध और गौमूत्र ये तीनों सामग्रियां एक प्याले में भरें. मंत्र शक्ति के शुद्धिकरण और सुरक्षा के लिए यह चीजें अहम मानी जाती है. 

मंत्र का लगातार उच्चारण करते हुए घर के चारों ओर चक्कर लगाएं. प्याले को हाथ में इस तरह पकड़ें कि छेद से धार जमीन पर गिरती रहे. यह आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा बना देता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति पार नहीं कर पाती है. घर का चक्कर पूरा होने के बाद, घर के चारों कोनों में एक-एक नींबू रखें और उसके ऊपर एक बड़ी लोहे की कील गाड़ दें.

एस्ट्रोलॉजर पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार मां काली की कृपा जिस घर पर होती है, वहां दरिद्रता और दुख कभी कदम नहीं रख पाते हैं. इस प्राचीन मंत्र और विधि के माध्यम से आप अपने घर को तंत्र- मंत्र से मुक्त कर सकते है. यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि विश्वास किया जाता है कि यह घर के वातावरण को बदल देती है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 05 May 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Maa Kali Shield Raksha Kavach Kali Mantra

Frequently Asked Questions

घर में सुख, शांति और सुरक्षा के लिए क्या उपाय है?

घर में सुख, शांति और सुरक्षा के लिए मां काली के प्रभावशाली मंत्रों का प्रयोग किया जाता है. यह मंत्र घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है.

मां काली का 'घेराबंदी' मंत्र क्या है?

मंत्र है:

इस मंत्र को सिद्ध करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है?

इस मंत्र की सिद्धि के लिए ग्रहण काल (सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण) सबसे अच्छा माना गया है. ग्रहण के दौरान इक्कीस माला का जप करना चाहिए.

मंत्र सिद्ध होने के बाद घर की घेराबंदी कैसे करें?

एक मिट्टी के प्याले में शराब, कच्चा दूध और गौमूत्र भरकर, मंत्र का उच्चारण करते हुए घर के चारों ओर चक्कर लगाएं. छेद से यह मिश्रण जमीन पर गिरता रहे.

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