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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKal Ka Rashifal 17 June 2026: कर्क को पुराने मित्र से बिजनेस में होगा बंपर फायदा, वृषभ-मीन वाले पारिवारिक मामले में रहें सतर्क

Kal Ka Rashifal 17 June 2026: कर्क को पुराने मित्र से बिजनेस में होगा बंपर फायदा, वृषभ-मीन वाले पारिवारिक मामले में रहें सतर्क

Kal Ka Rashifal 17 June 2026: कल का राशिफल, बुधवार को पुनर्वसु नक्षत्र व ध्रुव और रवि योग से मिथुन, कर्क, तुला सहित 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी. जानें शुभ चौघड़िया मुहूर्त, राहुकाल और मेष से मीन का पूरा हाल.

Reported By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 16 Jun 2026 01:11 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 17 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी. कल दोपहर 1.36 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी. चंद्रमा कल मिथुन राशि में रहेगा. सुबह 8.13 के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेगा.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल बुधवार का दिन करियर और व्यापार के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आकाश मंडल में ध्रुव योग का प्रभाव रहने वाला है, जो स्थिरता, धैर्य और लंबे समय तक लाभ देने वाले कार्यों के लिए शुभ माना जाता है. मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को कई मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहेगी.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) के अनुसार जानते हैं कि कल बुधवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

  • तिथि: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि (रात्रि 09:38 बजे तक), इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.
  • नक्षत्र: दोपहर 01:36 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र, इसके बाद पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा.
  • चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा 17 जून 2026 को मिथुन राशि में गोचर करेंगे.
  • शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 05:23 से सुबह 07:07 बजे तक (लाभ का चौघड़िया) और सुबह 07:07 से सुबह 08:52 बजे तक (अमृत का चौघड़िया)
  • राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:22 बजे से दोपहर 02:06 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ या नया काम करने से बचें)

मेष राशि (Aries)

करियर और आर्थिक स्थिति - आज का दिन आपके लिए अवसरों और सतर्कता दोनों का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से बने काम भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें. बिजनेस करने वालों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन - भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. घर के माहौल में सकारात्मकता रहेगी. रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आपकी कोशिश सफल हो सकती है.

सलाह - किसी कानूनी या विवादित मामले में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा. बातचीत में विनम्रता बनाए रखें.

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

करियर और धन लाभ - व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. कोई उपलब्धि आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी. आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन - ससुराल पक्ष के साथ संबंध बेहतर बनाए रखें. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा लेकिन छोटी बातों को बड़ा न बनने दें.

सलाह - मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य रखें और बहस से दूरी बनाएं.

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)

करियर और सफलता - आज आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान बढ़ सकता है. व्यापार में तेजी और लाभ की स्थिति बनेगी. विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

परिवार और संबंध - संतान की प्रगति से खुशी मिलेगी. परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि उत्साह बढ़ा सकती है.

सलाह - माता-पिता के अनुभव और आशीर्वाद को महत्व दें.

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

व्यवसाय और लाभ- कारोबार में लाभ के संकेत हैं. किसी पुराने मित्र से मुलाकात भविष्य में फायदा पहुंचा सकती है. कार्यों को गंभीरता से करने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे.

सामाजिक और पारिवारिक जीवन - धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. सामाजिक दायरा मजबूत होगा. पार्टनर के साथ मतभेद होने पर संयम रखें.

सलाह - आज भाग्य आपका साथ दे सकता है, लेकिन निर्णय भावनाओं में आकर न लें.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

करियर और नौकरी - नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति या प्रशंसा के योग बन सकते हैं. कार्यस्थल पर आपकी बातों को महत्व मिलेगा.

परिवार और मानसिक स्थिति - घर में किसी सदस्य की बात मन को प्रभावित कर सकती है. हालांकि दिन का अंत सकारात्मक रहेगा.

सलाह - दूसरों के प्रभाव में आकर निर्णय लेने से बचें.

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

करियर और व्यापार - आज बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं. पार्टनरशिप में काम लाभदायक रहेगा. नया प्रोजेक्ट शुरू करने की संभावना बन सकती है.

परिवार और जिम्मेदारियां - घर और बाहर दोनों जगह जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे. हालांकि संतान पक्ष से अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं मिल सकते.

सलाह - निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें.

शुभ रंग: हल्का हरा

शुभ अंक: 7

तुला राशि (Libra)

कार्यक्षेत्र और उपलब्धियां - आपकी मेहनत और अनुशासन लोगों को प्रभावित करेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से खुश हो सकते हैं.

स्वास्थ्य और संतुलन - ऊर्जा अच्छी रहेगी लेकिन स्वास्थ्य की अनदेखी न करें.

सलाह - काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें.

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

धन और व्यापार - लाभ के अवसर मिलेंगे लेकिन उन्हें पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास जरूरी होंगे. व्यापार में रणनीति बदलने की जरूरत पड़ सकती है.

परिवार और सामाजिक जीवन - दोस्तों के साथ समय बिताने से मानसिक राहत मिलेगी. परिवार में विवाद की स्थिति बनने पर शांत रहें.

सलाह - मनोरंजन और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन रखें.

शुभ रंग: मैरून

शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

करियर और अध्ययन - काम को टालना नुकसान पहुंचा सकता है. विद्यार्थियों और ज्ञान से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी.

परिवार और व्यवहार - परिवार के साथ अच्छा समय बितेगा लेकिन वरिष्ठों से संवाद में संयम रखें.

सलाह - वाणी पर नियंत्रण आज सफलता की कुंजी बन सकता है.

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

व्यापार और आर्थिक पक्ष - व्यापार के लिए यात्रा लाभदायक हो सकती है. अभी बड़े निवेश से दूरी बनाना समझदारी होगी.

सामाजिक और पारिवारिक जीवन - रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. परिवार में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

सलाह - लंबी अवधि की योजना बनाकर आगे बढ़ें.

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर और नए अवसर - कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत करने की प्रेरणा मिल सकती है. आपका व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा.

परिवार और रिश्ते - घर में किसी प्रियजन के आने से खुशी का माहौल रहेगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

सलाह - बड़ों की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है.

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

धन और योजनाएं - आज सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा. बजट बनाकर चलना लाभ देगा.

परिवार और जिम्मेदारियां - परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी और समर्पण की सराहना होगी. विदेश से कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

सलाह- भावनाओं के साथ आर्थिक समझदारी भी बनाए रखें.

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 12

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 01:11 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026
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