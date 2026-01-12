Kailashananda Giri: नए वर्ष में बिहार के जमुई के सिमुलतला में नगर वासियों को एक बार फिर देश के श्रेष्ठ संतों में शुमार श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर सह दक्षिण कालीपीठ हरिद्वार के पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरि जी महाराज का दर्शन होगा. इस आयोजन में श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज शिव पुराण कथा का वाचन करेंगे. कैलाशनंद गिरी दक्षिण कालीपीठ हरिद्वार के पीठाधीश्वर है सिमुलतला से भी संबंध रखते हैं.

कब होगी शिव पुराण

08 मार्च से 17 मार्च तक सिमुलतला में रहेंगे. महाराज सिमुलतला स्थित सेवाधाम में आयोजित श्री श्री 1008 शिवशक्ति महायज्ञ में शिव महापुराण कथा अपने मुखर विंड से शिवभक्ति को सुनाएंगे. इस महायज्ञ और कथा को कैसे सफलता पूर्वक संपन्न हो इस विषय में गहराई से एक बैठक कर मंथन किया गया. इस महायज्ञ में उप मुख्यमंत्री सह भाजपा वरीय नेता सम्राट चौधरी के साथ भारत सरकार एवं बिहार सरकार के कई मंत्री एवं कई राज्यपाल भी आ सकते हैं.

महायज्ञ में अभिनेता सह भाजपा नेता मनोज तिवारी, शिवेश मिश्रा, किशन कुमार, गोलू राजा, स्वाति मिश्रा, निशा उपाध्याय और तृप्ति शाक्या भी शामिल होंगे. इस महायज्ञ में एक शंकराचार्य और बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री भी पहुंचेंगे. इसके अलावा भी देश के कई नामचीन श्रेष्ठ संतों का भी जमावड़ा होगा.

महायज्ञ की कलश शोभा यात्रा 08 मार्च को होगी. कलश यात्रा में 5051 कुंवारी कन्या के साथ माताएं शामिल होगी.

कौन हैं आचार्य कैलाशानंद गिरी महाराज

महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी निरंजनी अखाड़ा का पीठाधीश्वर हैं. 1976 में बिहार के जमुई में स्वामी कैलाशानंद गिरि का जन्म एक. मध्यम परिवार में हुआ. इन्होंने बचपन में ही घर त्यागकर धर्म का रास्ता चुन लिया था.

Swami Kailashanand Giri: भगवान की पूजा के हैं 3 तरीके, स्वामी कैलाशानंद से जानें कौन सा मार्ग है सबसे सरल

Disclaimer : यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.