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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJyeshtha Purnima 2026: ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं? भूलकर भी न करें इन चीजों का सेवन, नहीं मिलेगा व्रत का पूरा फल

Jyeshtha Purnima 2026: ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं? भूलकर भी न करें इन चीजों का सेवन, नहीं मिलेगा व्रत का पूरा फल

Jyeshtha Purnima 2026: सनातन धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा के साथ व्रत रखने की परंपरा है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 28 Jun 2026 01:30 PM (IST)
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Jyeshtha Purnima 2026: सनातन धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा के साथ व्रत रखने की परंपरा है. मान्यता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक रखा गया व्रत सुख-समृद्धि, मानसिक शांति और पुण्य फल प्रदान करता है.

हालांकि, व्रत के दौरान खान-पान के नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी माना गया है. अगर इन नियमों की अनदेखी की जाए, तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता. आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत में किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.

इन चीजों से बनाएं दूरी

ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत के दिन मांसाहार और शराब का सेवन पूरी तरह वर्जित माना गया है. इसके अलावा शहद, बैंगन, मूली और शलजम जैसी कुछ चीजों से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है. माना जाता है कि इनका सेवन व्रत की शुद्धता को प्रभावित कर सकता है.

दूसरों के घर का भोजन खाने से बचें

धार्मिक ग्रंथों में व्रत के दिन परान्न यानी दूसरे के घर में बना भोजन खाने से भी बचने की सलाह दी गई है. मान्यता है कि व्रत के दौरान सात्विकता और पवित्रता बनाए रखना जरूरी होता है. इसलिए घर में शुद्ध तरीके से तैयार भोजन या फलाहार का ही सेवन करना उचित माना जाता है.

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व्रत में क्या खा सकते हैं?

ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत में फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा और सूखे मेवे का सेवन किया जा सकता है. कई लोग सेंधा नमक के साथ फलाहारी भोजन भी करते हैं, जबकि कुछ श्रद्धालु निर्जला या केवल फलाहार का संकल्प लेते हैं. व्रत की विधि अपनी परंपरा और संकल्प के अनुसार रखी जा सकती है.

व्रत का उद्देश्य सिर्फ भूखे रहना नहीं

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन, वाणी और व्यवहार की शुद्धता का भी संकल्प है. इसलिए इस दिन क्रोध, झूठ, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से भी बचना चाहिए. शांत मन से पूजा-पाठ, दान और भगवान विष्णु का स्मरण करने से व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है.

 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 28 Jun 2026 01:30 PM (IST)
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