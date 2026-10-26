Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मजयपुर में शरद पूर्णिमा की धूम: धवल पोशाक में सजे भगवान, चांदनी में रखी अमृतमयी खीर का बंटा प्रसाद

जयपुर में शरद पूर्णिमा की धूम: धवल पोशाक में सजे भगवान, चांदनी में रखी अमृतमयी खीर का बंटा प्रसाद

जयपुर में शरद पूर्णिमा: मंदिरों में धवल पोशाक में विराजे भगवान, पंचामृत अभिषेक के बाद चांदनी में रखी औषधीय खीर का लगा भोग. भक्तों में बंटी अमृतमयी प्रसादी, सुख-समृद्धि की हुई कामना.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Oct 2026 09:45 AM (IST)
Preferred Sources

Sharad Purnima in Jaipur: गुलाबी नगरी जयपुर में शरद पूर्णिमा का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास, भक्ति और आस्था के साथ मनाया गया. शहर के प्रमुख और ऐतिहासिक मंदिरों में दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. इस खास अवसर पर मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए, जहां भक्तों ने अपने आराध्य देवों के दर्शन कर सुख-समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की.

आराध्य देवों का मनोहारी श्रृंगार और अभिषेक

शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर मंदिरों में भगवान का अलौकिक व मनोहारी श्रृंगार किया गया. हाथोजधाम स्थित प्रसिद्ध श्री दक्षिणमुखी बालाजी मंदिर में विशेष आयोजन देखने को मिला. यहां भगवान श्री सीताराम जी, श्री राधागोविन्द देव जी और श्री दक्षिणमुखी बालाजी महाराज को श्वेत यानी धवल पोशाक धारण कराई गई.

पूजा के क्रम में सबसे पहले विधि-विधान से पंचामृत अभिषेक किया गया. इसके बाद प्रभु को विशेष भोग अर्पित हुआ. मंदिर परिसर में आयोजित भजन संध्या में भक्तों ने भक्ति रस का आनंद लिया और पूरा वातावरण भक्तिमय भजनों से गूंज उठा.

चंद्रमा की चांदनी में रखी गई औषधीय खीर

मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है. इसी परंपरा को निभाते हुए मंदिरों में रात को विशेष औषधीय खीर तैयार की गई. इस खीर को खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की शीतल चांदनी में रखा गया, ताकि चंद्रमा के औषधीय गुण इसमें समाहित हो सकें.

देर रात भगवान को इस अमृतमयी खीर का भोग लगाया गया. इसके बाद बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच खीर की प्रसादी बांटी गई.

पूरे शहर के मंदिरों में रही उत्सव जैसी रौनक

हाथोजधाम के अलावा जयपुर के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी विशेष झांकियां सजाई गईं. दिनभर चले भजन-कीर्तन और आरती के बाद भक्तों ने परिवार के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए प्रसाद ग्रहण किया. शहरभर में शरद पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 26 Oct 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
JAIPUR Sharad Purnima 2026 Kheer Prasad Moonlight Kheer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Valmiki Jayanti 2026: वाल्मीकि जयंती कल, पूर्णिमा में पूजा के लिए सुबह कितने बजे तक मिलेगा समय?
Valmiki Jayanti 2026: वाल्मीकि जयंती 26 अक्टूबर को, सुबह कितने बजे तक कर सकते हैं पूजा?
धर्म
Meera Bai Jayanti 2026: आज कैसे करें कृष्ण पूजा? जानें शुभ समय, विधि और महत्व
आज मीराबाई जयंती, जानिए कृष्ण पूजा का समय, भोग और घर पर पूजा की विधि
धर्म
Aaj Ka Meen Rashifal 26 October 2026: दूसरे चंद्रमा से पैतृक धन लाभ के प्रबल योग, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट व इंक्रीमेंट और ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी
Aaj Ka Meen Rashifal 26 October 2026: दूसरे चंद्रमा से पैतृक धन लाभ के प्रबल योग, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट व इंक्रीमेंट और ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी
धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 26 October 2026: तीसरे चंद्रमा और वज्र योग से स्टार्टअप में फंडिंग के योग, पेमेंट रिकवरी में सफलता व लव लाइफ में अलगाव से बचें
Aaj Ka Kumbh Rashifal 26 October 2026: तीसरे चंद्रमा और वज्र योग से स्टार्टअप में फंडिंग के योग, पेमेंट रिकवरी में सफलता व लव लाइफ में अलगाव से बचें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सही वक्त पर...' PM मोदी के पिता पर खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोले नितिन गडकरी
'सही वक्त पर...' PM मोदी के पिता पर खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोले नितिन गडकरी
महाराष्ट्र
पुणे: केंद्र सरकार की लाइब्रेरी में उमर खालिद की किताब होने पर विवाद, उठाया गया यह कदम
पुणे: केंद्र सरकार की लाइब्रेरी में उमर खालिद की किताब, खड़ा हुआ विवाद
इंडिया
CJP नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बताया 'कायर', कहा- 'जेल जाने से...'
CJP नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बताया 'कायर', कहा- 'जेल जाने से...'
बॉलीवुड
फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्या कर रही हैं 'गजनी' फेम असीन? पति राहुल बोले- बेटी को नहीं देखने देतीं मोबाइल-टीवी
फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्या कर रही हैं 'गजनी' फेम असीन? पति राहुल ने किया खुलासा
क्रिकेट
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अर्नब', हाई अलर्ट पर भारत, इन राज्यों में दिखेगा असर
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अर्नब', हाई अलर्ट पर भारत, इन राज्यों में दिखेगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कंप्यूटर जातिवादी नहीं है', वोटर लिस्ट की गलती पर चुनाव आयोग की सफाई
'कंप्यूटर जातिवादी नहीं है', वोटर लिस्ट की गलती पर चुनाव आयोग की सफाई
ट्रेंडिंग
घंटों बाद मां से मिला बिछड़ा हाथी का बच्चा, भावुक कर देगा वायरल वीडियो
घंटों बाद मां से मिला बिछड़ा हाथी का बच्चा, भावुक कर देगा वायरल वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget