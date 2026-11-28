Motivational Story: अक्सर जब हम जीवन में किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं, तो दुनिया हमारी काबिलियत, हमारी मेहनत और हमारे संघर्ष की तारीफ करती है. हमें भी लगता है कि यह सब हमने अपने दम पर हासिल किया है. लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि आपकी इस ऊंची उड़ान के पीछे किसी ने चुपचाप अपने हिस्से की जमीन छोड़ी है?

यह प्रेरक कहानी (Motivational Story) बताती है कि जैसे एक किसान जानबूझकर जाल की खूटियां ढीली छोड़ देता है ताकि कबूतर आजाद हो सकें, ठीक वैसे ही हमारे माता-पिता और परिवार के सदस्य अपनी खुशियों और इच्छाओं से समझौता करते हैं ताकि हम सफलता के आसमान में बेफिक्र होकर उड़ सकें.

आज के दौर में जब हर कोई सिर्फ अपनी उपलब्धियों का शोर मचाता है, यह कहानी हमें रुककर अपनों के अनकहे त्याग को महसूस करने और उनके प्रति कृतज्ञ होने की याद दिलाती है.

मेहनत की फसल और कबूतरों का झुंड:

एक गांव में एक बेहद मेहनती किसान रहता था. उसने दिन-रात एक करके, पसीना बहाकर अपने खेत में फसल उगाई थी. जब फसल पककर तैयार हुई, तो किसान की आंखों में उम्मीद की चमक थी. लेकिन एक सुबह कबूतरों का एक बड़ा झुंड खेत पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसकी पूरी फसल चट कर गया. किसान को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, उसकी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई.

आम इंसान होता तो शायद निराश होकर बैठ जाता, लेकिन उस किसान ने हार नहीं मानी. अगले मौसम में उसने पहले से दोगुनी लगन और मेहनत के साथ फिर से बुवाई की. इस बार कुदरत भी मेहरबान थी और खेतों में हरी-भरी फसल लहलहाने लगी.

जाल की वो ढीली खूटियां:

किसान को अंदाजा था कि फसल पकने पर कबूतर फिर आएंगे. इसलिए इस बार उसने पहले से ही खेत में एक बड़ा जाल बिछा दिया. जैसा सोचा था, वैसा ही हुआ. कबूतरों का झुंड दाना चुगने उतरा और सभी के सभी उस जाल में फंस गए. जाल में फंसते ही कबूतरों में खलबली मच गई.

लेकिन यहां कहानी में एक ऐसा मोड़ था, जिससे कबूतर पूरी तरह अनजान थे. दरअसल, किसान ने जाल तो बिछाया था, पर उस जाल को जमीन से बांधने वाली खूटियों को जानबूझकर बेहद ढीला छोड़ दिया था. उसका मकसद कबूतरों को कैद करना नहीं, बल्कि उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए अपनी फसल बचाना और उन्हें आजादी का रास्ता देना था.

एकता की जीत या किसी का मौन त्याग?

जाल में फंसे कबूतरों के सरदार ने हिम्मत जुटाई और अपने साथियों से कहा, "घबराओ मत! अगर हम सब एक साथ, एक ही दिशा में पूरी ताकत लगाकर पंख फड़फड़ाएं, तो इस जाल को लेकर आसमान में उड़ सकते हैं."

सभी कबूतरों ने पूरी शक्ति लगाई और सचमुच जाल जमीन से उखड़ गया. कबूतर जाल समेत आसमान की ओर उड़ चले. नीचे खड़ा किसान भी उनके पीछे-पीछे शोर मचाता हुआ दौड़ा, ताकि कबूतर डरकर और तेजी से उड़ें और सुरक्षित किसी दूर जगह पर जाकर आजाद हो जाएं.

आसमान में पहुंचकर सभी कबूतर अपने सरदार की सूझबूझ और अपनी एकता की तारीफ करने लगे. उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने अपनी ताकत और समझदारी से मौत को मात दी है. लेकिन उस पूरे झुंड में किसी की नजर उस किसान पर नहीं गई, जिसने जानबूझकर खूटियां ढीली छोड़ी थीं ताकि उनकी उड़ान में कोई बाधा न आए.

हमारी जिंदगी और परिवार के 'किसान'

जरा ठहरिए और इस कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखिए. हमारी जिंदगी की हकीकत भी बिल्कुल ऐसी ही है. हर घर में माता-पिता, दादा-दादी और बड़े भाई-बहन उस किसान की तरह होते हैं, जो हमारे बेहतर भविष्य की फसल को सींचते हैं.

जब हम पढ़ाई या करियर के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो हमें लगता है कि हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारी फीस भरने के लिए पिता ने अपनी नई शर्ट नहीं खरीदी, और हमारे सपनों को पंख देने के लिए मां ने अपनी कई इच्छाओं को चुपचाप दफन कर दिया.

समाज की चुनौतियों से ढाल: बड़े-बुजुर्ग समाज की बंदिशों, आर्थिक तंगी और तमाम मुश्किलों को खुद झेल लेते हैं, ताकि हमारे रास्ते के कांटे साफ हो सकें. वे हमारे जीवन के जाल की खूटियां ढीली रखते हैं, ताकि जब हम उड़ान भरें तो हमें कोई जकड़ न पाए.

ताली और त्याग का फर्क: जब हम किसी ऊंचे पद पर पहुंचते हैं या कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं, तो समाज हमारी पीठ थपथपाता है. हम भी अपनी बुद्धि और परिश्रम का जश्न मनाते हैं. लेकिन उस शोर में माता-पिता और परिवार के वे अनकहे त्याग कहीं पीछे छूट जाते हैं, जिनकी नींव पर हमारी सफलता की इमारत खड़ी होती है.

जीवन की सबसे बड़ी सीख :

सफलता हासिल करना बेशक आपकी मेहनत का परिणाम है, लेकिन उस मेहनत को करने का अवसर मिलना अपनों के त्याग का नतीजा है. इसलिए जीवन में जब भी आप कामयाबी के आसमान में ऊंची उड़ान भरें, तो कभी भी सिर्फ अपनी ताकत का घमंड न करें.

हमेशा पलटकर उन चेहरों को याद रखें और उनका सम्मान करें, जिन्होंने आपकी उड़ान को आसान बनाने के लिए अपनी जिंदगी की कई खूटियां जानबूझकर ढीली छोड़ दी थीं. क्योंकि दुनिया के हर कामयाब इंसान के पीछे कुछ ऐसे गुमनाम फरिश्ते जरूर होते हैं, जिनके बलिदान की कहानी कभी किसी अखबार या किताब में नहीं छपती.

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